La coalición de fuerzas pro europeas, liderada por el Partido Democrático (DS, del presidente Boris Tadic), ha ganado las elecciones parlamentarias serbias con el 39% de los votos, según los sondeos a pie de urna difundidos por el Centro para las Elecciones Libres y la Democracia (CESID).

El ultranacionalista Partido Radical Serbio (SRS), contrario a un acercamiento del país a la Unión Europea (UE), sería el segundo más votado, con el 28,5%.

El DS y su coalición, no obstante, no tendrán la mayoría absoluta y no podrán gobernar en solitario, atendiendo a estas estimaciones.

Estas elecciones legislativas en Serbia , consideradas cruciales para el futuro del curso europeísta del país, han transcurrido en calma y sin irregularidades, y con una participación más baja de lo que se esperaba.

Los colegios electorales han cerrado a las 20.00 horas locales (las 18.00 GMT) y el dato de participación total ha sido del 60,7%. Este dato es muy inferior al de las elecciones presidenciales del pasado febrero, cuando se registró un 67% de participación y que fue un hito en la reciente historia de Serbia .

En estos comicios, más de 6,7 millones de ciudadanos con derecho a voto han elegido a los 250 diputados del Parlamento. Según los sondeos, ninguna formación logrará la mayoría absoluta para poder gobernar en solitario.

Las elecciones se celebran en un ambiente de profunda división del electorado y de renovadas reticencias hacia la Unión Europea por la crisis de Kosovo , que se autoproclamó independiente en febrero y ha sido reconocido por numerosos países comunitarios, pese a la oposición de Serbia.

Los favoritos en las elecciones son el pro-europeo Partido Democrático (DS), del presidente Boris Tadic, y el ultranacionalista Partido Radical Serbio (SRS), que en el pasado fue aliado del líder autoritario Slobodan Milosevic, desalojado del poder en el año 2000.

Se considera que la tercera fuerza por número de votos será el DSS, partido del primer ministro saliente, Vojislav Kostunica, un pro-europeo que gobernó en coalición desde 2007 en coalición con el DS, pero que se ha convertido en crítico implacable de la UE tras la independencia unilateral de Kosovo.

Diferencias de forma

Aunque las tres principales formaciones aseguran que nunca reconocerán la independencia de Kosovo, tierra sagrada para muchos serbios, difieren en la postura sobre cómo recuperar ese territorio.

Tadic ha declarado al depositar su papeleta en Belgrado que espera que los ciudadanos opten por "la vida, la prosperidad y un desarrollo acelerado" y den su voto "a los dos objetivos funcionalmente unidos, a la vez" que son la vía europeísta y la pugna por Kosovo.

El radical Tomislav Nikolic, del SRS, ha dicho en Nueva Belgrado, que este día traerá "grandes cambios" a Serbia y que espera un pronto pacto con el DSS para formar un Gobierno "que saque al país de las turbulencias políticas a las que la llevaron los ejecutivos de los últimos ocho años".

Kostunica ha manifestado que "es muy importante que en breve sea formado un nuevo Ejecutivo para asegurar la política de preservación de la integridad territorial de Serbia y un progreso global estable".

El SRS ya fue la formación más votada en los comicios de 2003 y de 2007, aunque en ambas ocasiones los acuerdos de partidos más europeístas impidieron a los nacionalistas entrar en el Gobierno.

El caso de Kosovo

También votan hoy los serbios de Kosovo, tanto en las elecciones parlamentarias como en las locales de los municipios donde son mayoría, en el norte y en varios enclaves aislados del interior de la ex provincia serbia. Belgrado ha organizado comicios locales en los municipios kosovares con mayoría serbia para demostrar que Kosovo todavía es parte de Serbia.

Para las autoridades kosovares, esos comicios son ilegales e ilegítimos y los medios locales escriben que los serbios votan hoy para elegir "estructuras paralelas". No obstante, tampoco hay incidentes allí.