Tin & Tan - El insomnio de Tuko

(Música africana)

(Rugido)

(Risas)

¿Ah? ¡Alerta, alerta!

Ninoninonino

¡Aaaah! ¡Aaaah!

“Tin y Tan, emergencia animal”.

(Risas)

Hoy: “El insomnio de Tuko”.

(Música alegre)

Hola, Tin y Tan. ¿Estáis ahí? Soy yo, Tuko.

¿Estáis ahí, eh, eh, eh? ¿Hola? ¿Hola?

Siempre alerta...

Siempre...

¡Aaaah! ¡Aaaah!

¡Tuko!

Ay, deja de llamar, estamos aquí.

Bien, estáis despiertos.

Tuko, es medianoche. ¿Qué es lo que pasa?

Que mañana es mi fiesta de cumpleaños.

Sí, lo sabemos, tú mismo nos has invitado.

¿Cuál es tu emergencia?

Comprobé la lista de invitados, compré dulces, preparé pasteles,

elegí los juegos, coloqué la decoración.

¿Y qué te falta?

Nada, no falta nada por hacer.

(AMBOS) ¿Ah?

¿Y cuál es el problema?

Que estoy muy ansioso

con tanto preparativo y no puedo dormir.

(Bostezo)

No te preocupes, te ayudaremos.

(BALBUCEA) Tin y Tan.

Así es, Tin,

es una nueva misión para Tin y Tan,

y una muy nocturna.

(Bostezo)

Ya llegamos.

Genial. Necesito tu opinión.

¿Cómo queda mejor? ¿Así o así?

¿Así o así?

(AMBOS) ¿Ah?

Mmm, supongo que así está bien.

¡Fantástico, justo lo que pensaba!

Y el zumo, ¿mejor de piña o de limón, eh, eh, eh?

¿Qué es mejor para una fiesta?

¿Piña, limón? ¿Piña, limón?

Ah... ¿Piña?

Claro, piña, era evidente.

¿Quién sirve zumo de limón en una fiesta?

Limón, ja, qué ridículo.

¡Oh!

¡George, pero qué haces!

Esos dulces están contados para la fiesta.

¿Dónde voy a conseguir más dulces a esta hora?

Mmm... ¿Mmm?

¡Oh, no, la fiesta será un fracaso!

¡Faltará comida! ¡Los invitados van a aburrirse!

¿Oh?

Tranquilo, Tuko, estás demasiado ansioso.

Todo va a estar bien.

Solo debes relajarte un poco y dormir.

¡Cómo puedo relajarme

cuando falta tan poco para la fiesta!

(Jadeos)

(Chitón)

Te ayudaremos para que puedas dormir.

¿Estás preparado para una noche de descanso?

Sí, sí, eso espero.

Perfecto.

Bueno, manos a la obra.

(Música alegre)

¿Chocolate caliente?

¡Olvidé las bebidas calientes para la fiesta!

Ay...

Mmm...

(Música de cuna)

¿Canción de cuna?

¡Olvidé la lista de música para la fiesta!

Oh...

Mmm...

¿Una historia antes de dormir?

¡Olvidé preparar mi repertorio de chistes para la fiesta!

¡Oh!

Tuko, tienes que dormir,

si no, estarás agotado y no podrás disfrutar de la fiesta.

Bueno, ¿y quién dice que dormir es importante?

Claro que lo es.

Veamos qué dice "el Gran Libro de la Vida"

acerca del sueño.

¿Estáis todos listos?

Dormir es importante para regular nuestro organismo

y mantenernos sanos y fuertes.

¡Pero si yo me siento fuerte como un oso!

(Bostezos)

Los seres humanos necesitamos dormir

alrededor de ocho horas por día para vivir más y mejor.

(Alarma)

(Bostezo)

No dormir bien durante la noche

puede producir agotamiento, mareos, falta de apetito

y afectar nuestros reflejos durante el día.

Está bien, está bien, ya lo entiendo,

dormir es importante.

Pero ya no queda tiempo.

Se está haciendo de día.

Oh, es cierto, ya está amaneciendo,

y con tanto preparativo

no hemos pegado ojo en toda la noche.

En cualquier momento llegarán los invita... dos,

y hay que estar prepara... dos

para recibir... los.

No, Tuko, nos has tenido en vela toda la noche,

ahora no puedes dormirte.

Lo sé, lo sé.

Dejadme descansar los ojos cinco minutos

y estaré listo para la fiesta...

(Bostezo)

(Música africana)

¿Ah?

¡Oh, no, me he perdido la fiesta!

Ni siquiera Tin y Tan esperaron a que despertara.

Debería haber dormido más temprano.

(TODOS) ¡Sorpresa!

¡Oh!

¡Oh, habéis venido!

¡Claro!

Al ver cómo dormías,

decidimos aplazar la fiesta unas horas

para que pudieras descansar.

Gracias, amigos.

No hay de qué, Tuko.

Otra misión cumplida por Tin y Tan.

Pero, ¿y dónde está George?

Mmm, me temo que George necesitaba dormir un poco más.

(Ronquidos)

Después de todo, los camaleones

son mucho más perezosos que los humanos.

(Música)