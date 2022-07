Tin & Tan - Kilo el caprichoso

(Música africana)

(Música africana)

(Rugido)

(Risas)

¿Ah? ¡Alerta, alerta!

(Música)

¡Ahhh! ¡Ahhh!

“Tin y Tan, emergencia animal”.

(Risas)

Hoy: “Kolo, el caprichoso”.

(Música africana)

(Música)

¿Ah? ¿Ah?

Vamos, Kolo, come un bocado, por favor.

(Refunfuño)

Hola.

¡Ah, Tin y Tan, por fin!

Ya no puedo más con este pequeño. Necesito ayuda.

Siempre alerta, siempre listos.

¿Cuál es tu emergencia? Esta es la emergencia.

(Refunfuño)

Kolo no quiere comer.

No le gusta nada.

¡No, no, no! ¡No me gusta! -¿Lo veis?

No te preocupes, te ayudaremos.

Tin y Tan.

¿Mmm...?

Así es, Tin, es una nueva misión para Tin y Tan,

y una muy caprichosa.

Cuando Kolo vea las delicias que hemos traído,

no se resistirá a probarlas.

¡Ay! ¿Qué fue eso?

Esto no me gusta. Y esto.

Esto me gusta menos. Esto nunca me ha gustado.

¡Y esto nunca me gustará!

Kolo, ¿puedes bajar un momento? Hemos traído algo para ti.

¿Qué es? ¿Un regalo, un juguete, un balón?

Unas deliciosas fresas con crema. ¡Ay! No me gustan.

Pero ¿las has probado?

¿Y cómo sabes que no te gusta si no lo has probado nunca?

Muerde un poco esta fresa. Es dulce y deliciosa.

Mmm... ¡Ay!

Mmm, a lo mejor ahora no tiene hambre.

¿Qué tal un poco de ejercicio para abrir el apetito?

¡Y uno, y dos y tres! Otra vez.

¡Y uno, y dos y tres! ¡Otra vez!

¡Y uno, y dos y tres! ¡Otra vez!

¡Ay! ¡Otra vez, otra vez!

Vamos, Kolo, come algo.

Con todo el ejercicio que hicimos tienes que tener hambre.

Mira con qué gusto comen Tin y George.

¿No te apetece? ¡Ay! ¡No me gusta!

( ¿Mmm...? (George) ¿Ah?

Está claro que este koala no abrirá la boca para comer.

¿Y ahora qué hacemos? (BALBUCEA) ¿Oc?

¡Qué buena idea, Tin! Oc sabrá cómo ayudarnos.

¿Oc? ¡Oc!

Hola, Tin. Hola, Tan.

Hola, poco amigable koala.

¡Mmm, qué bien huele! ¿qué preparaste?

Solo descansaba para comer. ¿Pastelitos?

¡Uy! ¡No me gusta!

¿Quién es él y qué le pasa?

No es nada personal.

Se llama Kolo y no le gusta comer.

¿Tienes algo que...? No digas nada más,

tengo justo lo que necesitáis.

Os presento mi último invento:

la asombrosa, maravillosa, inigualable...

¡"la cucharaavión Oc-oh-matic"!

¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!

Su funcionamiento es muy sencillo.

Aquí va la demostración.

(Chillidos)

¿Puedes quedarte quieto, Kolo?

Quizá "El Gran Libro de la Vida"

nos diga qué le gusta comer a los koalas.

¿Estáis todos listos?

Se alimentan sobre todo de hojas de eucalipto,

pero de algunos árboles, porque no todas les gusta.

¡Ay! ¡No me gusta!

Son caprichosos por naturaleza.

Está cansado.

Debe haberse aburrido de que intenten hacerle comer cosas que no le gustan.

Los coalas tardan mucho en hacer la digestión,

por eso duermen casi todo el día, para ahorrar energía.

Comer, dormir, comer, dormir.

¡Qué aburrimiento de vida! ¡Basta ya!

¡Me aburre hablar tanto de comida!

Tendrás alguna comida favorita, todos la tenemos.

A mí, por ejemplo, me gustan las bananas.

¡Oh! Ya sé, podría inventar una máquina

que adivine tu comida favorita y entonces...

¡Ay! ¡No, no, no! ¡No me gusta!

¡Ay! ¡Este koala caprichoso empieza a ser muy irritante!

Tenemos que pensar en algo que le guste, y pronto.

(A la vez) ¿Mmm?

Hola, amigos. ¿Qué hacéis, eh? ¿Es una misión secreta?

¿Puedo ayudar? ¿Sí? ¿Puedo? ¿eh, eh, eh?

(A la vez) Mmm.

Mmm... Sí, siéntate y ayúdanos a pensar. Mmm...

Oh, qué divertido, es una misión mental.

¿Y en qué debemos pensar?

Mmm, En qué podría gustarle a un koala

¡Ah! que no quiere comer, Y es caprichoso. Mmm.

(Música)

(Olisqueo)

¡Ah! Mmm.

¿Y qué tal si le ofrecemos a ese koala una pizza de eucalipto?

Mmm...¿Y por qué crees que le gustaría eso?

Porque se está comiendo la mía.

(BALBUCEA)

¿Cómo no se nos ocurrió antes?

Ni el koala más caprichoso se resistiría a una pizza.

Esto sí que me gusta.

(Jadeos)

De haberlo sabido, hubiera traído otra pizza.

¿Alguien ha dicho otra pizza?