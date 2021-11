Serbia se decide entre nacionalismo o europeísmo

Partido Radical Serbio (SRS, nacionalistas radicales)

Esta formación derechista es la primera fuerza nacional: en las elecciones de enero del año pasado obtuvo 81 de los 250 escaños del Parlamento. Está contra la Unión Europea, sobre todo si Bruselas no da marcha atrás en el reconocimiento de la independencia de Kosovo. Además, no es partidario de facilitar la entrega de criminales de guerra a la justicia internacional. No en vano, el presidente del partido, Vojislav Seselj, un ex aliado de Milosevic, ha sido condenado por el tribunal de La Haya.

El líder en su ausencia, desde febrero del 2003, es Tomislav Nikolic, de 55 años. Largo tiempo a la sombra del fogoso Seselj, contrasta con él por su apariencia moderada Aparejador de profesión, trabajó en varias constructoras antes de fundar el SRS en 1991. Cuando el partido fue socio de Milosevic, fue nombrado viceprimer ministro. Afincado en Kragujevac (150 km al sur de Belgrado), está casado y tiene dos hijos y varios nietos.

El SRS es partidario de reforzar la relación con los rusos, hermanos eslavos y ortodoxos, en vez de inclinarse hacia Occidente."Las puertas de la UE están cerradas ahora para Serbia. Cuando decidan abrirlas, entraremos pero con dignidad, como un país íntegro", ha dicho Nikolic, en alusión a Kosovo. No obstante, en campaña se ha centrado en la economía, con propuestas populistas. Los sondeos le vuelven a dar ganador, con algo más de un tercio de los votos.

Partido Democrático (DS, liberal)

El DS del presidente Boris Tadic se presenta en coalición con otros partidos, entre ellos el G17 Plus. Se engloba en el centro ideológico. Hace sólo tres meses se impuso por muy poco en las elecciones presidenciales. También se opone a la independencia de Kosovo, pero considera que la única salida es negociar con Bruselas. La principal característica de este bando es precisamente su europeísmo sin fisuras.

Tadic, de 50 años, busca el equilibrio entre el nacionalismo y la apertura a Europa. Esos esfuerzos por encontrar soluciones de consenso le merecen ser el político mejor valorado del país. Militó en la oposición desde finales de los 80 y su activismo le llevó incluso a la cárcel. Es el primer presidente serbio salido de la oposición democrática. Hijo de un académico, ha trabajado como periodista, psicólogo e investigador. Está casado y tiene dos hijas.

La campaña del DS se ha centrado en el futuro del país. "Estas elecciones son un referéndum para elegir si queremos vivir como en cualquier otro país europeo o aislados en los Balcanes", ha dicho Tadic. Precisamente, el presidente acaba de firmar un acuerdo con la UE, por el que Bruselas se compromete a eximir de visado a los serbios si su Gobierno continúa receptivo a las peticiones comunitarias. Tras la firma de este acuerdo, el DS ha subido en los sondeos y se coloca muy cerca del SRS.

Partido Democrático de Serbia (DSS, centro-derecha)

El DSS se formó como una escisión del DS a principios de los 90. De un discurso pro-europeísta, en los últimos meses ha evolucionado hacia el nacionalismo radical tras la independencia de Kosovo, hasta el punto

Su líder es el primer ministro Vojislav Kostunica, de 63 años, que se hizo célebre al derrotar en el año 2000 a Milosevic en las presidencias yugoslavas. Doctor en Derecho, sigue viviendo en un piso en el centro de Belgrado con su mujer (no tiene hijos).

El rechazo del Kosovo independiente ha llevado al otrora europeísta Kostunica a prometer anular el último acuerdo con Bruselas si el texto no añade tres palabras: "Kosovo es Serbia". Con un 12% en los sondeos, puede tener la llave de la gobernabilidad y tendrá que decidir si repetir alianza con el moderado DS o con los ultras del SRS.

Otros partidos

Otros dos partidos pueden ser claves a la hora de formar una mayoría tras las elecciones. El primero, el Partido Liberal Democrático (LDP, liberal clásico), al que las encuestas dan hasta un 8%, es la única formación que reconoce la independencia de Kosovo. El segundo, el Partido Socialista de Serbia (SPS, izquierda) del difunto Milosevic también puede superar el 7%.