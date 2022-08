Tin & Tan - Un nido para Tachi

(Música africana)

(Música africana)

(Rugido)

(Risas)

¿Ah? ¡Alerta, alerta!

(Música)

(Música)

“Tin y Tan, emergencia animal”.

(Risas)

Hoy: “Un nido para Tachi”.

(Música africana)

(Suspiro)

Hola, mi nombre es Tachi. ¿Vosotros sois Tin y Tan?

Siempre alertas, siempre...

¡Guau, qué barriga tan grande!

¿Estás embarazada?

¿Vas a tener tortuguitas bebés?

Sí, pero tengo que encontrar el lugar ideal para poner mis huevos.

¿Huevos?

Ya sé, necesitas un nido como los pájaros.

Pero no tan alto, mejor que sea bajo.

Pero también debe ser fresco,

o un poco caliente, aunque mejor templado.

No pareces tenerlo muy claro.

Bueno, la verdad es que no,

solo sé que tiene que ser perfecto,

y no me queda mucho tiempo.

No te preocupes, te ayudaremos.

(BALBUCEA) Tin y Tan.

¿Mmm...?

Así es, Tin,

es una nueva misión para Tin y Tan,

y una muy indecisa.

Mmm, muy duro.

Aunque quizá...

Muy suave, o quizá...

Hola, Tachi, ya estamos aquí para ayudarte.

Justo a tiempo. Ya no sabía dónde más...

¡Oh, siento algo!

¡Oh, creo que ya vienen!

¿Qué, los huevos de tortuguitas bebés?

(Imitación alarma)

Ay, no, no, no, era solo una contracción.

Ay, cada vez son más seguidas.

Mi instinto me dice que se acerca el momento de poner los huevos.

Entonces hay que darnos prisa.

¿Hacia dónde te dice tu instinto que vayamos?

Mmm, a la derecha. No, mejor a la izquierda.

¿O arriba? ¿Y por qué no abajo?

(Risa)

¿Tienes un mapa? Me ayudaría a ubicarme mejor.

Ah... ¿Simón?

Buena idea, Tin.

Simón, el pulpo, conoce el fondo marino como nadie,

seguro que él puede ayudarnos.

(Música alegre)

(Música alegre)

(Olisqueo)

¡Ay!

¡Aaaaah!

Encontrar un nido es más difícil de lo que imaginaba.

Tachi tampoco parece muy fácil de complacer.

¡Ah! Es que ninguno era el lugar perfecto.

¿Qué dice "el Gran Libro de la Vida" sobre nidos de tortugas?

¿Estáis todos listos?

Las tortugas marinas

son de los habitantes más antiguos de la Tierra.

(TACHI) Siempre me dicen que aparento menos años de los que tengo.

Aquí dice que se guían por la luz de la superficie,

y huyen de los hombres y la vegetación

para evitar el peligro.

(TACHI) Somos muy precavidas.

Las tortugas marinas suben a la superficie a poner sus huevos,

y lo hacen siempre de noche.

¡Eso es!

Tenemos que buscar el nido en la superficie.

¡Genial! Pero que no esté muy cerca del agua,

ni tampoco muy lejos, y...

(Quejidos)

Siento algo.

¡Creo que ya vienen!

(Quejido)

¡Ahora sí, ya vienen los huevos de tortuguitas!

(Imitación alarma)

Ah, no, no, no, era otra contracción.

Oh, qué susto.

Pero mi instinto me dice que la siguiente será la definitiva.

Rápido, no hay tiempo que perder,

tenemos que llevar a Tachi a la superficie.

(Quejido)

Oh, Tachi, mira,

al pie de ese árbol podría ser un buen lugar.

¿Qué opinas?

Mmm, no, demasiada sombra, aunque quizás...

¿Y qué tal al lado de esa roca?

No, demasiado sol, aunque quizá...

Tachi, pronto será de noche

tienes que tomar una decisión.

Lo sé, pero es muy difícil.

¿Y qué pasará si elijo mal?

¡Nunca me lo perdonaría!

Mmm, ¿Malala?

Buena idea, Tin. Malala sabrá qué hacer.

(Música relajante)

(Música relajante)

Malala, te necesitamos.

(Bostezo)

Mis pequeños Tin y Tan, ¿qué os trae por aquí?

Es Tachi, le cuesta mucho decidir dónde poner sus huevos

y no le queda mucho tiempo.

Yo solo quiero encontrar un lugar perfecto.

Tachi, querida, el lugar perfecto no existe.

¿Cómo hago para elegir el mejor sitio, Malala?

Recuerda, a veces la mejor elección no es la que se hace con los ojos,

sino con el corazón.

Ay, ¿entonces el lugar perfecto no existe?

¿Qué significa elegir con el corazón?

Tal vez solo debas seguir tu instinto, Tachi,

igual que la última vez que tuviste contracciones.

(Suspiro)

Está bien, no elegir con los ojos, sino con el corazón.

¡Ah, este es el lugar!

¡Lo siento en mi corazón!

¡Lo he encontrado

y es perfecto para mí y mis huevitos de tortugas!

Gracias, Tin y Tan.

Oh, oh.

Ahora sí vienen.

Disculpadme.