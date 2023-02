Peppa Pig - Canguros

“Canguros”.

Mamá Pig y papá Pig van a salir esta noche.

Los abuelitos van a hacer de canguros.

(Gruñe). ¡Abuelita Pig, abuelito Pig!

(Gruñe). ¡Abelo ig, abela ig!

(Gruñe). ¡Hola, mis pequeñines! -¡Hola!

Peppa, George, a la cama. ¡Rápido!

(Ríen).

Buenas noches, cerditos míos. Buenas noches. Que durmáis bien.

Buenas noches, mami. Buenas noches, papi.

(Gruñe).

¡Son preciosos!

(Gruñe) Ahora dormíos enseguida. Sí, mami.

Y qué bien se portan.

Mamá Pig y papá Pig ya se van.

Peppa y George son muy obedientes.

Se han dormido en cuanto se lo ha dicho mamá Pig.

(Gruñe). Hacer de canguro así es fácil.

¿George? ¿George, oye, estás despierto?

(Gruñe). (Ríe).

(Ríe y gruñe).

¡Shhh! (Ríe).

(Ríen y gruñen).

Qué ruidos más raros.

Deberíamos subir a ver qué pasa.

(Ríen y gruñen).

¿Peppa, George, estáis despiertos?

Caramba, pues no. Están muy dormidos.

Entonces, no eran Peppa y George los que hacían esos ruidos.

(Gruñe). Ahora no se oye nada.

Creo que se han quedado dormidos de verdad. (Gruñe).

Vamos a ver la televisión.

(TV): Jardinería. Hoy vamos a hablar de las rosas.

Oh, me gusta mucho este programa.

(TV): El rosal trepador es una variedad especialmente espinosa.

Parapodarlo, empiece por cortar las cabezas de las flores

y después corte los tallos.

¿Abuelita Pig?

¿Peppa, George? ¡Tendríais que estar durmiendo!

Es que ya no tenemos más sueño. (Gruñe).

¿Podemos ver la tele un ratito?

Bueno, supongo que viendo un poco la tele os volverá a entrar el sueño.

¡Viva! (Ríen).

(TV): Las rosas islandesas son un inusual regalo para el horticultor

pero tienden a marchitarse en climas templados.

(Bosteza). Este programa es un rollo, me aburro.

(Bosteza).

Abuelito, ¿puedes hacernos eso de lanzarnos al aire y cogernos?

De acurdo, pero solo una vez cada uno.

(Ríe). ¡Bien!

¡Qué mayor! Pesas más que antes. (Gruñe).

(Ríe). Ahora es el turno de George.

¡Uy! (Ríen).

¡Me toca! ¡Uuuuy! (Ríe).

(Ríe). ¡Uy! ¡Más alto, más alto!¡Bien!

Me parece que el abuelito está un poco cansado.

Entonces... (Gruñe). ¡Juega con nosotros al pilla pilla!

Eh... (Ríe). ¡La ligas! (Gruñe).

¡A que no nos pillas! (Ríen).

¡No me coges, abuela! (Ríe). ¡Os voy a coger a los dos!

(Ríen y gruñen).

Papá Pig y mamá Pig han vuelto a casa.

(Gruñe). Nuestros cerditos estarán muy dormidos.

¿Hola, hay alguien en casa? (Roncan).

(Ríe). Los cerditos pequeños están dormidos

y los cerditos grandes también. (Ríen).

(Roncan).

“Clase de ballet”.

Peppá va a ir a su primera clase de ballet.

Esta es Madame Gazelle, la profesora.

¡Oh, tú debes de ser la pequeña Peppa! Yo, soy madame Gazelle.

Hola, madame.

Oh, qué linda eres. Te doy la bienvenida.

Hoy recibirás tu primera clase de ballet.

(Ríe). Luego vengo a buscarte.

Adiós. ¡Que te diviertas!

Estos son los amigos de Peppa, Candy Cat, Suzy Sheep, Danny Dog,

Rebecca Rabbit y Pedro Pony.

¡Atención! Hoy tenemos una nueva alumna: Peppa Pig.

Saluda a tus amigos, Peppa. (Gruñe y ríe). Hola a todos.

(Todos):¡Hola, Peppa! (Ríen).

¡Atentos! Empezamos con un demi-plié.

Demi-plié.

Ahora, un pequeño salto: petit jeté.

Con gracia y elegancia.

Petit jeté.¡Gracia y elegancia!

¡Petit jeté! ¡Con gracia y elegancia!

(Ríe).

La clase de ballet es muy divertida.

¡Levantad los brazos!

¡Imaginaos que sois hermosos cisnes!

¿Y qué sonido creéis que haría un precioso cisne?

(Ladra). -(Bala).

(Maúlla). -(Relincha).

(Gruñe). ¡Ohh!

¡Con gracia y elegancia!

A Peppa le encanta bailar. ¡A todos les encanta bailar!

Campana.

(Ríen).

¡Mami, mami! (Gruñe). ¡Hemos bailado como cisnes!

Peppa lo ha hecho muy bien.

He tenido que bailar con gracia y con elegancia.

¡Qué maravilla!

(Gruñe). ¿Te enseño lo bien que lo hago, mami?

Primero vamos a casa.

Después nos lo enseñas a papá Pig, a George y a mí.

Adiós.

Peppa y mamá Pig ya están en casa.

(Ríe).

¡Papi, George, os voy a enseñar lo que he aprendido en ballet!

¿Es muy difícil? Para mí ha sido fácil.

Pero a ti, a George y a mamá, puede que os resulte muy difícil. (Gruñe).

Primero necesitamos música. Bien.

Ahora George, papá y mamá tenéis que hacer lo mismo que yo.

Madame Gazelle lo decía con palabras muy graciosas,

pero solo hay que doblar las rodillas y saltar.

¡Ah, eso es un petit jeté! ¿Papi, es que conoces esas palabras?

(Ríe). Mamá Pig y yo bailábamos muy bien ballet.

Ten cuidado, papá Pig.

(Ríe y gruñe). Lo que mejor se nos daba era el pas de deux.

¡Alehop!

(Grita). Antes nos salía mucho mejor.

(Ríe). ¡Qué tonto, papi Pig! (Ríe).

(Ríe). Mejor le dejamos el ballet a Peppa.

¡Sí, yo soy la mejor bailarina!

Soy un precioso cisne. (Gruñe).

(Ríen).

“La tormenta”.

(Ríen).

Hace un precioso día de sol. Peppa y George juegan a ir de picnic.

Te voy a poner un poco de zumo, Teddy. (Gruñe).

¿Cómo dices?

“Muchas gracias, Peppa”. De nada, no hay de qué, Teddy.

También hay zumo para ti, señor Dinosaurio.

No te he oído, ¿qué has dicho? ¡Grrrr!

Yo también me alegro de verte, señor Dinosaurio.

(Ríe y gruñe).

¿Quieren una galleta Teddy o el señor Dinosaurio?

“No tenemos mucha hambre. Peppa y George pueden comérselas todas”.

(Gruñe). Muchas gracias, Teddy.

(Ríen).

Truenos.

¿Qué es ese ruido tan extraño?

¡Peppa, George! ¡Deprisa, entrad en casa!

¡Mami, se ha oído un ruido muy fuerte!

Es un trueno, Peppa.

Significa que va a haber una tormenta

Y que va a llover mucho. (Gruñe).

¡Rápido. Entrad antes de que empiece a llover!

(Ríe). ¡Qué exagerada! Todavía falta mucho para que llueva.

El cielo está cada vez más oscuro. Va a haber una buena tormenta.

Truenos.

Peppa, George, ¿habéis metido todos los juguetes del jardín?

¡Dinosaurio!

Bien, el señor Dinosaurio está a salvo.

(Gruñe). ¡Teddy, me he dejado a Teddy en el jardín. Se va a mojar!

No te preocupes, Peppa. Papá rescatará a Teddy.

¡Date prisa, papá Pig, está a punto de llover!

Yo lo sé todo sobre las tormentas y faltan siglos para que empiece.

(Ríe y gruñe).

Lo que yo decía. (Gruñe). Hay tiempo de sobra hasta que llueva

¡Uy, uy!

¡Pobre Teddy! ¡Está empapado, mira!

Sí, pobre Teddy. Vamos a secarlo. Pobrecito.

Ya estás listo, Teddy. Bien sequito. (Ríen).

(Estornuda). ¿Y qué pasa con el pobre papá?

(Gruñe). Yo también estoy empapado.

¡Oh, lo siento, papá Pig! Quieto, te vamos a secar.

(Ríen).

Ya está, papá Pig, bien sequito. (Gruñe). Hmmmm. ¿Oh?

¡El agua está entrando en casa!

¡Se está mojando el suelo!

¡Madre mía! ¿Qué podemos hacer, papá Pig?

¡No pasa nada! (Gruñe).

Papá Pig ha puesto un cubo para recoger el agua.

Buena idea, papá Pig. (Gruñe). Es pan comido. Oh.

¡Rápido! ¡Más cacharros para recoger el agua!

Buena idea, Peppa. ¡Es pan comido! (Gruñe).

(Ríen).

¡Ah! Mami, los truenos retumban mucho.

No tengáis miedo pequeños, no pasa nada.

Vamos a contar entre el relámpago y el trueno.

Cuantos más números contemos, más lejos estará la tormenta.

Uno, dos, tres...

(Gruñe). Éste, tres.

(Todos): Uno, dos, tres, cuatro, cinco...

Trueno.

(Gruñe). ¡Éste, cinco! La tormenta se está alejando.

(Gruñe). ¡Ya ha pasado la tormenta! (Todos): ¡Bien!

Después de la tormenta, el jardín está lleno de charcos.

(Ríen).

A Peppa le encanta saltar en los charcos de barro.

A todos les encanta saltar en los charcos.

¡Me encantan las tormentas, se hacen muchos charcos!