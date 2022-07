Tin & Tan - Rino el fugitivo

(Música africana)

(Rugido)

(Risas)

¿Ah? ¡Alerta, alerta!

Ninoninonino

¡Aaaah! ¡Aaaah!

“Tin y Tan, emergencia animal”.

(Risas)

Hoy: “Rino, el fugitivo”.

(Música alegre)

(Música de misterio)

Hola, ¿hablo con Tin y Tan?

Siempre alerta, siempre listos.

¿Cuál es tu emergencia?

Mi nombre es Rino.

Estoy en problemas y necesito ayuda.

¿Qué pasa, Rino? ¿Cómo podemos ayudarte?

He escapado y me están buscando.

Yo...

¡Yo soy un fugitivo!

¡Oh! ¡Oh!

¡Necesito un escondite!

¡Rápido!

¿Y de qué estás huyendo?

Del dentista.

Mmm, ya entiendo.

Por eso tu mejilla está hinchada,

seguro que es tu muela.

Deberías ir al dentista para que te la quiten.

¡Si no estáis conmigo, estáis contra mí!

Yo tendré que seguir huyendo.

De acuerdo, de acuerdo.

No te preocupes, te ayudaremos.

(BALBUCEA) Tin y Tan.

¿Mmm...?

Así es, Tin,

es una nueva misión para Tin y Tan,

y una muy escurridiza.

¿Dónde estará metido el rinoceronte?

(RINO) Tss, tss, tss.

Rino, ¿eres tú?

Depende. ¿Habéis venido solos?

Sí. Sal de una vez.

(Música de misterio)

¡Pero mira esa mejilla!

Tu muela está peor que antes y la hinchazón ha aumentado.

¿Esto? Qué va, esto no es nada.

¡Au!

Justo lo que pensaba.

Si no quieres ir al dentista,

tendremos que quitarte esa muela nosotros, y pronto.

Ah, ¿ahora?

Es que justo iba a comer algo.

Eso es, conseguiremos que la muela se afloje con comida.

¡Ya! ¿Y qué hay en el menú?

Manzanas.

Vamos, Rino, ¡a comer!

(Música alegre)

Un momento.

¿Ah?

Debes masticarlas, si no tu muela no se aflojará.

¡Ay!

Manzana mala, me has hecho daño.

Mmm, esto parece más grave de lo que pensaba.

¿Lo tienes, Tin?

Muy bien, Rino, repasemos el plan.

Tin lanzará la roca, la roca tirará de la cuerda,

la cuerda te sacará la muela.

Y adiós al dolor para siempre.

¿Alguna pregunta?

Sí, ¿a qué hora comemos?

Los nervios me han dado mucha hambre.

Cuando acabemos podrás comer todo lo que quieras.

Entonces estoy listo.

Vamos, Tin, lanza la roca.

Uno...

Mmm, comida.

Dos...

Je, je, je.

¡Ah!

¡Tres!

Oh, oh.

(Grito)

(Estruendo)

¿Qué?

¿Qué dice "el Gran Libro de la Vida" sobre los dientes?

¿Estáis todos listos?

Los dientes sirven para muchas cosas,

entre ellas, masticar alimentos.

Mmm, mi actividad favorita.

También nos ayudan a comunicarnos

y son importantes para sonreír.

¿Es un oso hormiguero?

Sí, es el único mamífero sin dientes.

¡Qué suerte!

Seguro no sabe qué es un dolor de muela.

Para mantener una dentadura sana

hay que lavarse los dientes todos los días

y visitar al dentista dos veces al año.

¡Yo no voy a ir al dentista! ¡No, no, no!

¿Rino? ¿Ah? ¿Ah?

¡Oh, no, Rino ha huido otra vez!

(Quejidos)

(Refunfuño)

¡Rino!

¡Rino, vuelve!

¡Rino!

¿Ah?

¿Ah? ¿Ah?

¡Huellas! ¡Buen trabajo, George!

Uf, son demasiadas,

¿cómo sabremos cuáles son las de Rino?

Oh... ¿Tuko?

¡Eso es, Tin!

Tuko es un experto en descifrar huellas,

seguro que él nos puede ayudar.

Oh.

Considerando que los rinocerontes

tienen tres dedos por pata,

es sencillo deducir que las huellas de Rino son...

(Redoble de tambores)

Estas.

Perfecto. Vamos a buscar a ese rinoceronte fugitivo.

(Olisqueos)

¡Ajá!

Vamos, Rino, sal.

Sabemos que estás ahí.

No es cierto, no soy yo.

¡Y no iré al dentista!

Rino, tienes que ir.

Sabemos que estás asustado,

pero te aseguro que no hay nada que temer.

Eso no lo sabes.

¿O acaso has ido alguna vez?

¿Yo?

Bueno, yo...

Yo...

Yo sí, una vez me sacaron una muela.

Después, lo único que puedes comer

es mucho, mucho helado para bajar la hinchazón.

¿Has dicho helado?

Ah...

¡Helado!

Oh.

Teníais razón, Tin y Tan,

no estuvo tan mal ir al dentista.

De hecho, volveré mañana.

Eh...