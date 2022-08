Tin & Tan - Vlad el director

(Música africana)

(Rugido)

(Risas)

¿Ah? ¡Alerta, alerta!

(Música)

(Música)

“Tin y Tan, emergencia animal”.

(Risas)

Hoy: “Vlad, el director”.

(Música africana)

Mi nombre es Vlad.

¿Estoy hablando con Tin y Tan?

Siempre alerta, siempre listos.

¿Cuál es tu emergencia?

Es urgente renovar el cine de terror,

el género está muriendo y necesita sangre nueva.

(AL UNÍSONO) ¿Ah?

Ya no se hacen películas que asusten.

¿Habéis visto “Selvas Tenebrosas”?

(DUDA) No.

¿”Pesadilla en la Sabana”?

¿”Las Cebras Zombis”?

(VLAD) ¿”La Cueva del Terror”?

Me lo imaginaba.

Pero todo el mundo verá mi nueva película.

¿Vas a hacer una película?

¡Sí, la mejor película de terror de todos los tiempos!

(AL UNÍSONO) ¡Ah!

La filmaremos hoy mismo.

Pero antes debo encontrar a mi protagonista.

No te preocupes, te ayudaremos.

(BALBUCEA) Tin y Tan.

¿Mmm...?

Así es, Tin,

es una nueva misión para Tin y Tan,

y una de película.

(TARAREA)

(Gritos)

(VLAD) Corten. (ZURI) Oh, pero...

Demasiado sobreactuada.

Siguiente.

Directores.

¿Oh?

Tin y Tan, al fin.

El director Vlad os está esperando.

Venimos para...

La prueba ya empezó.

Necesitamos encontrar protagonista urgente.

¿Ah?

Tomad, estos son vuestros diálogos. Memorizadlos.

(VLAD) Corten. Muy deprimente.

Siguiente.

Pero...

Vamos, no tenemos todo el día.

Toma uno, Beto Bob.

¿Qué tal, chicas?

Mmm...

Corten.

Demasiado seductor.

Siguiente.

Toma dos, Twiggy, la jirafa.

No grabaré ni una sola toma

sin antes pasar por maquillaje, ¿vale?

Corten.

Demasiado diva.

Siguiente.

Toma tres, Eric el erizo.

¡Aquí está Eric!

Corten.

¡El asistente del director no puede participar en el casting!

(ERIC) Oh. (VLAD) Siguiente.

¡Ah!

Vamos, no tenemos todo el día.

¡Tin y Tan!

¡Al fin!

Veamos cómo lo hacéis.

Toma cuatro, Tin y Tan.

Y...

acción.

(BALBUCEA)

¡Oh, está vivo, está vivo!

¡Oh, no, es Tinkenstein,

el horripilante monstruo!

(BALBUCEA)

No, no y no.

Corten.

¿Qué es lo que voy a hacer ahora?

Todavía sigo sin protagonista.

Necesito encontrar un nuevo rostro para mi película.

Si al menos pudiéramos saber qué hay en tu mente de murciélago.

(Susurros)

¡Buena idea, Tin!

¿Qué dice "el Gran Libro de la Vida"

sobre lo que les gusta a los murciélagos?

¿Estáis todos listos?

(TAN) A los murciélagos les encanta comer y dormir colgados de cabeza.

(VLAD) Se pueden apreciar mejor los detalles de esa forma.

(TAN) Son los únicos mamíferos que pueden volar,

y habitan en casi todos los continentes.

(VLAD) ¡Es cierto!

Provengo de una familia muy numerosa.

(TAN) Los murciélagos son criaturas nocturnas.

(VLAD) La noche es el mejor escenario.

(TAN) Y aunque su visión no es muy buena, tienen un estupendo oído.

¡Oído, eso es!

Si quieres encontrar al nuevo rostro del terror,

no busques con tus ojos, sino con tus oídos.

¿Con mis oídos?

Claro, inténtalo.

¡Oh!

Y esa voz tan peculiar, ¿de dónde es que viene?

¿Ah?

Cucú, cucú.

Ahí está otra vez. Es justo lo que necesito.

¿Ah?

Hey, ¿a dónde vas?

¡Confiesa, erizo!

¿Qué hacías merodeando este árbol en mitad de la noche?

Ya te lo he dicho, vivo aquí.

Tu historia no me convence, tendrás que intentarlo de nuevo.

¡Suéltame, chiflada!

(Quejido)

Oh, no puedo creerlo.

¡Es maravilloso!

¡Eh, regresa aquí, erizo!

Esa voz, esa entonación,

ese acento...

(Música de suspenso)

(AL UNÍSONO) ¡Oh!

Al fin te he encontrado.

Este papel es perfecto para ti.

¿Kia será la protagonista de tu nueva película?

Solo si acepta interpretar también al monstruo.

¿Quieres que sea la protagonista y el monstruo de tu película?

Mmm...

De acuerdo, señor director, estoy lista para mi primer plano.

¡Sí!

Al fin te he encontrado, mi musa del terror.

Te prometo que será la película más aterradora de todos los tiempos.

Oh.

Al menos esta película tuvo un final feliz.

¿Ah?

