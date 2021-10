El uso de las redes sociales

- Si no estás en redes sociales, no te pierdes nada.

- Por no estar en un sitio no tienes por qué no ser guay.

- Me gustan tanto que algunas veces me engancho.

- Me asustan un poco los hackers.

- He aprendido que las redes pueden ser peligrosas

si no las usas con responsabilidad.

"¡Hola, 'claners'!

"Para el programa de hoy, estamos en Puente Genil, Córdoba,

"un lugar famoso por su aceite de oliva, su salmorejo

"y por tener el Colegio Agustín Rodríguez,

"cuyos alumnos y alumnas son expertos en redes sociales

y, por lo que nos han dicho, en comer flamenquines".

Hoy tenemos un tema de total actualidad

cuyo conocimiento es esencial para el presente y el futuro:

hablaremos de redes sociales,

las plataformas que usamos para comunicarnos en Internet,

que sirven para mucho más.

¿Para qué las usarán en el colegio?

Vamos a conocerlos.

- Una red social es una serie de aplicaciones

que se usa para poder hablar con amigos...

- Yo uso las redes sociales para compartir videojuegos.

- Las redes sociales son aplicaciones

que sirven para subir fotos, ver cosas...

- Lo que yo busco son videojuegos

y deportes, como fútbol.

- Yo las uso para...

para divertirme, jugar, chatear con mis amigos

y muchas más cosas.

- Me gustan tanto que a veces me engancho.

- Me asustan un poco los hackers.

¡Hola a todos! ¿Listos para hablar del uso de las redes sociales?

(TODOS) Sí. Genial. ¿En casa también?

Ya sabéis que en cada programa

tenemos un invitado especial que sepa mucho del tema

para ayudarnos con las dudas que surjan

y en esta ocasión tenemos a Pepe Arjona,

el Leónidas de las redes.

"Pepe Arjona es, antes que nada, un amante de la ciencia ficción,

"lo que le ha permitido triunfar como asesor de formación tecnológica

"de niños y profes.

"Es experto en gamificación, miembro de una banda de rock

"y luchador rango plata del mundo

"de uno de los juegos de lucha más famosos de todos los tiempos.

Frikismo al poder".

¡Un aplauso para él!

Pepe, bienvenido. Son nuestros protagonistas de hoy.

Es un gustazo venir a este centro

porque es de los mejores de Andalucía y de España

en el uso de la tecnología para el aprendizaje,

en cómo se aprende a través de, como decimos los más grandes,

los entornos personales de aprendizaje.

Las redes sociales tienen una gran potencialidad

para aprender, para crecer,

incluso para orientar nuestro ocio a lo que nos gusta.

Pero también entraña una serie de dificultades y de peligros

y debemos tener en cuenta que lo que hacemos en la vida real

influye en nuestra vida virtual

y lo que hacemos en la vida virtual también influye en la vida real.

Antes, los maestros eran los que tenían toda la información

y la comunicación era de una persona para muchas.

Ahora, en cambio, directamente podéis conectar

con alguien que os enseñe a tocar la guitarra,

a pintar un cuadro, a hacer una coreografía y todo eso.

Pero ese es el enfoque constructivo de los entornos de aprendizaje.

Las redes también tienen su parte negativa.

Hay temas de ciberacoso, una cuestión llamada "sexting"

y muchas cuestiones también de adicción

y una serie de aspectos que hay que tener en cuenta.

Porque las redes también están orientadas a que las personas

vuelvan a buscarlo una vez más.

Y nos pueden generar también la idea

de que nos podemos enriquecer solo jugando a un videojuego.

Eso tiene mucho trabajo detrás.

Tienen muchas horas de dedicación,

también de equipo y de cuestiones a tener en cuenta.

Esos problemas asociados a las redes sociales,

si hay cualquier problema, debéis hablar con vuestros padres,

y debemos educar tanto los maestros como los padres y las madres

a que aprendáis los riesgos que hay para tenerlos en cuenta,

puesto que son muchísimos.

A partir de ahí, si educamos en comunidad,

como hacen metodologías como la comunidad de aprendizaje,

eso hace que poco a poco tomemos conciencia del potencial

y no caigamos en los riesgos que tienen.

De esa forma tendremos unas personalidades digitales

coherentes y conectadas para aprender de forma colectiva.

¿Vale? Así que, "grosso modo",

es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta

de las redes: que tienen un gran potencial,

pero "un gran poder conlleva una gran responsabilidad".

¿Qué primera pregunta nos lanzarías para hablar sobre el tema de hoy?

Una pregunta muy sencillita:

¿Qué son para vosotros y vosotras las redes sociales?

- Son aplicaciones que nos sirven para pasar el rato y divertirnos,

que podemos aprender,

subir nuestra vida, ver la vida de los demás...

Muy bien. ¿La utilizas, por ejemplo, para hacer un trabajo

o investigar temas que te gusten? - Sí.

¿Qué diferencia ves entre utilizar una red social y utilizar un libro?

O una revista... - Que en las redes sociales

puedes ver, por ejemplo, imágenes mejores, con más calidad,

que un libro, que quizá no tiene o son en blanco y negro.

- Yo las utilizo para un montón de cosas.

Para estudiar, porque en YouTube te salen un montón de vídeos

y algunos son útiles, pero otros no.

Ajá. ¿Y compartes las redes con alguien o las utilizas sola?

- Las comparto con mis amigas y pasamos muy buenos ratos.

- Yo las uso para ver vídeos de muchas cosas

también para quedar con amigos para salir a la calle

y al parque o a otros sitios.

También para compartir cosas con la gente,

para que las vean y se diviertan como yo.

¿Y te supervisan tus padres? - Sí.

- Yo uso las redes sociales, sobre todo, para hablar,

para hablar con mis familiares,

pero...

algunas veces uso YouTube y veo vídeos de canciones

y también de gente que pinta cuadros.

¿Porque te gusta mucho la pintura? - Sí.

"Isaac Asimov, maestro de la literatura,

"logró imaginar tempranamente en sus libros

"un mundo conectado por las redes sociales.

"Claro que entonces se trataba solo de ciencia ficción.

"La primera red social nació hace unos 80 años,

"especialmente destinada a tareas militares.

"Por otro lado, hacia 1970, se crea otro tipo de red:

"una biblioteca virtual.

"La verdadera expansión llegaría por los años noventa,

"cuando su uso se expandió para comunicarse entre amigos,

"tal y como las usamos hoy en día.

Y tú, ¿cómo crees que serán las redes sociales del futuro?".

Imaginad que queréis aprender a tocar un instrumento.

Hace treinta años, vuestros padres, si querían aprender a tocar,

tenían que buscar un profesor de conservatorio.

¿Cómo creéis que se puede aprender de esta forma?

A ver, David, ¿qué nos cuentas?

- Buscar tutoriales de lo que quisiera tocar.

Yo toco la batería porque me gustaba y me apunté

Y así he ido aprendiendo.

O sea, igual que Elvira lo ha usado para el carboncillo,

tú lo has usado para la batería.

David, ¿dices que has aprendido a tocar la batería con tutoriales?

- Primero un poco en cuarentena, pero después me apunté a clase.

En cuarentena sería una herramienta interesante, ¿no?

¿Creéis que las redes sirven más para divertirnos o para aprender?

- Yo creo que más para divertirnos o para ser lo que sientes

y subir cosas de esas.

Todo lo que vemos en las redes, ¿creéis que es real y auténtico?

¡Cuántas manos levantadas! A ver, por aquí, Blanca.

- Yo creo que no todo.

Muchas veces, sobre todo los influencers y los youtubers,

hacen cosas para quedar bien en las redes

y tener más likes y seguidores.

¿Y eso os gusta o no?

- Depende de lo que sea. Si es algo divertido,

como sus vacaciones en un sitio divertido o así, sí.

Si es para otro tipo de cosas, no mucho.

- Hay un youtuber que yo veo

que sube vídeos de "Among us", pero que no son reales.

Por ejemplo, que estaba jugando al "Among us"

y, de repente, le pasó algo extraño en su móvil

y decía que le estaban hackeando,

y, al final, era todo mentira.

Sí, que, finalmente, estaba escenificando algo

para tener más seguidores. - Sí.

¿Qué piensas de eso?

- Pues que debería ser...

que en los vídeos normales no se mienta.

Claro, pero si hace videos normales

no hay polémica y, sin polémica, no le sigue tanta gente.

Si haces ese tipo de cosas que llaman mucho la atención,

aunque no sean verdad, consigues seguidores

y eso te da más repercusión

y, a más repercusión, hay otro tipo de beneficios.

- Pero si él no lo hiciera,

tendría menos influencia en las redes sociales.

Entonces, ¿pensáis que quizá

para tener más repercusión hay que mentir?

¿O se puede tener mucha repercusión

siendo sincero y compartiendo productos de calidad?

- El youtuber que ha dicho él antes, que se llama "TheGrefg",

ha ganado muchas visitas y seguidores sin estar en polémicas

y sin decir mentiras,

solamente currándoselo, subiendo vídeos todos los días...

Haciendo las cosas bien, ha ganado

los seguidores y las visitas que tiene ahora

sin decir mentiras y meterse en ninguna polémica.

- Algunos no dicen mentiras,

pero otros se aprovechan de los que tienen pocos seguidores

y dicen que les copian los vídeos, pero, en realidad, los copian ellos

y así se hacen las víctimas

para que dejen de seguir a otros y les sigan a ellos.

Eso lo hacen muchas personas.

- Yo, por ejemplo, cuando sé que algún youtuber están mintiendo

al vídeo...

le doy dislike al vídeo porque hay cosas que no son verdad

y otras que sí son verdad.

¿Qué valor le dais a los likes?

- Creo que eso tampoco importa mucho.

Lo importante es que sea natural y te guste lo haces.

Por que te den likes,

quizá te guste más, pero tampoco es que...

¿Estamos todos de acuerdo con David o tenéis otra opinión?

A ver, Alejandro.

- Para mí los likes es que a ellos les ha gustado tu contenido.

¿Qué más opináis por aquí? Cristian, que tienes micro.

- Yo, por ejemplo...

Yo tengo una cuenta de TikTok,

pero, como me han borrado tantas,

los vídeos que subo ya no tienen likes.

Tus vídeos no tienen likes. - Cero.

¿Y eso te afecta de alguna manera? - No.

A mí me gusta subir, pero me da igual si lo ve la gente.

No me importa.

- Por ejemplo, cuando subes una foto o un vídeo

que sí que te gusta que te den likes,

porque ves que lo que haces le gusta a la gente,

pero, en realidad, tener likes no sirve para nada.

Os pregunto una cosilla.

¿Creéis que realmente es tan importante recibir ese like?

Porque decís que hay youtubers que se obsesionan con recibir likes

y, al final, en vez de compartir lo que quieren,

están haciendo cosas solo para recibir los likes.

- Pues a mí me da igual si me dan like o no.

Los likes a mí no me importan,

porque yo subo vídeos...

porque me gusta.

- Es que los likes no son para tanto.

Lo importante es subir contenido, aunque no te den like,

lo subes y lo pasas bien al mismo tiempo.

Ajá. - Yo lo que creo es que...

las personas no le dan a like aunque le guste

porque quizá no tienen cuenta... Exactamente.

Pueden no tener cuenta porque hay ciertas redes sociales

a las que se puede acceder sin cuenta, como vosotros,

que quizá no tenéis, pero podéis acceder al contenido.

Las que bailáis, las de las coreografías,

cuando hacéis esas coreografías,

¿es porque os apetece compartirlo porque os apetece mostrar el baile?

¿O porque buscamos el like?

¿Buscamos la respuesta de otras personas?

María, cuéntame, ¿qué hacéis?

- Nosotras, cuando hacemos vídeos,

lo que queremos es pasarlo bien porque realmente nos gusta.

Si no nos gustara, ¿por qué hacerlo? ¿Para conseguir un like?

¿Con ese like qué vas a recibir? Nada.

Un like, ya está.

No te vas a volver ni millonario ni nada.

Nosotras lo hacemos para divertirnos.

Genial. Pilar, ¿quieres añadir algo?

Sé sincera.

- Yo pienso...

que a mí me gusta que me den likes,

pero, si no me dan likes, tampoco me importa.

Así que yo lo hago con ellas y con mi hermana y con mis primos,

pero para divertirme porque sé que me gusta

y para que la gente se aprenda el baile y se divierta

y pase el rato viendo mis bailes.

¿Y habéis tenido respuestas en comentarios

de que les ha gustado?

- Sí. ¿Ha habido respuesta?

¿Cuantos más likes, más bailes hacéis?

- Yo creo que los likes no sirven de nada porque...

para lo que sirven es para sentirte peor o mejor.

Si tú subes un vídeo que a ti te ha gustado

y no tiene ningún like,

te sientes triste porque no le ha gustado a nadie.

En cambio, si ves que gusta mucho, te sientes mejor.

Qué importante es, ya que vamos a buscar información en las redes

saber qué información es más adecuada,

cuál tenemos que descartar...

¿Tienes una dinámica para eso?

Algo tenemos por aquí...

Por aquí... Algo hay preparado.

Mientras preparáis esta dinámica,

me voy un momento a hablar con Antonio,

uno de sus profes, sobre cómo funciona el centro.

Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás? - Hola, ¿qué tal?

Bien, disfrutando de la experiencia. Y nosotros,

porque tienen las ideas muy claras.

Cuéntanos cómo trabajáis la educación tecnológica.

- Desde hace ya varios años,

trabajamos con metodologías que buscan favorecer

el aprendizaje activo por su parte.

Perseguimos un cambio de rol en el aula,

de tal manera que los docentes

pasen de un papel de transmisores y examinadores de contenidos

a facilitadores y motivadores del aprendizaje

y que el alumnado pase de ser meros receptores

y reproductores de ese contenido

a constructores de su propio aprendizaje

y, para ello, en todo este proceso,

nos ayudamos mucho de las nuevas tecnologías.

Lo que pretendemos es prepararlos para una sociedad

en la que lo digital es transversal,

afecta a todos los ámbitos de nuestra vida.

Esto quedó muy patente el año pasado a raíz del confinamiento...

Fue un antes y un después.

- ¡Claro! ¿Qué hubiésemos hecho sin la tecnología

para finalizar el curso?

Por tanto, lo que buscamos es proporcionarles herramientas

y que adquieran esas capacidades para participar

en este nuevo modelo de mundo social.

Y la respuesta es muy buena.

- Sí, la respuesta es muy buena.

A ver, antes la información estaba en posesión

de muy pocas personas, de unas mentes privilegiadas,

de ciertas instituciones, estaba en las bibliotecas,

pero hoy esa información está aquí. En la palma de la mano.

- La tenemos aquí. ¿Por qué darle la espalda a esto?

¿Por qué prohibirlo en centros educativos?

Lo que tenemos que hacer

es educarlos para su correcto uso.

Antonio, enhorabuena por el trabajo tan fantástico que hacéis

alumnos y profesores. Gracias. - Gracias.

Tres noticias: tienen que averiguar cuál de ellas es cierta.

Vale, genial. ¿Está claro, chicos, chicas?

Tres noticias: a ver cuál es la verdadera, ¿vale?

Tres noticias que salen en redes con muchísima frecuencia.

¿Quién quiere participar?

María, ven, que has sido muy rápida.

Vamos a ponernos de nuevo...

María, ¿qué tal?

A ver, ¿preparada?

A ver qué nos reparte Pepe.

Coge una, la que te apetezca. Coge una y enséñasela

a los compañeros. Ahí.

Leedla o, si quieres, que la lea alguien.

"Campeón mundial andaluz.

Pepe Arjona gana el mundial de 'Street Fighter V'".

Os propongo una nueva noticia.

Esta dice: "Música".

"Una nueva apuesta por el rock and roll.

Pepe Arjona y su banda sacan nuevo disco en septiembre".

Y la tercera noticia dice:

"Educación. Mejor docente andaluz del año.

Pepe Arjona gana el premio por su labor con las redes".

Vamos a hacer una cosa para que María participe.

Te doy las gracias. Puedes volver a tu sitio.

Vamos a seguir con la dinámica.

¿Quién piensa que la noticia de "Street Fighter" es verdadera?

Levantad la mano. A ver, por aquí. Ahí.

Dos personas piensan que es verdad.

¿Quién piensa...?

"Nueva apuesta por el rock"

¿Qué os parece? ¿Pepe saca nuevo disco o no?

¿Creéis que es verdad?

Manos levantadas, que las vea bien. Genial.

La tercera, recordamos:

Noticia de educación.

"Mejor docente andaluz del año.

Pepe Arjona gana el premio por su labor"...

El mejor maestro...

¿Pensáis que es verdad? A ver...

Blanca.

¿Crees que es verdad?

- Creo que es verdad porque nuestro profesor

para una tarea nos puso un vídeo suyo

en el que contaba una historia.

- Nuestro profe nos dijo que Pepe

era un profesor

y también es que he escuchado sus pódcast

y se expresa muy bien.

Pepe, ¿qué conclusión podemos sacar de todo lo que hemos hablado?

Os comento.

Muchas veces creemos que las fuentes son fiables,

que lo que nos dicen es verdad porque nos lo dice alguien

en quien tenemos confianza,

pero quizá le han engañado también.

Y es que, de las tres noticias

que preguntamos cuál era verdadera,

La respuesta correcta es:

que ninguna de las tres es correcta.

¡Ninguna! ¡Madre mía!

"¿Sabías que las vacunas te hacen tener wifi en la cabeza?

"¿Sabías que la Tierra es plana y está rodeada de hielo?

"¿Sabías que, aunque leas algo en Internet,

"no tiene por qué ser cierto?

"Hay que aprender a verificar las noticias que uno lee

"para evitar crear bulos o 'fake news'.

"Cuestiona.

"Busca distintas fuentes de información.

No compartas información sin comprobar si es cierta".

Las redes sociales también tienen una parte

un poquito más oscura o que hay que tener en cuenta

de cara a vuestro futuro,

porque hay que saber que tienen sus peligros.

Uno de ellos es la difusión de noticias falsas.

Y además de las "fake news",

¿qué otros peligros pensáis que existen en las redes?

Emilio.

- Yo creo que adición, que nos pasamos muchas horas

con las redes sociales y no hacemos tareas domésticas

y no ayudamos a nuestros padres.

Emilio nos habla de adicción. ¿Qué otros peligros conocéis?

- ¿El acoso? El acoso.

- Porque hay algunas personas que...

mayores o adolescentes que se dedican a acosar

a niños y a otras personas.

¿Tú conoces algún caso de ciberbullying?

En las redes hablamos de "ciberbullying".

-Sí. ¿Y en esos casos qué hicisteis?

- Avisar a sus padres.

Hablamos con los padres, ¿no?

Es una medida importante, ¿no?

Es importante saber que hay teléfonos de atención

para consultar estas cosas.

El 071 es un teléfono al que se llama para consultar

o para contar este tipo de historias.

Es importante tanto si nos pasa como si vemos...

No sigáis la cadena, hay que tomar conciencia.

Frenarlo, hablar con los padres o llamar a esos teléfonos de ayuda.

A ver, María, ¿qué opinas? - Hablar con extraños.

Es peligroso porque podemos hablar con extraños.

- Aunque te diga que es tu amiga,

si yo me echo una amiga, a lo mejor es un viejo de 80 años

que quiere aprovecharse de mí.

Qué importante es el tema de los amigos.

Los amigos y contactos que tenemos en las redes

no siempre son lo que parecen.

Totalmente, a veces las personas con las que hablamos,

incluso con el tiempo, creemos que son gente cercana,

pero quizá no las conocemos y hay que tener cuidado.

Este compañero quería decir algo. Roberto.

- También están los secuestros.

Tú puedes hablar con una persona y esa persona consigue tus datos

y te puede secuestrar.

Es muy importante que no facilitemos los contactos

a través de las redes sociales.

Nombre, teléfonos, direcciones, por lo que dice Roberto,

para evitar que se produzcan esas situaciones.

- Los estafadores,

que en algún juego te pueden estafar dinero...

Yo qué sé...

- Si estás buscando información y te pone una política de privacidad

y la aceptas, es como darle permiso

para que te hackeasen el sistema.

Te veo asintiendo. Muy profundo.

Es decir, el típico "Acepto",

cuando le dais a "Acepto", aceptáis de manera legal.

Con lo cual, hay que tener cuidado de dónde pulsamos, qué hacemos

y, sobre todo, leer muy bien antes de firmar.

- Las aplicaciones espía también son un problema

porque te roban información.

El problema es si aceptas los permisos

sin leer, sino que le das a "Aceptar"

y así le regalas información a las aplicaciones

para que te espíen.

Es recomendable que los correos electrónicos

y las contraseñas no las guardéis en el equipo.

Eso es preferible evitarlo,

porque hay aplicaciones, como decía él antes,

con las que un hacker puede controlar el equipo,

pero, si no están recordadas, no hay ningún problema.

Borrar las cookies cada cierto tiempo

o hacer navegaciones de incógnito pueden ser una solución.

"¿Cómo puedo protegerme usando Internet?

"Cuando entre en una red social,

"la configuré para que mi contenido solo lo vean mis amigos.

"Las personas que conozco en la red son desconocidos en la vida real.

"Bloquearé las cookies para impedir que las empresas

"observen mi comportamiento y usen mi información.

"No publicaré información ni fotos personales.

"Desconectaré la localización

"para que nadie sepa dónde estoy cuando escribo.

"Denunciaré a las personas que perjudiquen a los demás.

"Si siento que algo me molesta,

se lo comunicaré de inmediato a un adulto de confianza".

Hemos hablado de los peligros que encontramos en las redes.

Ha habido ejemplos muy interesantes.

No sé si queda alguno que haya que tener en cuenta.

Algo que quería transmitiros es que las redes sociales

están hechas para engancharte,

para que estés mucho tiempo en ellas, ¿no?

Tenéis que tomar conciencia de que tienen su parte buena

y tienen su parte regular...

El uso que tú hagas de ellas es lo que van a hacer de ti.

Con cuidado, con prudencia, poco a poco,

y sin dejarte llevar por buscar likes y reconocimiento

es el buen camino.

Muchas gracias por descubrirnos los entresijos

del mundo de las redes sociales.

Nos quedamos con ese mensaje: es importante conocerlas

para sacar el máximo provecho, porque nos brindan oportunidades,

pero sin caer en ellas. Sin caer en el lado oscuro.

(RÍE) Un aplauso para Pepe.

Terminamos el programa de hoy.

Ya sabéis que tenéis información de los temas que vamos tratando

y sorpresas, que nos gustan mucho, en la web de Clan.

Gracias. Nos vemos.

- Yo a todos los niños que vean esto les daría un consejo.

- Leer antes de clicar en "Aceptar".

- Puede ser peligroso darle todo el rato a "Aceptar"

sin ni siquiera leer la política ni las cookies ni nada.

- Comprobar si el enlace es verdadero.

- Buscar redes seguras.

- Que no te influyan las personas que veas a través de una cámara.

- Si no estás en las redes sociales, no pasa nada.

- La verdad es que no me interesan mucho.

- Que no estén enganchados y que no se crean todo,

que por no estar en un sitio no tienes por qué no ser guay.

