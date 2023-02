Peppa Pig - La tormenta

“La tormenta”.

(Ríen).

Hace un precioso día de sol. Peppa y George juegan a ir de picnic.

Te voy a poner un poco de zumo, Teddy. (Gruñe).

¿Cómo dices?

“Muchas gracias, Peppa”. De nada, no hay de qué, Teddy.

También hay zumo para ti, señor Dinosaurio.

No te he oído, ¿qué has dicho? ¡Grrrr!

Yo también me alegro de verte, señor Dinosaurio.

(Ríe y gruñe).

¿Quieren una galleta Teddy o el señor Dinosaurio?

“No tenemos mucha hambre. Peppa y George pueden comérselas todas”.

(Gruñe). Muchas gracias, Teddy.

(Ríen).

Truenos.

¿Qué es ese ruido tan extraño?

¡Peppa, George! ¡Deprisa, entrad en casa!

¡Mami, se ha oído un ruido muy fuerte!

Es un trueno, Peppa.

Significa que va a haber una tormenta

Y que va a llover mucho. (Gruñe).

¡Rápido. Entrad antes de que empiece a llover!

(Ríe). ¡Qué exagerada! Todavía falta mucho para que llueva.

El cielo está cada vez más oscuro. Va a haber una buena tormenta.

Truenos.

Peppa, George, ¿habéis metido todos los juguetes del jardín?

¡Dinosaurio!

Bien, el señor Dinosaurio está a salvo.

(Gruñe). ¡Teddy, me he dejado a Teddy en el jardín. Se va a mojar!

No te preocupes, Peppa. Papá rescatará a Teddy.

¡Date prisa, papá Pig, está a punto de llover!

Yo lo sé todo sobre las tormentas y faltan siglos para que empiece.

(Ríe y gruñe).

Lo que yo decía. (Gruñe). Hay tiempo de sobra hasta que llueva

¡Uy, uy!

¡Pobre Teddy! ¡Está empapado, mira!

Sí, pobre Teddy. Vamos a secarlo. Pobrecito.

Ya estás listo, Teddy. Bien sequito. (Ríen).

(Estornuda). ¿Y qué pasa con el pobre papá?

(Gruñe). Yo también estoy empapado.

¡Oh, lo siento, papá Pig! Quieto, te vamos a secar.

(Ríen).

Ya está, papá Pig, bien sequito. (Gruñe). Hmmmm. ¿Oh?

¡El agua está entrando en casa!

¡Se está mojando el suelo!

¡Madre mía! ¿Qué podemos hacer, papá Pig?

¡No pasa nada! (Gruñe).

Papá Pig ha puesto un cubo para recoger el agua.

Buena idea, papá Pig. (Gruñe). Es pan comido. Oh.

¡Rápido! ¡Más cacharros para recoger el agua!

Buena idea, Peppa. ¡Es pan comido! (Gruñe).

(Ríen).

¡Ah! Mami, los truenos retumban mucho.

No tengáis miedo pequeños, no pasa nada.

Vamos a contar entre el relámpago y el trueno.

Cuantos más números contemos, más lejos estará la tormenta.

Uno, dos, tres...

(Gruñe). Éste, tres.

(Todos): Uno, dos, tres, cuatro, cinco...

Trueno.

(Gruñe). ¡Éste, cinco! La tormenta se está alejando.

(Gruñe). ¡Ya ha pasado la tormenta! (Todos): ¡Bien!

Después de la tormenta, el jardín está lleno de charcos.

(Ríen).

A Peppa le encanta saltar en los charcos de barro.

A todos les encanta saltar en los charcos.

¡Me encantan las tormentas, se hacen muchos charcos!