Peppa Pig - Disfraces

“DISFRACES”

Peppa y George están jugando en el dormitorio de papá y mamá.

(Ríen)

¿Qué es esto?

Peppa ha encontrado un baúl de ropa vieja.

Oh, este sombrero es de papá.

Y este vestido, de mamá.

George, vamos a disfrazarnos y a hacer que somos papá y mamá.

Ponte el sombrero de papá. (Ríe)

Y aquí está su abrigo. (Ríe)

Hola, papá Pig. (Gruñe)

Ahora me toca a mí.

Este Vestido es de mamá.

Y este sombrero, también.

¡Ahá! (Ríe)

(Ríen)

Papá Pig. ¿Dónde están tus zapatos? (Gruñe)

Yo también necesito zapatos.

(Ríen)

Ahora tengo que ponerme guapa, igual que mamá.

Peppa ha encontrado las pinturas de mamá.

Primero unos polvos.

(Gruñe) ¡Perfecto!

Ahora, el pintalabios.

¡Qué mamá Pig más guapa! (Gruñe)

Date prisa, papá Pig, es hora de ir a trabajar.

(Gruñe) (Ríen)

Mamá está trabajando en su ordenador.

(Ríen)

Hola, Peppa. Hola, George. Perdone, ¿qué ha dicho?

Peppa, sólo he dicho “hola”.

Yo no soy Peppa Pig. Soy mamá Pig.

¡Ah, sí! Por supuesto. Hola, mamá Pig.

Hola...

Y este es papá Pig.

¡George!

(Gruñe)

Hola a ti también, papá Pig. (Ríen)

Perdone pero, tengo mucho trabajo pendiente.

¿Diga? Sí, haz esto, haz lo otro.

No, gracias, no puedo, adiós. (Ríe)

Peppa se divierte jugando a ser mamá Pig.

Pero George se aburre un poco.

Lo siento, papá Pig. Casi he terminado.

¡Ya! ¡Ya está!

Vamos, papá Pig, es hora de que trabajes un poco.

Adiós, mamá y papá Pig. Adiós.

(Ríen)

Papá Pig está cavando en el jardín.

(Ríen)

Hola, Peppa. Hola, George.

¡No soy Peppa! ¡Soy mamá Pig, y este es papá Pig!

(Gruñe)

Ha venido a ayudarte a trabajar.

Eres muy amable, papá Pig.

Pero ten cuidado, es un hoyo muy profundo.

(Ríen)

Espero que no estés cavando con tu traje de los domingos.

(Gruñe)

(Ríen)

Yo también quiero que suene así mi gruñido.

(Gruñe) (Ríen)

Helado para todos.

¡Helado!

¡Peppa! ¡George! Quitaos esa ropa llena de barro antes de comer.

Yo soy mamá Pig, y este es papá Pig.

¿Estás segura?

Sí.

¿Entonces, dónde están Peppa y George?

No lo sabemos.

Pues qué lástima, porque tengo aquí sus helado favoritos.

Pero si no los encontramos... (Gruñen)

¡Estamos aquí!

¡Peppa! ¡George! ¡Sois vosotros!

Sí, mami, sólo estábamos jugando a ser tú y papi.

(Ríe) ¡Nos habíais engañado!

(Ríen) (Gruñen)

“ZAPATOS NUEVOS”

Peppa y George han estado jugando en el jardín.

(Ríen)

Peppa, ¿y tus zapatos?

Oh. Los he perdido.

Bueno, seguro que los encontramos.

Podríamos salir a buscarlos al jardín.

(Gruñe) ¡Sí!

Todos están buscando los zapatos de Peppa.

Mamá busca entre las flores.

Los zapatos de Peppa no están ahí.

¡Oh!

Papá Pig mira en la carretilla.

Los zapatos de Peppa no están ahí.

¡Oh!

Peppa y George buscan en los tiestos.

Los zapatos de Peppa tampoco están ahí.

¡Oh! ¡Oh!

Los zapatos no aparecen y hemos buscado por todas partes.

Los zapatos de Peppa se han perdido.

Ahora no tengo zapatos que ponerme.

No pasa nada. Ésos estaban ya un poco viejos. (Gruñe)

Te compraremos un par nuevo.

(Gruñe) ¿Pueden ser de color rojo, mami?

Por supuesto que sí.

¡George! ¡Voy a tener unos zapatos rojos nuevo!

(Gruñe)

Mamá Pig y Peppa están en la zapatería de la señora Rabbit.

Hola, señora Rabbit. Hola, mamá Pig.

(Gruñe) Queremos unos zapatos nuevos para Peppa, por favor.

(Gruñe) ¡Que sean rojos!

Oh, verás como encontramos unos zapatos bien bonitos.

¡Pero rojos! (Gruñe) Por favor.

Faltaría más. ¿Unos como estos?

¡OH!

(Gruñe) ¡Mis zapatos rojos! (Ríe)

George y papá Pig están jugando a las damas.

(Gruñe)

Oh, bien jugado, George.

¡Papá! ¡Papá! (Ríe) (Gruñe)

¡Mira mis zapatos nuevos! ¡Son rojos!

¡Caramba! Si que son rojos.

Mami, ¿te gustan mis zapatos nuevos?

Sí, Peppa, te hacen parecer aún más lista.

(Gruñe) George, ¿te gustan mis zapatos nuevos?

(Gruñe)

A toda la familia le gustan sus zapatos.

Me gustan tanto, tanto, mis zapatos nuevos

que no pienso quitármelos nunca.

(Ríen)

Es la hora del baño.

Peppa no quiere quitarse sus zapatos nuevos, ni siquiera para bañarse.

Peppa está en pijama.

Sigue con sus zapatos nuevos puestos.

(Ríe)

Peppa quiere llevar sus zapatos nuevos hasta en la cama.

Peppa, ¿seguro que no quieres quitarte los zapatos?

No quiero quitarme mis zapatos nuevos nunca, mami.

(Ríe) Está bien. Buenas noches, Peppa y George.

(Ríe) (Gruñe)

(Ríe) ¡Buenas noches, mami!

Buenas noches, papi.

(Gruñe) Buenas noches, cerditos míos.

Sonido de lluvia

Ha estado lloviendo toda la noche,

por eso ahora el jardín está muy mojado.

Mamá lleva sus botas de agua.

Papá lleva sus botas de agua.

George lleva sus botas de agua.

Peppa sigue llevando sus zapatos rojos nuevos.

(Ríe) (Gruñe)

George va a jugar en la hierba mojada.

(Ríe)

¡Vaya! A Peppa le encanta la hierba mojada,

pero no quiere que se le mojen los zapatos nuevos.

No puedo jugar contigo en la hierba mojada, George.

Oh. (Gruñe)

A George le encanta saltar en los charcos de barro.

(Gruñe)

A Peppa también,

pero no quiere mancharse de barro los zapatos nuevos.

Oh.

A papa y a mamá les encanta saltar en los charcos de barro.

(Ríen)

A todos les encanta los charcos de barro.

(Gruñe)

¿A dónde va Peppa?

(Gruñe) (Ríe)

¡Peppa se va a poner sus botas de agua!

(Ríen)

¡Yupiiii!

Si saltas en los charcos de barro,

tienes que ponerte tus botas.

(Ríen) (Gruñen)

“LA FIESTA DEL COLEGIO”

Hoy es el día de la fiesta del colegio.

A Peppa le encanta esta fiesta.

(Ríen) Aquí están los amigos de Peppa:

Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog, Rebecca Rabbit y Pedro Pony.

¡Hola a todos! (Gruñe)

¡Hola, Peppa! (Ruidos de animales)

¡Me encanta la fiesta del colegio!

¡A mí también! (Gruñe)

¿Qué es lo que te gusta más?

(Bala) ¡Pintarnos la cara!

(Relincha) ¡A mí me gustan los globos!

(Ladra) mí lo que más me gusta es el castillo hinchable!

¡Pues a mí me gusta todo! (Gruñe)

(Ríe) Muy buena elección, Peppa.

Hasta luego, Peppa.

¡Hasta luego!

George, ¿a ti qué te gusta más?

¡Dinosaurio! ¡Grrr!

¡Pobrecito! En esta fiesta no hay dinosaurios, George.

A lo mejor hay un globo con un dinosaurio.

¿Tú crees que encontraremos un globo con un dinosaurio?

Seguro que alguno habrá.

¿Podemos ir primero a pintarnos la cara, papá?

Pues claro.

(Ríen)

Los amigos de Peppa tienen la cara pintada de tigre.

¡Ya estás, Suzy! Ahora pareces un tigre.

¡Gracias, señora Rabbit! (Bala)

(Ríen)

¡Oh! Me gusta cómo te ha quedado, Suzy.

¿Eres un gatito? ¡No! ¡Soy un tigre! (Bala)

Peppa, ¿tú quieres que te pinte la cara?

Sí, por favor. ¿Puedo ser... un elefante?

Me has pillado. No sé hacer elefantes, ¡pero sé hacer tigres!

(Ríen)

Sí, un tigre, por favor.

¡Ya estás, Peppa, ahora eres un tigre!

(Ríe) ¡Soy un tigre! (Gruñe)

George, ¿y a ti qué te gustaría ser?

¡Dinosaurio! ¡Grrr!

¿Un dinosaurio? Eh...

¿por qué no mejor un tigre? Los tigres se me dan muy bien.

(Gruñe)

(Ríe) ¡Soy un tigre! (Gruñe)

¡Y yo! (Ladra)

(Maúlla) Danny, los tigres no ladran.

¿Y tú cómo lo sabes?

Porque los tigres son gatos grandes.

(Maulla) ¡Y yo soy una gata!

Candy, por favor, ¿nos enseñas a ser tigres?

¡Bueno! Los tigres van avanzando muy, muy despacio y después...

¡Saltan! ¡Grrr!

(Gritan) (Ríen) ¡Grrr!

Los tigres se lamen mucho porque así se lavan.

Y lo mejor de todo: cuando están contentos... ronronean.

(Ronronea)

(Ronronean)

Hola, niños. ¡Oh, madre mía! ¡Cuántos tigres!

Yo les estoy enseñando a ser unos tigres de verdad. ¡Grrr!

(Ríe) ¿Qué queréis hacer ahora, tigrecillos?

(Gruñe) ¡Dinosaurio!

¡Es verdad! Tenemos que buscarle su globo a George.

(Ríe) ¡Vamos a por globos para todos!

¡Viva! (Ríen) ¡Bien!

Hola, madame Gazelle. Queremos unos globos, por favor.

¡Faltaría más! Tengo muchos globos diferentes.

Uno con un elefante, por favor.

¡Aquí tienes, Peppa!

Yo lo quiero con un canguro. -¡Con un león, por favor!

¡Con un mono para mí! -¡Con un loro, por favor!

(Ríe) ¡Sí, tengo globos para todos!

(Ríen)

Y ahora, el más importante.

Queremos un globo para George, con un dinosaurio.

¡Lo siento! Me parece que no tengo ningún globo con un dinosaurio.

Oh, oh... (Llora)

No te preocupes, George, tengo una idea.

¿Me da dos globos alargados, por favor?

¡Atento todo el mundo!

¿Qué está haciendo papá Pig con los globos?

¡Ya! A ver quién adivina lo que es.

Yo, yo, ¿es un canguro?

(Ríe) No, es un... ¡Dinosaurio!

¡Eso es, un dinosaurio!

Papá Pig ha hecho un dinosaurio con globos.

¡Grrr! ¡Dinosaurio!

(Gruñe) ¡Vamos al castillo hinchable!

(Ríen) (Ruidos de animales)

A Peppa le encanta saltar en el castillo hinchable.

A todos les encanta saltar en el castillo hinchable.