Tin & Tan - El baño de Tober

(Música africana)

(Música africana)

(Música africana)

(Rugido)

(Risas)

¿Ah? ¡Alerta, alerta!

(Música)

(Música)

“Tin y Tan, emergencia animal”.

(Risas)

Hoy: “El baño de Tober”.

(Música africana)

(Música alegre)

Tin y Tan, ¡tenéis que ayudarme!

Siempre alerta, siempre listos.

¿Cuál es tu emergencia?

Es mi primo Tober.

Él... él...

¡Ah! ¡Oh!

¿Qué pasa con él? ¿Es muy grave?

Oh, ¡es muy grave!

¡No quiere bañarse!

Ah.

¿Esa es tu emergencia, Berta?

¿Acaso esto no es una emergencia?

Hola, soy Tober.

Hola, Tober. ¿Por qué no quieres bañarte?

No quiero que me dé un resfriado por mojarme.

Además, ¿para qué?

(Olisqueos)

No lo necesito, ya estoy limpio.

¿Lo veis?

La suciedad le está haciendo delirar.

Tober necesita una dosis de agua y jabón...

(GRITA) ¡Urgente!

No te preocupes, te ayudaremos.

(BALBUCEA) Tin y Tan.

¿Mmm...?

Así es, Tin, es una nueva misión para Tin y Tan,

y una muy jabonosa.

Que no.

¡Que sí!

No y no.

Sí y sí.

Hola, ya estamos...

(AMBOS) Un segundo.

Que no, no y no.

Que sí, sí y sí.

¡Oh!

¿Se puede saber por qué estáis discutiendo?

Berta no me deja en paz.

¡Lo haré cuando te bañes!

¡Que no lo necesito! -¡Que sí!

¡No, no y no!

¡Sí, sí y sí!

(Música de suspenso)

(Rugido)

Ups, hora de comer.

Está claro que a Tober le interesa más comer que bañarse.

Si al menos supiera lo bien que sienta

la delicada fragancia del jabón y el agua sobre la piel.

¡Eso es! Haremos que lo pruebe

y así sabrá qué es lo que se pierde.

Pero, ¿cómo?

No quiere ni acercarse al lago para beber con tal de no mojarse.

Si Tober no va al agua, el agua irá a Tober.

¡Manos a la obra!

(Risa)

(Música alegre)

¡Oh!

(Música alegre)

(Música alegre)

¿Oh?

(Música alegre)

(Música alegre)

(Refunfuño)

¿Ah?

(Música alegre)

(Música alegre)

¿Oh?

¿Eh? ¡Uh!

(Chitón)

¿Oh?

¿Oh?

¿Mmm...? ¡Ah!

(Quejidos)

(Risas)

Vaya festín,

no sabéis las cosas ricas que me he encontrado.

Mmm, creo que sí lo sabemos.

¿Eso que gotea de tu cabeza es agua?

¡Ni te me acerques!

No quiero que me dé un resfriado por mojarme.

¡No sabes lo que estás diciendo!

Sí que lo sé.

¡No y no!

¡Sí y sí!

Eso es, Tober no entiende por qué tiene que bañarse.

Tal vez si se lo explicamos lo entenderá.

(AMBOS) ¿Ah?

¿Qué dice "el Gran Libro de la Vida"

sobre la limpieza? ¿Estáis todos listos?

El agua y el jabón son imprescindibles

para mantener una buena higiene personal.

¿Una buena qué?

Higiene significa limpieza, Tober.

Pero si me veo limpio.

El problema no es lo que ves, sino lo que no ves.

¿Ah?

Existen unos bichos llamados microbios, que no se pueden ver,

pero que están en todas partes y nos pueden enfermar.

Odio estar enfermo. Me quita el hambre.

(TAN) Por eso es muy importante bañarse.

No quiero tener “micombrios”.

No es “micombrios”, sino microbios.

(GRITA) ¡Microbios!

¡Basta, dejad de discutir!

Ahora que has entendido por qué tienes que bañarte,

¿lo harás?

Supongo que sí.

¡Al fin!

Te prepararé un baño superespecial.

(Música relajante)

¡El baño está listo!

(Tiritón)

El agua está fría, creo que mejor dejamos el baño para otro momen...

¿Ibas a alguna parte?

Eh, no, por supuesto que no,

solo que me olvidé la toalla y...

y mi patito de goma.

Y no podía empezar el baño, sin tener todo eso.

(AMBOS) ¡Ah!

¡Oh, Tober! ¿Qué es eso que tienes ahí?

¿Qué? ¿Dónde?

¡Ahí, y ahí, y ahí también!

Tober, ¡estás lleno de microbios!

¿Dónde? ¿Dónde?

(GRITA) ¡No los veo!

Estás tan sucio que han crecido y pueden verse a simple vista.

Tober, ¡los microbios te están invadiendo!

¡Oh, no!

¡Fuera, “micombrios”, fuera!