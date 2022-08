Tin & Tan - Elvis el anticuado

4(Música africana)

(Música africana)

(Música africana)

(Música africana)

(Rugido)

(Risas)

¿Ah? ¡Alerta, alerta!

(Música)

(A la vez) Ahhh.

“Tin y Tan, emergencia animal”.

(Risas)

Hoy: “Elvis, el anticuado”.

(Música alegre)

Hola, Tin y Tan. ¿Estáis ahí? Soy yo, Tuko.

¿Estáis ahí, eh, eh? ¿Hola?

Siempre alerta, siempre...

(Alarma)

¡Tuko, deja de timbrar, estamos aquí!

No vais a poder creerlo.

¿Ah? ¿Qué pasa?

Estaba cavando un pozo en el patio trasero...

¿Ah? ¿Ah?

Cuando me topé con algo muy duro.

(AL UNÍSONO) ¡Oh!

Y al desenterrarlo me encontré esto.

(AL UNÍSONO) ¡Oh!

Un cubo de hielo gigante.

Eso parece. Creo que tiene algo dentro.

¿Me ayudaríais a descongelarlo, eh, eh?

No te preocupes, te ayudaremos.

(BALBUCEA) Tin y Tan.

¿Mmm...?

Así es, Tin, es una nueva misión para Tin y Tan,

y una muy helada.

Tuko, estamos aquí.

¿Tuko?

¡Tukooo!

Oh, ya estáis aquí, ¿por qué no decís nada?

No hay tiempo que perder.

(Refunfuño)

No se ve bien, parece que hay algo dentro, ¿cierto?

Ajá.

Mmm, este cubo de hielo es enorme.

Tardaremos mucho en descongelarlo. Chicos, manos a la obra.

(Música alegre)

(Tos)

(Música alegre)

(Grito)

(Quejido)

Ah...

(BALBUCEA)

Es imposible derretir un cubo de hielo tan grande.

¡Estúpido cubo de hielo! ¡Ah!

¡Guau! Sabía que había algo dentro.

¿Verdad que lo dije, eh, eh, eh?

Sí, Tuko, lo hiciste.

(Chitón)

Hola, pequeño. ¿Cómo te llamas?

Ay... Mi nombre es Elvis.

¿Quiénes sois vosotros?

Nosotros somos George, Tuko, Tin y Tan.

Pero dinos, ¿qué hacías dentro de un cubo de hielo?

¿Cubo de hielo?

No sé, lo último que recuerdo es que estaba durmiendo la siesta.

Qué elefante más raro eres.

¿Ele qué? Yo soy un mamut.

(AL UNÍSONO) ¿Eh?

¿Un mamut? ¿Y eso qué es?

Ya sé, veamos qué dice "el Gran Libro de la Vida"

sobre los mamuts.

¿Estáis todos listos?

Los mamuts habitaban la Tierra en la Edad de Hielo,

cuando todo estaba cubierto de nieve.

¿“Cuando estaba”?

Son los primos lejanos de los elefantes,

aunque eran mucho más grandes.

No recuerdo ningún primo con ese nombre.

Tenían colmillos de hasta cinco metros,

y podían vivir hasta los 70 años de edad.

¿”Tenían”? ¿“Podían”? ¿Por qué hablas en pasado?

Aquí dice que los mamuts se extinguieron hace muchos años.

Espera, ¿qué?

¿Cómo que nos extinguimos?

Esto significa que... ¡Soy el último mamut!

Debes haber quedado congelado en la Era de Hielo.

Vaya siesta la que te has dado, ¿eh, Elvis?

Oh, no, esto me hace sentir muy anticuado.

¡Ah!

¡Qué elefante tan raro!

Todo ese pelo y colmillos tan largos,

¿son porque eres viejo?

¡No soy un elefante ni un anciano!

¡Soy un mamut!

¡Guau, increíble!

Ay, creo que no me gusta el presente.

Vamos, Elvis.

La Tierra ha cambiado un poco,

pero el presente tiene cosas maravillosas.

Ah, ¿sí? ¿Como qué?

Ah, como... como los grandes árboles que cubren de vegetación el planeta.

Prefiero la nieve.

Aquí parezco una pieza de museo.

Mmm, ¿Malala? ¡Buena idea, Tin!

Malala sabrá qué hacer.

(Música relajante)

(Música relajante)

(Bostezo)

Mis pequeños Tin y Tan.

¿Qué os trae por aquí?

Malala, este es Elvis.

Hola, pequeño Elvis.

¿Por qué estás tan triste?

Es que vengo de otra era y siento que en este lugar no encajo.

¡Ohhh!

Pero no hay nada más importante que vivir el presente.

¡No entiendo el presente!

No me gusta.

Pequeño Elvis,

no es cierto que todo tiempo pasado haya sido mejor.

Recuerda, el conocimiento del ayer

debe servirnos para apreciar mejor el hoy

y prepararnos para el mañana.

No encajo en esta era, soy un bicho raro.

Mejor me congeláis de nuevo

y me despertáis en la próxima glaciación.

Os digo que es increíble, ya lo veréis.

Diles que eres un mamut y que vienes de la Era de Hielo.

Ellos no me creen.

Kovu, tal vez no es el mejor momento para...

Vamos, Elvis, todos quieren saber tu historia.

¡Es increíble!

¿En serio os parece increíble?

¡Claro!

Eres el único mamut que conocemos.

A cambio, te enseñaremos todo lo necesario

para adaptarte a la vida moderna.

Mmm, de acuerdo.

Empecemos por el principio.

La Era de Hielo era una época muy fría,

una especie de invierno permanente.

¡Oh!

Eso estuvo cerca.

Otra misión cumplida por Tin y Tan.

(Carraspeos)