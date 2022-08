Peppa Pig - Nieve

“Nieve”

Peppa y George están muy emocionados,

¡fuera está nevando!

¡Mami! ¿Podemos salir a jugar en la nieve?

Sí, pero fuera hace mucho frío,

debéis abrigaros muy bien.

¡Bien!

Y no olvidéis el gorro, la bufanda y los guantes.

Fuera hace mucho frío.

Peppa y George deben ponerse el gorro,

la bufanda

y los guantes.

Peppa y George están dejando sus huellas en la nieve.

Les encanta dejar sus huellas en la nieve.

¡Huy! ¡Uy, uy, uy!

No tiene gracia. (Ríe)

Ríe. Ríe.

George, vamos a hacer bolas de nieve.

Peppa ha hecho una bola de nieve.

Peppa y George se lo están pasando muy bien.

George, ven aquí, cerdito.

(Grita) (Ríe) (Ríe)

(Llora)

¡Vaya! A lo mejor el juego empieza a ser un poco violento.

Lo siento, George.

¡George! ¡Vamos a hacer un muñeco de nieve!

(Ríe)

Peppa y George van a hacer un muñeco de nieve.

Primero hacen el cuerpo.

Este es el cuerpo del muñeco de nieve.

Lo siguiente es la cabeza del muñeco.

Le faltan los brazos, los ojos y la boca.

George ha encontrado unos palos para hacer los brazos.

Peppa ha encontrado unas piedras para los ojos y la boca.

La cara del muñeco.

Ahora lo que necesita es una nariz.

Peppa trae una zanahoria para hacer la nariz del muñeco de nieve.

Parece muy contento.

Pero a lo mejor tiene un poco de frío.

El muñeco de nieve necesita ropa o se enfriará.

George trae ropa para el muñeco.

Así estará calentito.

El muñeco de nieve ya tiene gorro,

bufanda

y guantes.

¡Mami, papi! ¡Venid a verlo!

Mamá Pig lleva gorro, bufanda y guantes.

¡Es el mejor muñeco de nieve que he visto en mi vida!

(Gestos)

Parece que Papá Pig tiene frío.

No lleva ni gorro, ni bufanda ni guantes.

(Estornuda)

Papi, ¿por qué no te has puesto el gorro, la bufanda y los guantes?

No he podido encontrarlos.

¡No aparecen por ningún lado!

Creo que sé dónde están tu gorro, tu bufanda y tus guantes.

¡El gorro, la bufanda y los guantes de papá

los lleva puestos el muñeco!

¡Oh!

TODOS:(Ríen)

Je, je,je.

“El Castillo del Viento”

Peppa y su familia van a pasar el día fuera.

Peppa, George, nos vamos al Castillo del Viento.

¿Qué es el Castillo del Viento?

Un castillo que está subiendo una colina.

A George le gusta la idea.

El Castillo del Viento parece un poco aburrido para los niños.

No, Peppa, te va a encantar.

Hay muy buenas vistas desde lo alto del castillo.

¡Se ve hasta la casa de los abuelitos!

¿ah, si? ¡Vámonos!

Yo iré mirando el mapa mientras mamá conduce.

¿Estás seguro, papá Pig?

Siempre que llevas tú el mapa, nos perdemos y te enfadas.

No nos vamos a perder, y no me voy a enfadar.

(Ríe) (Ríe)

¡Castillo del Viento, allá vamos!

¿Falta mucho para llegar?

Un poco.

Ah. ¿Queréis jugar a algo?

Sí, por favor. ¿Jugamos al “veo- veo”?

Vale. Me pido primero.

Papá tiene que pensar en algo que vea

y los demás tienen que adivinar qué es.

Veo-veo una cosita que es de color rojo.

¿Rojo?

¡Mi vestido! ¿Es mi vestido?

No. No es tu vestido.

Hmm. ¡El coche! ¡Acertaste! Nuestro coche rojo.

Pi-pi.

¡Me toca!

Veo-veo una cosita, algo que es azul.

Hmmm, la camiseta azul de George. No.

¿Es algo que está dentro del coche?

No. ¿Os rendís? Sí.

¡El cielo! ¡El cielo azul!

He ganado. TODOS:(Ríen

Papá Pig, ¿tú sabes dónde estamos?

Sé exactamente dónde estamos.

Aunque... no sé si esta carretera es la que veo en el mapa.

¡Oh, papá Pig! ¡Nos hemos perdido!

No nos hemos perdido.

¿Y por dónde se va al Castillo del Viento, a ver?

Espera un momento. ¡Hmmm!

Ya está, podemos llamar a los abuelos.

No hay necesidad de llamar a los abuelos.

Encontraré el camino aunque tarde todo el día.

Pero no tenemos todo el día.

Rin-rin.

¿Diga? Al habla el abuelo Pig ¿Quién es?

Soy Mamá Pig, nos hemos perdido yendo al Castillo del Viento.

Ah, el mapa lo llevaba papá Pig, ¿a que sí?

Sí, papá Pig iba guiando con el mapa.

Y ahora está un poco enfadado.

¡No estoy enfadado!

Oh, lo que tenéis que hacer es Seguir por la carretera principal

hasta que veáis el castillo en frente.

Gracias, abuelo Pig.

Siguiendo por la carretera principal veremos el castillo.

Lo que yo decía.

¡Mirad! ¿Eso es un castillo?

¡Sí! ¡Es el Castillo del Viento!

¡Vamos, coche!

¡Ánimo, cochecito! ¡Tú puedes!

TODOS: (¡Bien!)

Peppa y su familia han llegado al Castillo del Viento.

¡Oh! ¡Qué alto es!

Vamos a entrar.

¡La vista desde arriba es fantástica!

TODOS: (¡Oh!)

¡Mirad qué vistas!

Mamá, ¿aquella es la casa de los abuelos?

Sí, ésa es.

¡Qué lejos está!

Vamos a mirar por el telescopio.

¿Me dejas a mí primero?

Sí, pero después deja a George mirar también.

¡Oh!

El telescopio hace que todo se vea más cerca.

¡Estoy viendo al abuelito y a la abuelita!

¡Mira, George!

¡Abelo ig! ¡Abela ig!

George saluda con la mano a los abuelitos.

¡Qué tonto, George!

Los abuelitos están muy lejos. No pueden ver cómo les saludas.

¡El teléfono! Les podemos llamar.

¿Díga?

¡Abuelo Pig! ¡Os estamos viendo desde el castillo!

¡Saludad con la mano!

¡Los abuelitos nos están saludando!

¡Me encanta el Castillo del Viento!

Mi prima Chloé”

Peppa y George salen a jugar al jardín.

¡A mí, George!

¡Me has tirado el balón muy fuerte, George!

Según las reglas, gano yo.

Ahora me toca a mí.

¡He vuelto a ganar!

Peppa, George, la prima Chloé viene hoy a casa a vernos.

¡Yupiii! ¡Viene la prima Chloé!

George, Chloé es una niña mayor, como yo,

así que no te pongas triste si no quiere jugar contigo

porque eres pequeño.

Seguro que Chloé quiere jugar con los dos.

pi-pi.

¡Chloe ya está aquí!

La tita Pig ha traído a Chloé para pasar el día en casa de Peppa.

Chloé es la prima de Peppa y George.

Es un poco mayor que Peppa y George.

¡Hola, Chloé!

¡Hola, Peppa! ¡Hola, George!

¡Hasta luego!

¿Jugamos a algo? ¡Sí!

¿Jugamos al “pilla-pilla”?

A Peppa le encanta ese juego.

¿Aún jugáis al “pilla-pilla”?

Ese juego es de niños pequeños.

Oh. Jugamos al “pilla-pilla” porque a George todavía le gusta.

Pues al “pilla-pilla”, para que juegue George.

¿Con las reglas de verdad o con las de los niños pequeños?

¡Con las de verdad!

Empiezo yo.

¡Peppa, tú la ligas!

¿A que no me pillas?

La liga Peppa.

Tiene que correr detrás de Chloé y George.

¿A que no me coges?

¡George! ¡Te voy a pillar enseguida!

¡Eres muy pequeño!

¡Eso no vale! ¡Estás ayudando a George!

Porque esmuy pequeño.

¿Quieres que te ayude a ti?

¡No! No necesito ayuda.

Soy mayor, como tú.

¡Pues corre, Peppa! ¡Intenta cogernos!

¡No nos pillas!

Este juego es un rollo. ¿Podemos jugar a otra cosa?

Vale, yo me sé un juego muy bueno, para niños mayores.

Se llama “el escondite inglés”.

¡Sí! ¡Al escondite inglés!

¡Yo quiero jugar al escondite inglés!

¿Cómo se juega?

Una persona se tiene que poner de espaldas.

Y los demás se acercan sin que les vea.

¡Yo, yo! ¡Yo me pongo de espaldas!

Peppa se da la vuelta.

Mientras está de espaldas, los demás se van acercando.

Pero si Peppa se da la vuelta y ve moverse a alguien,

ése tiene que volver a empezar.

¡George! ¡Te he visto moverte!

¡Vuelve a empezar!

¡Aquí estoy! ¡He ganado!

¡Yo todavía no estaba preparada!

Según las reglas, puedo moverme cuando quiera.

¿A que sí, George?

Ahora le toca a Chloé ponerse de espaldas.

Peppa y George deben quedarse muy quietos.

(Gesto) ¡Peppa! ¡Te has movido!

¡Vuelve a empezar!

¡Has mirado mucho rato! ¡Eso no vale!

Según las reglas puedo mirar todo el tiempo que quiera.

Vuelve a empezar.

¡George ha ganado!

¿Podemos jugar a otra cosa? Sí.

Pero que sea un juego de mayores.

¡Ya lo tengo!

¡Juguemos a mi juego favorito!

Es muy de mayores.

George, ¿tú sabes cuál es su juego favorito?

(Gruñe) (Ríe)

El juego favorito de Peppa es saltar en los charcos de barro.

George, si vas a saltar en los charcos,

debes ponerte tus botas.

He traído otras botas de agua para ti, Chloé.

Yo ya soy muy mayor para saltar en los charcos.

Oh. Yo también.

A George le encanta saltar en los charcos de barro.

En el fondo, a Peppa le encantaría saltar en el charco,

pero quiere parecer mayor.

Me ha parecido que estabais saltando en los charcos de barro.

A Mamá y papá Pig les encanta saltar en los charcos de barro.

Parece divertido.

Sí, es verdad.

TODOS: (ríen)

A lo mejor hay una regla que dice:

los mayores pueden saltar en los charcos.

¡Sí! ¡Seguro que la hay!

¡Que vamos! ¡Que vamos!

A Peppa y a Chloe les encanta saltar en los charcos de barro.

A todos les encanta saltar en los charcos de barro,