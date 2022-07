Tin & Tan - La imaginación de Draco

(Música africana)

(Rugido)

(Risas)

¿Ah? ¡Alerta, alerta!

Ninoninonino

¡Aaaaaaa! ¡Aaaaaaa!

“Tin y Tan, emergencia animal”.

(Risas)

Hoy: “La imaginación de Draco”.

Buenas tardes, apuestos caballeros.

¿Acaso hablo con Tin y Tan?

¡Oh! ¡Oh!

¿Eres un dragón de verdad?

Ser o no ser un dragón de verdad,

esa es la cuestión.

Oh, no me he presentado.

Disculpen mi falta de cortesía.

Mi nombre es Draco, Draco Verón Tercero,

pueden llamarme Draco.

Hola, Draco. ¿Cuál es tu emergencia?

Acabo de leer que...

que los dragones somos seres imaginarios.

Mmm... ¿Y cuál es el problema?

Si eso es cierto, los dragones no existen.

¡Oh, oh, oh, oh!

Ajá, pero podemos verte.

¿Y? ¿Y si están soñando?

¿Qué tal si yo soy solo un producto de su imaginación?

Nunca lo había pensado así.

Necesito saber si soy real o imaginario.

Tin y Tan, son mi última esperanza.

No te preocupes, te ayudaremos.

(BALBUCEA) Tin y Tan.

¿Mmm...?

Así es, Tin,

es una nueva misión para Tin y Tan,

y una muy imaginativa.

¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión.

¡Oh, mis nobles salvadores, al fin han llegado!

Dulce damisela.

Valiente caballero.

Oh, ¿qué es lo que ven mis ojos?

¿Acaso es un diminuto dragón?

¡Oh!

¿George un dragón?

¡Qué imaginación tienes, Draco!

Él es solo un camaleón.

(Refunfuño)

Discúlpeme, noble señor,

mi imaginación es grande y traicionera.

Dicen de mí que soy un soñador que sueña.

¿Ah?

Porque la vida es sueño y...

Oh, no, ¿me habré soñado a mí mismo?

¿Es una certeza, entonces, que no existo?

Hay una forma de saber si estamos soñando.

¿Cuál? Digan, por favor.

No jueguen con mis sentimientos.

Pellizcándonos.

Despierta. ¡Au!

Despierta, George.

(Quejido)

Yo despierto.

¿Y qué hay de mí? Yo también quiero.

(Música alegre)

Habían dicho pellizcos, no cosquillas.

Tu piel es muy gruesa para que sientas pellizcos.

Lo sabía, soy "impellizcable",

intangible, impalpable,

como un fantasma.

Draco, los fantasmas no existen.

¡Ah!

Entonces, mis sospechas se confirman, no existo.

No, no, eso no es lo que quise decir.

Tranquilo, Draco, tranquilo.

¿Entonces?

Veamos qué dice "el Gran Libro de la Vida"

sobre los dragones.

¿Estáis todos listos?

(Música alegre)

¡Oh, qué porte,

qué elegancia, qué brillante armadura!

No es una armadura.

Los dragones tienen la piel cubierta de escamas.

¿Como los peces? Como cocodrilos.

Por eso no podemos pellizcarte.

Nunca pellizcaría a un lagarto.

¡Oh, sí!

Tesoros y princesas son mis pasatiempos favoritos.

También los dragones

son los animales imaginarios por excelencia y...

¿Que qué?

Bueno, tampoco debemos tomarnos al pie de la letra todo lo que dice.

¡Lo sabía, lo sabía!

Toda mi vida ha sido una farsa.

¡Oh, no! Pobre Draco.

Tenemos que hacer algo para animarlo.

Mmm... ¿Malala?

¡Buena idea, Tin!

Malala sabrá qué hacer.

(Música relajante)

¡Malala!

¡Malala, despierta! Te necesitamos.

(Música relajante)

Decidme qué os pasa, pequeños.

¡Oh!

Veo que habéis conocido a Draco.

¿En serio? ¿Puede verme?

¿Quiere decir eso que existo?

¡Claro que existes!

Igual que la magia y la ilusión.

Oh...

Oh, yo ya no sé qué creer.

No dejes que el pesimismo te gane, pequeño y noble dragón.

Recuerda, nada es más real que el poder de la imaginación.

¡Oh!

Ya todo está dicho,

la fantasía es mi origen y mi destino.

"El Gran Libro" y el sabio árbol lo han confirmado.

¿Acaso existe una tragedia más grande que esta?

Está bien.

Drama, drama.

¡Tragedia, tragedia!

Quizá lo mejor sea regresar a mi mundo de fantasía.

No hay sitio para mí en el reino de la realidad.

¡Socorro! ¿Eh?

¡Auxilio!

¿Acaso me traicionan mis oídos?

¿Es una princesa cautiva lo que escucho?

¡Socorro, auxilio!

¡Ah!

¡Alto ahí, dragón!

No impedirás que el caballero Tin y la maga Tan

rescaten a la princesa.

¿Eh? Pero...

Vamos, Draco, te toca,

te necesitamos para que la historia parezca real.

-¿Me necesitan?

¡Claro!

Eres el único dragón imaginario que conocemos.

¡Bien!

Si quieren salvar a la princesa,

deben quitarme la llave de su celda.

Atrápenme si pueden.

¡A por él!

(Risas)