Tin & Tan - Un ladrón suelto

(Música africana)

(Rugido y risas)

¿Ah? ¡Alerta, alerta!

(Música)

"Tin y Tan, emergencia animal".

(Risas)

Hoy: "Un ladrón suelto".

¡Tin y Tan, tenéis que ayudarnos!

Siempre alerta, siempre listos. ¿Cuál es tu emergencia?

Mi falda blanca ha desaparecido.

Y mi cometa favorita.

Y mis ga...

¡Y mis gafas tampoco están!

Ni mi juego de té.

Algo muy extraño está pasando aquí.

Mmm, tienes razón, Elsa,

las cosas no suelen desaparecer por sí solas,

a menos que... ¡Emergencia, Tin y Tan!

Mi trofeo más preciado ha desaparecido.

Ahí va otra cosa que desaparece.

Seguro que lo próximo es alguno de nosotros.

¡No quiero desaparecer!

Oh, no, ya ha empezado, no puedo veros.

Tin y Tan, por favor, haced algo.

Tranquilos, nadie va a desaparecer.

Sospecho que hay un ladrón suelto.

(TODOS) ¡Un ladrón!

No os preocupéis, os ayudaremos.

(BALBUCEA) Tin y Tan.

¿Mmm...?

Así es, Tin,

es una nueva misión para Tin y Tan,

y una muy sospechosa.

Ya estamos aquí para ayudaros.

Necesitamos una pista que nos lleve al ladrón.

Temba tiene una.

Encontré este guante blanco donde estaba mi trofeo.

Mmm, debe ser del ladrón.

Búscalo, chico, búscalo.

No os preocupéis, volvemos con vuestras cosas.

(Olisqueos)

¿Dónde está el ladrón, Tin?

Vaya, vaya, así que vosotros sois los famosos Tin y Tan.

¿Y quién eres tú?

Soy Yuno, ¿habéis oído hablar de mí?

(AMBOS) ¿Ah?

Yuno, el hurón,

el ladrón más buscado del reino animal.

Tu nombre no me resulta familiar.

No importa,

cuando robe los tesoros de todos los animales,

todo el mundo sabrá quién soy.

¿Y por qué quieres hacer todo eso?

Porque soy un hurón, ¿vale?

Qué extraño.

Veamos qué dice "el Gran Libro de la Vida"

sobre los hurones.

¿Estáis todos listos?

Aquí dice que a los hurones les gusta dormir mucho,

y que son muy ágiles y escurridizos.

A mí nadie me atrapa.

Tienen buen olfato, pero su vista no es muy buena

y su sentido de la orientación tampoco.

Nadie es perfecto.

Son muy juguetones,

y cuando ven algo que les gusta, no pueden resistirse a cogerlo.

(Risas)

Te lo dije, coger lo que nos gusta

es el típico comportamiento del hurón.

¡Pero eso es robar, y está muy mal!

¡Qué va! Es muy divertido.

Tú corres, ellos te persiguen

y escondes las cosas que ellos buscan.

¡Cosas que no son tuyas!

Vosotros no sois hurones, jamás lo entenderíais.

Entonces, ¿vas a devolver todo lo que has robado?

Puede ser, pero primero tendréis que atraparme.

(TODOS) ¿Ah?

(Jadeos)

(Risas)

(Risas)

(Música alegre)

(Gritos)

(Estruendo)

(Jadeos)

(Música alegre)

(Quejidos)

Ay, sí que eres difícil de atrapar.

¡Mi guante!

Pensé que lo había perdido para siempre.

Dame, dame.

¿Este guante?

Sí que es bonito, creo que me lo quedaré.

¿Qué?

Pero es mío, tienes que devolvérmelo.

Tienes razón, Yuno, no estaría bien

que me quede con algo que no es mío.

Oh, sí, eso estaría muy feo.

¡Hey! ¡Devolvedme mi guante!

Yuno, solo nos estamos divirtiendo.

Pues para mí no es nada divertido.

¡Mi cometa!

Para ellos tampoco fue divertido

que les quiten sus cosas favoritas.

Oh, mi guante, mi precioso guante.

¿Ahora entiendes

por qué robar no está nada bien, Yuno?

Sí.

Solo quería divertirme un poco. Lo siento.

Yo te puedo prestar mi cometa.

Hacerla volar es más divertido.

¿En serio? Nunca lo hubiese imaginado.

¿Me enseñas cómo se hace?

Claro, es muy fácil.

¡Eeeh!

¡Sí! ¡Uh!

(Risa)