Tin & Tan - Unas alas para Otto

(Música africana)

(Música africana)

(Rugido)

(Risas)

¿Ah? ¡Alerta, alerta!

(Música)

(Música)

“Tin y Tan, emergencia animal”.

(Risas)

Hoy: “Unas alas para Otto”.

¡Fiuuuuuuuu!

¿Ah?

(Música alegre)

¡Oh!

Hola.

¡Aah!

Mi nombre es Otto.

¿Vosotros sois Tin y Tan?

Siempre alertas, siempre listos.

¿Cuál es tu emergencia?

El cielo está despejado y el viento sopla a favor,

creo que ha llegado el momento.

¿El momento de qué?

De volar y recorrer el mundo en busca de nuevas aventuras.

¿Ah?

Pero ya casi es invierno.

¿No deberías estar buscando comida para hibernar?

Hibernar es aburrido.

Quiero aprender a volar para pasar el invierno entre las nubes,

pero debo darme prisa o perderé mi oportunidad.

No te preocupes, te ayudaremos.

(BALBUCEA) Tin y Tan.

¿Mmm...?

Así es, Tin,

es una nueva misión para Tin y Tan,

y una muy voladora.

¿Otto?

¡Ottooo!

Hey, Tin y Tan.

¿Ah?

¡Aquí arriba!

Otto, ¿qué haces ahí arriba?

Probando mis aptitudes naturales de oso volador.

(AMBOS) ¿Oh?

He visto cómo lo hacen los pájaros,

es solo cuestión de saltar del nido

y aprender en el camino.

Pero, Otto, yo no creo que...

Abrid paso, porque ¡allá vo...!

Oh, oh.

(Grito)

Ay, ¿cómo lo he hecho?

¿Alguien contó cuántos segundos estuve en el aire?

Otto, me temo que volar no es algo tan fácil de aprender.

Pues los pájaros hacen que parezca muy sencillo.

¿Será por sus plumas?

¡Tengo que conseguir unas!

Vlad, el murciélago, puede volar y no tiene plumas.

Es cierto. Si no son las plumas las que hacen volar,

¿entonces qué?

Veamos qué dice "el Gran Libro de la Vida"

sobre animales voladores.

¿Estáis todos listos?

Muchas aves pueden volar

porque tienen alas, plumas y huesos ligeros.

(OTTO) ¿No todas pueden volar?

No. El avestruz y el pingüino son aves que no vuelan.

(OTTO) ¿El secreto no está en las plumas?

Parece que no.

Los murciélagos no tienen plumas ni son aves,

y sin embargo pueden volar.

(OTTO) ¿Qué dice tu libro sobre los osos?

¿Alguno puede volar?

Dice que los osos se alimentan de frutos,

tienen un agudo sentido del olfato, una vista regular,

pero no, no pueden volar.

Lo siento, Otto.

Adiós a mi sueño de surcar el cielo.

Hola, otro aburrido invierno metido en una cueva,

sin nada que hacer.

Mmm, ¿Malala?

Buena idea, Tin. Malala sabrá qué hacer.

(Música relajante)

(Bostezo)

Mis pequeños Tin y Tan, ¿qué os trae por aquí?

Malala, él es Otto, y sueña con volar,

pero "el Gran Libro" dice que los osos no vuelan.

Solo quería unas alas para escapar del aburrido invierno.

Querido Otto,

no siempre son necesarias las alas para volar.

Ah, ¿no? ¿Y entonces?

Todo lo que necesitas está dentro de ti.

Recuerda, a veces no hace falta alejarse para viajar.

No he entendido nada de lo que ha dicho el árbol,

¿y vosotros?

¿Ah?

Me lo imaginaba.

Mejor me preparo para la hibernación.

¡Espera, Otto!

Tiene que haber una forma de poder volar.

A no ser que me invente unas alas, no sé cómo.

Eso es. ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes?

Awk es experto en máquinas para volar,

seguro que él puede inventar unas alas para Otto.

¿Awk? ¡Awk! ¿Dónde se habrá metido?

Veamos qué tiene aquí,

a lo mejor ya ha inventado unas alas que yo pueda usar para volar.

¿Y esto qué es?

¡...Tierra a la vista!

¿Un catalejo de pirata?

Buena idea, Tin.

Aunque yo creo que es...

un sombrero de invisibilidad.

(BALBUCEA) Invisible.

Yo también quiero adivinar.

A mí me parece que es un escucha-corazones.

Pupumpupum, pupumpupum, pupumpupum.

¡Qué divertido!

Hola, Tin. Hola, Tan.

Hola, pequeño oso.

¡Oh, encontraron el trozo de trompeta que había perdido!

Ah, gracias. Llevaba días buscándola.

(TODOS) ¡Oh!

¿Era una parte de tu trompeta?

Creo que dejamos volar demasiado nuestra imaginación, chicos.

¿Volar sin alas para viajar?

¡Es lo que dijo el árbol!

¿Oh?

¡Lo he conseguido!

He podido volar y sin despegarme del suelo.

¿Querías unas alas?

Puedo inventártelas, pero tardaré meses.

No hay problema, Awk,

este invierno probaré volar con mi imaginación.