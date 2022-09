Peppa Pig - El barco

(Música cabecera)

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

Y este es Papá Pig. (GRUÑE)

(RÍEN)

(GRUÑE)

"EL BARCO"

(NARRADOR) "El abuelo Pig va a llevar a navegar a Peppa y a George".

Un placer verle, abuelo Pig.

"Aquí están el señor Stalion y la señora Corgi".

"Son miembros del club náutico".

Hola, hemos pensado salir a navegar.

-¿No es un poco pronto para navegar? -Claro. No, ahora no se puede salir.

-Gracias por el consejo. Hale, hasta la vista.

Oye, abuelo. Tus amigos dicen que no podemos salir todavía.

Qué sabrán ellos. No tienen ni idea. Vaya, mecachis.

"El barco del abuelo Pig está encallado en la arena".

¿Qué pasa? No hay agua, abuelo. Ya, parece que la marea está baja.

Entonces, ¿no podemos navegar? Sí, tranquilos.

La marea subirá enseguida. Habrá agua y el barco flotará.

Yo creo que ya está subiendo. Sí, claro que sí.

"Con la subida del agua, el barco del abuelo Pig

ha salido de la arena". Mira, George. Nos balanceamos.

Vámonos a navegar. A la orden, capitán abuelo.

(GRUÑE) Zarpamos.

(RÍE) Cómo me chifla navegar.

¡Ah del barco, abuelo Pig! -¿Qué tal? ¿Va todo bien?

-Amigo, ¿necesitas ayuda, consejo? -No, nada.

Estamos bien, gracias. Adiós. Mira, abuelo.

Van más rápido que nosotros.

No hay que tener prisa cuando se navega.

(RÍE) Nos estamos bamboleando.

El barco sube. El barco baja. El barco sube. El barco baja.

Y se bambo, bambo, bambo, bambolea.

El barco se bambolea.

(Risas)

Ah del barco, abuelo Pig. Hora de volver a puerto

si no queréis perder la marea. -Como os vayáis muy tarde,

os quedaréis encallados.

(RÍE) Tenéis razón. Adiós, adiós. Bah, a esos dos ni caso.

Sé yo más de las mareas de lo que sabrán ellos nunca.

El barco sube. El barco baja. El barco sube. El barco baja.

El barco sube.

¡Ahí va! Ya no nos bamboleamos. Me parece que ha bajado la marea.

¿Eso quiere decir qué hemos encallado, abuelo?

Sí, pero solo hasta que la marea vuelva a cambiar.

Entonces, el agua nos reflotará. ¿Y cuándo va a cambiar la marea?

Mañana por la mañana. Así que tendremos que pasar

la noche en el barco. ¡Bien! Fiesta de pijamas.

(AMBOS) ¡Yupi!

Llamaré a la abuela Pig para decírselo.

(Teléfono)

¿Diga? -Hola, abuela.

Te llamo porque hemos decidido pasar la noche en el barco.

-Te has hecho un lío con las mareas. -No, no.

No me he hecho ningún lío. Es que... Hemos encallado, abuelita.

Lo sabía. -Estamos viviendo una aventura.

Nos vemos por la mañana. ¿Dónde vamos a dormir, abuelo?

Aquí. (RÍE)

El barco tiene dos pequeñas literas, mirad.

(Risas y gruñidos)

Y yo voy a dormir en cubierta, bajo las estrellas.

Hasta mañana, abuelo. (GRUÑE)

Qué durmáis bien. Buenas noches.

"Peppa y George duermen en las literas".

"El abuelo Pig duerme en cubierta".

"Las estrellas y la luna brillan en el cielo".

(Ronquidos)

"Ya es de día".

Otra vez nos bamboleamos. (RÍE)

Mirad, pequeños. Ha subido la marea.

(AMBOS) ¡Viva!

"El barco del abuelo Pig vuelve a navegar".

Volvamos a casa. A la orden, capitán abuelo.

(GRUÑE) El barco se bambolea.

"La abuelita Pig ha venido a recibir a Peppa y a George".

Abuelita. Abuelita.

Hola, mis chiquitines. ¿Os lo habéis pasado bien?

(AMBOS) ¡Sí!

Como nos quedamos encallados, hicimos una fiesta de pijamas.

(Risas y gruñidos)

"A Peppa le encanta navegar. A todos les encanta navegar".