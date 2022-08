Tin & Tan - La vocación de Tuko

(Música africana)

(Rugido y risas)

¿Ah? ¡Alerta, alerta!

(Música)

"Tin y Tan, emergencia animal".

(Risas)

Hoy: "La vocación de Tuko".

(Música alegre)

Hola, Tin y Tan. ¿Estáis ahí? Soy Tuko.

¿Estáis ahí, eh, eh, eh? ¿Hola, hola?

¿Ah? Tuko.

Oh, qué suerte que os encuentro.

Siempre alerta, siempre listos. ¿Cuál es tu emergencia?

Estoy en graves problemas.

¿Qué pasa, Tuko?

Tengo una tarea para la escuela y aún no la he hecho.

(Los dos) ¡Oh!

Ah, no, Tuko, la tarea es tu responsabilidad.

No está bien pedirle a otros que la...

Ya lo sé.

No es que no quiera hacerla, es que no sé cómo.

¿Y qué hay que hacer?

Escribir qué queremos ser cuando seamos grandes.

(Todos) ¡Oh!

¿Y tú no lo sabes?

Es que a mí me gusta todo, ¡todo!

¿Cómo voy a elegir una sola cosa, eh, eh, eh?

Es imposible, muy difícil,

jamás lo lograré si no me ayudáis.

Tranquilo, tranquilo.

No te preocupes, te ayudaremos.

(Balbucea) Tin y Tan.

¿Mmm...?

Así es, Tin,

es una nueva misión para Tin y Tan,

y una muy vocacional.

Cuando sea mayor quiero ser...

¡un chef!

Para preparar deliciosas comidas a mis amigos.

(Duda) Aunque también podría ser...

¡un constructor!

Y fabricarle una casa a quien lo necesite.

Por otro lado, me gustaría ser un astronauta

y descubrir nuevos planetas donde podamos viajar.

Entonces, ¿no podría ser peluquero,

para hacer increíbles cortes de pelo

a todos en la reserva?

(Grito)

¡Esta tarea es imposible!

Tranquilo, Tuko, te ayudaremos a elegir.

¡Tin y Tan, por fin!

Creo que nunca lograré decidirme.

Claro que sí, Tuko.

Haremos una prueba piloto

para descartar algunas posibilidades.

¿Prueba piloto?

Exacto. Manos a la obra.

(Música alegre)

(Grito)

(Estruendo)

(Jadeos)

(Silbato)

(Música alegre)

(Quejidos)

(Música suave)

(Música suave)

(Quejidos)

(Estruendo)

(Música triste)

Lo sé, Tuko.

Probaremos una nueva estrategia.

Hay que pensar qué tienen en común

las cosas que te gustan.

¿Qué dice de esto "el Gran Libro de la Vida"?

¿Estáis todos listos?

A lo que uno quiere ser cuando se es grande

se le llama vocación.

Piensa, Tuko, ¿cuál es tu vocación?

Mmm, ¡bombero!

Para prevenir incendios y mantener a salvo la reserva.

Muy bien, no era tan difícil...

O músico, para traer alegría a todos con mis melodías.

La música es una buena elec...

O jardinero, para cuidar plantas

y ayudarlas a crecer sanas y fuertes.

¿No lo ves?

Todo eso que te gusta tiene algo en común.

¿Qué es? ¿Qué es?

Ayudar a los demás.

Oh, es cierto, no lo había pensado.

Pero hay muchas formas de ayudar a los demás

y sigo sin decidirme por una.

Seguro que decidir es igual de difícil para todo el mundo.

¿Tú crees? Seguro.

Nadie puede tenerlo tan claro, ya lo verás.

Awk, una pregunta,

¿decidiste qué quieres ser cuando seas mayor?

Claro, un inventor, sin duda.

Un jugador de fútbol.

Director de cine.

Una guardia forestal.

Un emperador.

Un lobo salvaje.

Un cantante de ópera.

¡Un fabuloso unicornio!

Es inútil, todos lo tienen claro menos yo.

Seré el único que no entregue su tarea a tiempo.

Mmm, ¿Malala?

Buena idea, Tin. Malala sabrá qué hacer.

(Música relajante)

¡Oh!

Mis pequeños Tin y Tan.

¿Qué os trae por aquí?

Malala, te necesitamos.

Tuko no puede decidir su vocación.

Es que me gusta todo, Malala.

¿Cómo hago para elegir una sola cosa?

Oh, pequeño Tuko, no hay por qué estresarse.

Puedes ser todo lo que tú quieras.

Sí, pero es que yo quiero ser todo.

Recuerda, escucha a tu corazón para saber qué te gusta,

y así siempre serás feliz.

Rápido, necesito una hoja.

¿Qué pasa, Tuko?

¿Ya decidiste qué serás cuandoseas grande?

Malala tenía razón,

no hay que decidir, lo tengo claro.

(Todos) ¿Ah?

El primer cocinero constructor astronauta peluquero