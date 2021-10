Peppa Pig - La fiesta de despedida de Madame Gazelle

LA FIESTA DE DESPEDIDA DE MADAME GAZELLE

-Es la hora de salida de la guardería.

¡Atención!

La semana que viene no tenéis que venir, no habrá guardería.

¿Por qué no, madame Gazelle?

Porque me marcho de aquí.

Niños Oh.

Adiós, niños. Portáos bien.

Niños ¡Adiós, madame Gazelle!

-Peppa y George acaban de llegar a casa.

¡Mamá! Mamá, ya no va a haber más guardería.

¿No va a haber más guardería?

No, porque Madame Gazelle nos ha dicho que se marcha.

Es lógico, ya lleva mucho tiempo de maestra.

-Madame Gazelle dio clase a todos los papás cuando eran pequeños.

Madame Gazelle me enseñó todo lo que sé.

A ver, ¿quién sabe contar hasta tres?

¡Uno, dos, y tres!

Nunca lo había pensado,

pero Madame Gazelle debe de ser muy mayor.

Y por eso, seguramente, habrá decidido dejar de dar clase.

¡Tengo una idea!

Deberíamos organizarle una fiesta de despedida.

¡Una fiesta! ¡Bien!

-Hoy se celebra la fiesta de despedida de Madame Gazelle.

Todos han venido a colaborar.

Oye, Pedro, tú serás el vigilante.

Quédate aquí fuera

y si viene Madame Gazelle, nos avisas corriendo.

¿Por qué?

Porque no queremos que descubra que le estamos preparando una fiesta.

Si nos pilla, no sería una sorpresa.

¡Ah, vale!

¿Se nos habrá olvidado invitar a alguien?

¿Habéis avisado a sus viejas amigas?

Creo que hace tiempo tuvo un grupo de pop.

¡Sí, es verdad! Ella tocaba la guitarra.

Se llamaban "las Rocking Gazelles".

Teléfono

¿Dígame? Aquí las Rocking Gazelles.

Les llamo porque Madame Gazelle se va de la guardería.

¡Cómo! ¿Que Gigi se va? Oh, qué pena.

¡Y le vamos a hacer una fiesta!

¿He oído bien? ¿Una fiesta? Pues nos apuntamos.

¡Qué bien! No va a faltar nadie.

Vamos, todavía hay que preparar la comida.

-En la cocina de la guardería,

todos ayudan a preparar la comida para la fiesta.

Emily Elephant y Wendy Wolf decoran las magdalenas.

¡Yo me pido bañarlas!

Y yo espolvorearlas con virutas de colores.

-Peppa y George hacen gelatina.

¡Cómo tiembla la gelatina!

Mira George, tiembla, tiembla.

-Pedro Pony sigue fuera haciendo guardia.

Por aquí viene Madame Gazelle.

¡Ya! ¡Que viene Madame Gazelle!

Aún no estamos preparados. Entretenla un poco.

¡Vale!

¿Qué pasa, Pedro? Hoy has llegado muy pronto.

Sí. ¡Pero no puede entrar!

¡Ah! ¿Y por qué no?

Pues porque hace muy bueno aquí fuera, ¿a que sí?

Eh sí, tienes razón. ¿Puedo entrar ya, Pedro?

Eh.. no, es que... Va contra la ley.

No lo entiendo, no sé de qué me estás hablando.

Ya estamos listos. Puede entrar, ya le dejo.

Niños ¡Sorpresa!

Porque es una chica excelente, porque es una chica excelente,

porque es una chica excelente, y siempre lo será.

Todos ¡Viva!

Queríamos hacerle un buen regalo. Es un reloj muy, muy antiguo.

Todos ¡Ohhh!

Es de auténtico plástico macizo.

Muchas gracias.

Pero no entiendo por qué me hacéis un regalo.

Porque todos queríamos agradecerle

que haya sido nuestra maestra, la mejor del mundo.

Y por eso, le hemos organizado esta fiesta de despedida.

Claro, como se marcha de la guardería para siempre...

No me voy a marchar para siempre.

Pero si nos dijo que no teníamos que venir,

que no iba a haber más guardería.

¡Oh, no Peppa!

Dije que no teníais que venir, pero sólo la semana queviene.

Porque me voy de vacaciones.

Todos ¡Ah!

Pienso seguir dando clase durante muchos años más.

¿Quién, si no, iba a ser vuestra maestra?

Todos ¡Sólo usted!

Estoy muy contenta de que Madame Gazelle

siga siendo nuestra maestra.

¡Sí! Y no se me ocurre una excusa mejor para hacer una fiesta.

¡Y en ninguna fiesta de verdad, puede faltar la música!

¡Si son las Rocking Gazelles!

¿Cómo te va, Gigi? ¿Tienes afinada y a punto tu guitarra?

¡Por supuesto!

¡Adelante ese rock and roll!

¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!

EL ESPECTÁCULO NAVIDEÑO DEL SEÑOR POTATO

-Es Navidad.

Peppa y sus compañeros de la guardería

van al teatro a ver elespectáculo navideño del señor Potato.

Ya hemos llegado.

¡Mirad, ésta es la familia de hortalizas de Navidad!

Es el señor Potato.

la señora Zanahoria.

Un arándano dulce.

Y una col pequeñita.

Coged cada uno una entrada.

Fijaos en el número y buscad vuestro asiento.

Este es mi asiento, el número cinco.

¡El seis!

¡El siete! ¡El ocho!

¡El nueve! ¡El diez!

Y ahora, muy atentos. La función está a punto de empezar.

Em, perdón,Madame Gazelle, tengo ganas de ir al baño.

Niños ¿Tiene que ser ahora, Pedro?

Lo siento, sí. Perdón, gracias, lo siento.

Date prisa, Pedro.

Esta es la primera vez que vengo al teatro.

Es muy emocionante, ¿verdad?

¿Me dejáis pasar? Gracias. Lo siento.

¡Shh, por favor! Ahora todos muy calladitos.

Música

¿Y esa música, Suzzy?

Será que la función empieza así.

¡Oh! Perdón, lo siento mucho.

-No era el comienzo de la función. Era el teléfono de Madame Gazelle.

Música

¡Hala! ¿Y ese teléfono, de quién es?

No es un teléfono. Es que ahora sí que empieza.

Bienvenidos al espectáculo navideño del señor Potato,

¡la función en la que la magia de las hortalizas no tiene fin!

Todos ¡Ohhh!

Hola, hola, pequeños.

Yo soy el señor Potato. Aquí llega la señora Zanahoria.

Por aquí viene el Arándano Dulce.

Y ahora os presento, a la verdura de Navidad que más nos gusta.

Nuestra pequeña col.

Ríen

¿Pero, dónde está la pequeña col?

Pequeña col. ¿Dónde te has metido?

Se ha perdido.

Todos ¡Ohhh!

Podríais ayudarnos a buscarla ¿Nos ayudáis?

Niños ¡Sí!

Si alguno la ve por algún sitio, que grite muy fuerte:

¡La pequeña col está ahí!

Todos ¡La pequeña col está ahí!

¡Muy bien! ¡Qué buen ensayo! Si la veis, gritáis así.

Todos ¡La pequeña col está ahí! ¡Detrás de vosotros!

¿Dónde? Todos ¡Detrás de ti! ¡Ahí!

¿Dónde? No la veo.

A ninguno se le da muy bien buscar, ¿verdad, Peppa?

¡Bu!

Por fin apareces, pequeña col. Qué traviesa eres.

En realidad, yo soy un hada, el hada zanahoria.

Y hago magia. Mirad, estoy volando.

Yo creo que está colgada de una cuerda.

Las hadas podemos conceder deseos. Dime, ¿cuál es tu deseo?

Mi deseo es tener un árbol de Navidad.

En un instante, tu deseo se verá cumplido.

Ahora podemos cantar nuestra canción de Navidad.

¿Os gustaría escucharla, querido público?

Todos ¡Sí!

Estoy con mis amigos, yo soy la pequeña col

la patata, la zanahoria, y el arándano

esta navidad amigos, venid aquí,

donde la magia de las hortalizas nunca tiene fin.

Esto ha sido todo. Adiós y feliz Navidad.

¡Gracias por venir y feliz Navidad a todos!

¿Ya está? Qué poco ha durado.

¡Esperad! ¡No os mováis, todavía queda otra sorpresa!

Así es. Una persona, yo diría que la persona más importante del mundo

ha venido a veros.

¡Jo, jo, jo!

¡Ya le oigo! ¿Adivináis quién puede ser?

¡Jo, jo, jo!

¡Será la reina o el rey!

¡Y aquí llega Papá Noel!

Niños ¡Bieeen!

¡Hola, pequeños! Supongo que os habréis portado bien.

Todos ¡Sí!

Y que os habréis lavado los dientes todos los días.

Todos ¡Sí!

Que habréis tenido siempre vuestro cuarto ordenado.

¡Veo que sois muy buenos! ¡Jo, jo, jo!

¡A todos, feliz Navidad!

¡Ahora, cantad la canción de Navidad que habéis aprendido!