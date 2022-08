Tin & Tan - Un día de lluvia

(Música africana)

(Rugido y risas)

¿Ah? ¡Alerta, alerta!

(Música)

"Tin y Tan, emergencia animal".

(Risas)

Hoy: "Un día de lluvia".

(Música de misterio)

Tin y Tan, ¡al fin!

Siempre alertas, siempre listos. ¿Cuál es tu emergencia?

Es esta lluvia que no para desde hace días.

¿Podéis hacer algo para que se detenga?

¿Detener la lluvia? ¿Y por qué quieres eso?

Es por los truenos.

(Los dos) ¿Ah?

¿Y qué pasa con ellos?

Que hacen un ruido horrible, espeluznante, aterrador.

Tengo miedo, mucho miedo.

Oh, ¿no te parece

que estás exagerando un poco, Sigfrid?

En absoluto.

La lluvia es lo peor del mundo

y nada ni nadie me hará cambiar de opinión jamás.

Así que eso es lo que crees.

No te preocupes, te ayudaremos.

(Balbucea) Tin y Tan.

¿Mmm...?

Así es, Tin,

es una nueva misión para Tin y Tan,

y una muy lluviosa.

¿Sigfrid?

¡Sigfrid!

¿Dónde se habrá metido este lémur?

"¡Sigfid!"

¡Ah!

Sigfrid, ¿qué haces ahí escondido?

Si no podéis hacer que la lluvia pare,

me ocultaré aquí hasta que salga el sol.

Nada de eso.

Te vamos a demostrar

que no hay motivos para estar asustado.

¿De verdad?

(Trueno y grito)

Tranquilo, Sigfrid, fue solo un trueno.

Los truenos me dan miedo, mucho miedo.

(Llanto)

Ya sé.

Si conseguimos que dejes de temer a los truenos,

seguro que empezará a gustarte la lluvia.

Pero, ¿cómo lo hacemos?

Awk.

Buena idea, Tin.

Seguro que Awk puede ayudarnos.

¿Awk? ¡Awk!

Hola, Tin y Tan.

Qué suerte encontrarte.

Necesitamos que Sigfrid deje de temer a los truenos.

No digas nada más.

Tengo justo lo que necesitáis.

Os presento mi último invento:

el único, el asombroso, el inigualable...

(Redoble de tambores)

"el bloqueador de truenos Awk-oh-matic".

(Todos) ¡Ah!

Su funcionamiento es muy sencillo.

Solo hay que colocarlo en los oídos y listo.

(Música divertida)

Pero, ¿por qué no dices nada, Sigfrid?

¿Seguro que funciona?

No lo sé.

Habrá que esperar un trueno para estar seguros.

¿Me estáis hablando a mí?

No se escucha nada.

¡Ah!

¡Odio la lluvia!

(Llanto)

(Castañeteo)

Vamos, Sigfrid, no puedes quedarte ahí

durante la temporada de lluvias.

Acaba de empezar.

Olvidadlo, ya os lo dije.

La lluvia no trae nada bueno.

Ya lo tengo.

¿Qué dice "el Gran Libro de la Vida"

de la lluvia?

¿Estáis todos listos?

Los árboles y plantas necesitan agua para crecer

y la reciben de la lluvia.

No soy una planta. Eso está claro.

Pero te alimentas de plantas y frutos.

Es cierto.

La lluvia se acumula formando charcos, ríos,

lagos y lagunas

que son fuente de alimento para la vida.

¡Og! Nunca lo había visto de esa forma.

Ayuda a limpiar el aire,

regular la temperatura y es fundamental para la vida.

Y, además, es muy divertida.

Un momento, eso sí que no lo creo.

Es imposible divertirse en un día de lluvia.

Ah, ¿no?

Prepárate, Sigfrid, te lo vamos a demostrar.

(Música alegre)

¡Ah!

(Llanto)

(Música alegre)

(Grito)

(Castañeo)

Vamos, tiene que haber algo divertido

que te guste hacer en la lluvia.

No, no y no.

Nada bueno puede ocurrir bajo la lluvia.

# Ta, ta, ta, ta, ta, lluvia.

Ta, ta, ta, ta, ta, charco.

Ta, ta, ta, ta, ta, rayos.

Ta, ta, ta, ta, ta, truenos#

(Todos) ¿Ah?

¡Guau, eso estuvo bien!

Parece que hemos encontrado algo

que a Sigfrid le gusta hacer...

(Trueno)

¿Sigfrid?

¿Sigfrid?

¡Oh, no!

Justo cuando empezaba a gustarle la lluvia.

¡Ah!

Sigfrid, ¿dónde estabas?

Estaba buscando algo de música.

¿Música?

Ya que no podemos evitar los truenos,

podemos ponerle ritmo.

(Los dos) ¡Ah!

¿Sería mucha molestia empezar desde el principio?

En absoluto.

Y un, y dos, y un, dos, tres.

# Ta, ta, ta, ta, ta, lluvia.

Ta, ta, ta, ta, ta, charco.

Ta, ta, ta, ta, ta, rayos.

Ta, ta, ta, ta, ta, truenos#

Otra misión cumplida por Tin y Tan.

# Ti, ti, ti, ti, ti, Tin y Tan#