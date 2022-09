(Música cabecera)

Yo soy Peppa Pig. (GRUÑE)

Este es mi hermano pequeño George. (GRUÑE)

Esta es Mamá Pig. (GRUÑE)

PEPPA PIG.

"EL PARQUE DE BOLAS"

(NARRADOR) "Es por la mañana. Peppa y su familia

están desayunando".

Pero bueno, esta carta es para George.

(GRUÑE) (RÍE)

Es una invitación al cumpleaños de Richard Rabbit.

¡Hala! ¡Qué suerte! Le llevaré yo a la fiesta,

mientras no sea ese horrible parque de bolas.

Pues pone parque de bolas. ¡Ay!

A papá no le hace mucha gracia ese parque de bolas.

Una vez se quedó atrapado y tuvieron que venir a rescatarlo

un helicóptero, los bomberos y hasta una grúa.

No fue exactamente así, Peppa. Solo vino un helicóptero.

A mí me parece un sitio estupendo. Yo te llevaré encantada, George.

(RÍE) (GRUÑE)

"Hoy es la fiesta de Richard Rabbit".

-Adiós, vendré más tarde a recogerte.

-Puede quedarse a la fiesta, si quiere.

-Ahí dentro todo es blando, ¿no? No, gracias.

(Gritos, risas)

Hola. Puede quedarse a la fiesta si quiere.

-Hasta luego.

Hola, señorita Rabbit. -Hola, mamá Pig.

Tranquila, entiendo que no quiera quedarse.

No, no. Me quedo. Los adultos podemos charlar tranquilamente,

mientras los niños juegan. Oh, vale.

(Gritos, risas)

"Este es el parque de bolas, donde todo es blando

para que los niños no se hagan daño cuando reboten, se columpien,

se apretujen, resbalen y jueguen".

Qué maravilla. No paran, se lo están pasando fenomenal.

Sí, espero que podamos sacarlos de ahí.

"Los más pequeños llevan jugando todo el día".

-Es la hora de irse a casa.

-Ha sido una fiesta estupenda, ¿verdad?

-¿Os lo habéis pasado bien? (TODOS) -¡Sí!

-Estaréis cansados, ¿nos vamos? (TODOS) -¡No!

(Risas)

Madre mía, no va haber forma de que salgan.

Creo que no me queda otra. Tendré que entrar.

Suerte.

Oh, estoy atrapada. ¡Socorro!

Tranquila, voy para allá. Ya casi estoy.

Vaya, me he quedado enganchada. ¡Socorro!

Hola.

"Ha venido el señor Elephant a recoger a Emma".

-Señor Elephant, estamos atrapadas. (RÍE) -No pasa nada.

-Ahora mismo las saco. -No entre, es una trampa.

Se quedará atrapado. -No puedo salir.

"Papá Pig, Peppa y Susi han venido a recoger a George".

Mirad qué pequeñines tan buenos.

¿Dónde están nuestros papás? (TODOS) ¡Socorro! ¡Estamos atrapados!

(RÍE) Si eso es lo que me suele pasar a mí.

Un momento. Me va a pasar otra vez, ¿no?

Voy a entrar y voy a quedarme atrapado.

Podemos entrar Susi y yo. Somos más pequeñas.

Sois muy amables, pero tengo que hacerlo yo.

Como adulto, es una tarea para mí.

Pero papi. Tranquila, Peppa.

Siempre podemos llamar a los servicios de rescate.

Me he quedado atrapado.

Menos mal que llevo el móvil.

(Teléfono)

Hola, servicio de rescate. Si también está aquí dentro.

Sí, estoy un poco liada, ahora mismo.

Entonces no hay nadie para rescatarnos.

Estamos nosotras, papi. (GRUÑE)

Nosotras rescataremos a los papás.

(Risas)

Qué cosquillas.

(Risas)

¡Yupi!

Muchas gracias, Peppa y Susi por rescatarnos.

Hip, hip. (TODOS) ¡Urra!

Ya podemos irnos todos a casa.

(Risas)

"Los peques están volviendo a entrar".

Peppa, ¿puedes sacar ahora a los peques?

Claro, papi. Pero, a lo mejor, primero jugamos un poco.

"A Peppa y a Susi les encanta el parque de bolas".

"A todos les encanta el parque de bolas".