¿Tenemos todas y todos las mismas oportunidades?

Hay niños pobres que no se pueden permitir cuadernos, lápices...

-Es muy impactante que a todos los niños

les falta algo, no pueden ir de vacaciones,

no tienen calefacción...

-Si eres pobre no podrás contratar un profesor particular.

En España hay mucha más pobreza infantil

de la que pensábamos. ¿Habríais dicho que uno de cada tres

en España vive en situación de pobreza?

¡Hola, "claners"! Aquí estamos en un nuevo programa

de "Aprendemos en Clan. El debate". Hemos venido al colegio público

San Pedro Apóstol, en Guadalajara, Castilla-La Mancha.

Guadalajara fue fundada en el siglo octavo

y de esa época se conserva todavía el alcázar,

que con el tiempo ha sido palacio real,

Fábrica de Sarguetas y cuartel militar.

En Guadalajara en carnaval se comen bizcochos borrachos.

Y en verano se hacen cosas tan chulas

como el maratón de cuentos: 46 horas seguidas narrando cuentos.

Podría contaros mucho más sobre esta ciudad,

pero hemos venido a debatir, así que empezamos ya

un nuevo programa de "Aprendemos en Clan. El debate".

Estos son sus protagonistas.

En total, los y las protagonistas de hoy

suman más de 200 años. Sus animales favoritos

son el perro y el gato, en claro empate.

Y lo que menos les gusta es aburrirse.

Tal vez por eso en el cole pedirían más recreo.

Y del tema de hoy, ¿qué opinarán?

Hoy vamos a hablar de desigualdades y de justicia social.

¿Tenemos las mismas oportunidades? ¿Podemos llegar igual de lejos?

¿Puede la educación ayudarnos a tener una vida mejor?

Antes veremos qué nos responden a la pregunta

"¿Tenemos todos las mismas oportunidades?".

No todos, ya que por ejemplo los niños pobres

no tienen casa ni alimento, y nosotros aquí tenemos

todo lo que necesitamos. -Pienso que no todos

tenemos las mismas oportunidades, porque si una persona

que no tienen dinero quiere ser futbolista

no va a poder pagar los entrenamientos y esas cosas.

-No todos tenemos las mismas oportunidades

de tener ropa buena... o una calidad de vida buena.

-Creo que desgraciadamente no todos podemos tener

las mismas oportunidades. Y no se puede hacer nada

para cambiarlo. -Creo que no todos tenemos

las mismas oportunidades. Si quieres ser futbolista

y tus padres tienen dinero, te pueden pagar una buena universidad

y entrenamientos buenos, si no no puedes permitírtelo.

Esto es lo que piensan nuestros "protas" al respecto.

Vamos a continuar hablando

sobre justicia social y desigualdades

y de cómo pueden afectarnos. Nos acompaña Gabriela Jorquera.

Es asesora en el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.

Se licenció como trabajadora social

en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

A Gabriela le encantan los animales.

Su favorito es el ornitorrinco. Leer y pasear por el campo.

¡Un fuerte aplauso para Gabi!

Gabi, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.

Gracias a vosotros por tenerme aquí.

Estamos a punto de empezar el debate,

pero primero nos gustaría saber algo más de ti.

No sé si esta ruleta tiene algo que ver

con tu relación con el tema. ¿Es así?

He traído una ruleta porque creo que tiene que ver mucho con mi vida.

Me tocó en suerte tener una madre que era trabajadora social.

Y era trabajadora social porque pudo ir a la Universidad.

Y no fue nada fácil. Mi mamá venía de una familia muy pobre.

Tuvo la suerte de recibir una beca

y estudió en un internado muy pijo,

con lo cual desde muy temprano vio la diferencia

en las oportunidades que tenían las niñas como sus hermanas

o las que estaban en su barrio con aquellas con las que estudió,

que tenían una vida muy distinta.

Yo también tuve una mala suerte porque mi mamá murió

cuando yo era muy jovencita, tenía 16 años.

Mi mamá murió de cáncer. Nosotros vivíamos en Chile,

y tener una enfermedad grave en un país donde no hay

una sanidad pública asegurada para todos

significa un enorme coste económico.

Es como comprarse tres casas a la vez.

Con lo cual, yo tenía 16 años,

me faltaba un año para salir del colegio

y no iba a poder ir a la Universidad.

Pero tuve la buena suerte de que una fundación holandesa

llegaba a Chile ese año e iba a dar diez becas.

Y un amigo de mi mamá era la persona

a la que habían contactado para conseguir a los estudiantes.

Él me avisó de la beca, me animó a que me presentara

y tuve la inmensa suerte de ganármela.

Con lo cual pude también estudiar en la Universidad.

Estudié Trabajo Social y años después me gané

otra beca para venir a estudiar a España.

Y así es como estoy aquí hoy con vosotros.

Qué bonita historia y qué importante labor realizas.

Empezamos con el debate y os lanzo la primera pregunta:

¿Creéis que tenemos todas y todos

las mismas oportunidades en la vida?

Salsavil, ¿crees que todas y todos tenemos las mismas oportunidades?

¿Tú qué crees?

No.

-No, porque aunque el colegio sea gratis

hay que comprar libros, cuadernos, estuches...

Y no todos los chicos y chicas tienen esa oportunidad.

Amaya.

Si se me rompen hoy los pantalones mis padres me dicen:

"Vamos a comprarte otros". O nos damos caprichos,

me compran los materiales que necesito y demás...

Pero la gente que tiene el dinero justo,

si se te rompe tienes que ir con eso,

no puedes ir con otra cosa.

-Hay alguna gente que por ejemplo no puede comprar

las cosas necesarias. Y un día come

y al siguiente no puede comer ni fruta ni verdura,

ni carne ni pescado.

Pienso que por ejemplo al tener más cantidad de dinero,

si tienes una enfermedad grave y necesitas pagar

para curarte de esa enfermedad, tienes más facilidad

de pasar esa enfermedad y que te curen.

-Podríamos ir al hospital y comprar medicinas...

O sea que también relacionado con el tema de la salud.

También podríamos ir a sitios culturales

como catedrales, iglesias... pero la gente que no tiene dinero

no puede permitírselo. -Sin dinero no podrás pagarte

los másteres, carreras o universidades.

Y no te podrás permitir trabajos y esas cosas.

-Si yo mañana quiero ir a la Universidad

y la universidad vale mucho dinero, mis padres no tienen

y yo no he ahorrado demasiado dinero,

no voy a poder ir y no me voy a poder sacar un trabajo.

-No es justo, porque la gente que puede permitirse una tableta

puede estar atenta a todos los deberes,

pero la que no tiene estará muy despistada

y no se enterará de los deberes.

¿Qué pasó durante el confinamiento por el COVID?

¿Cómo eran las clases?

Necesitamos el ordenador, que seguramente algunos no tenían.

-Era difícil porque no todos teníamos los recursos necesarios

para poder seguir estudiando aunque sea desde casa.

Y una cosa muy importante, ¿para que ese ordenador

nos permitiera conectar con el cole que necesitábamos?

Internet.

Internet, eso también es un extra.

Gabi, ¿tú qué nos dirías? ¿Hay igualdad de oportunidades?

Pues depende.

En España tenemos más igualdad de oportunidades

que en otros países, pero tenemos menos igualdad

de oportunidades que otros países de nuestro entorno

como Dinamarca o Noruega. De hecho tenemos la mitad

de la igualdad de oportunidades que tienen en Dinamarca.

En España, las personas con una misma profesión,

dependiendo que quiénes hayan sido sus padres,

ganan entre 250 y 500 euros mensuales más

si has tenido padres universitarios.

Es decir, vivimos en un país que nos ofrece por ejemplo

una sanidad pública, una educación para todos,

pero todavía nos quedan cosas por mejorar.

Y una de ellas es esta.

Seguimos hablando de desigualdades

y la más habitual es la desigualdad económica.

Vamos a aprender un poquito más sobre ella

y lo que eso supone. Vamos a hacerlo con datos de España

a través de un juego. ¿Os apetece? (VARIOS) ¡Sí!

Os voy a hacer una pregunta y dar tres posibles respuestas.

Se trata de que adivinéis cuál es la correcta.

Vamos con la primera pregunta.

(LEE LA PREGUNTA)

Vamos con manos arriba quien piense que es la A,

uno de cada tres.

Vale, la B. Uno de cada cinco.

Vale. Y la C, uno de cada diez.

Pues yo diría que optáis por la respuesta B la mayoría.

Y fijaos, la respuesta correcta es la A, uno de cada tres.

Vamos con la segunda pregunta. Hay muchos hogares

en los que en invierno no pueden poner la calefacción

y mantener en casa una temperatura adecuada.

A ver si sabéis cuántos niños y niñas españoles

pasan frío en su casa en invierno. Os doy opciones:

Manos arriba quien piense que es la A, uno de cada cinco.

Vale.

La B, uno de cada diez.

Bastante mayoría. Y la C, 1 de cada 15.

Os quedaríais con la B, pues en este caso acertáis.

Uno de cada diez es la respuesta correcta.

Vamos con la tercera pregunta: La mitad más pobre del mundo

suma 3.500 millones de personas, que en total tienen tanto dinero

como un número concreto de millonarios. ¿Cuántos?

¿Quién piensa que es la A, ocho millonarios?

Vale. Opción B, 80 millonarios.

Vale.

¿Y opción C?

Vale. Fijaos, la respuesta correcta es la A, ocho millonarios.

A mí me parece un número un poco surrealista,

porque 3.500 millones de personas y solo unos 8 millonarios...

Te sorprenden mucho estos datos, ¿no? Ese reparto de la riqueza.

Es muy impactante que a todos los niños les falta algo,

que no pueden ir de vacaciones, no tienen calefacción...

Es muy impactante.

Gabriela, creo que ellos lo han definido muy bien.

Son datos que son realmente impactantes.

No sé si crees que en España hay más pobreza infantil

de la que pensábamos.

Sí, en España hay mucha más pobreza infantil

de la que pensábamos. ¿Habríais dicho al principio

que uno de cada tres niños en España vive en situación de pobreza?

Nos parece raro, ¿no? Sin embargo vivir en pobreza

en países como los nuestros, significa no poder tener acceso

a una salud fácilmente. A un centro de salud

podemos ir todos, pero hay algunas cosas

que no están cubiertas, como la ortodoncia o las gafas.

Hemos hablado de datos a nivel de España

y también a nivel mundial. Ahora a ver qué respondéis

a la siguiente pregunta: ¿Cómo influye también

en la educación el tener más o menos dinero en casa?

Creo que es más fácil llegar a ser lo que quieres

si tu familia tiene dinero, porque puedes permitirte

Universidad, buenos entrenamientos y lo que quieras.

-"Se te sube" que eres rico y no tienes que estudiar

lo máximo para ser lo que quieres.

-Si tienes más dinero no va a ser más fácil

entrar a la Universidad o cualquier cosa,

porque si no has estudiado ni en la ESO ni en Primaria

no te van a aceptar en la Universidad.

-Creo que si tu familia tiene más dinero

es más fácil ser lo que tú quieras en un futuro.

-Para pagarte la universidad es más fácil.

Si no tienes dinero, a lo mejor a la Universidad no puedes ir.

Hemos hablado mucho de pobreza, sobre todo de pobreza infantil.

Pero la desigualdad social no viene dada solo

por la desigualdad económica. ¿Qué otras formas de desigualdad

o desventaja se os ocurren no vinculadas con el dinero?

Si vienes de otro país y no has aprendido bien el idioma

te va a costar más encontrar trabajo,

o incluso si tienes hijo no les vas a poder ayudar

con las tareas del cole por no tener bien la experiencia

con ese idioma.

A ver, otras formas de desigualdad.

Yo vivo un poco lejos de aquí y voy en autobús.

¿Cuánto tardas más o menos?

Como 40 minutos.

40 minutos, bastante.

Yo tardo entre cinco y diez minutos porque vivo aquí al lado.

¿Eso es una desventaja o no?

La desventaja número 1, te tienes que levantar muy pronto.

Y si por ejemplo a primera hora te toca Educación Física,

estás reventado. No vas a poder seguir.

Y luego la vuelta, que hay que ir para casa.

Si tienes extraescolares a lo mejor llegas tarde

o tienes que hacer tiempo... -Si te levantas más pronto

para ir a clase tienes que dormir menos

y eso afecta en la salud.

También a la hora de estudiar, de funcionar atendiendo en clase...

¿Puede influir también por ejemplo si vas en silla de ruedas

y en el cole todo son escaleras?

Pues sería mucho más difícil.

Tendrían por ejemplo que subirte dos personas

en brazos... y otro subirte la silla de ruedas.

Gabi, estamos viendo que hay desigualdades de otro tipo

que económicas. Sí, y a veces se juntan.

Es decir, yo por ejemplo tenga un problema de salud,

esté en una silla de ruedas, y viva en una ciudad o pueblo

donde no está habilitado, no hay rampas

y me cuesta llegar a los sitios. Puede que no andemos

en una silla de ruedas, pero que nos hayamos caído

en el parque o jugando al baloncesto o fútbol

y que nos hayamos quebrado una pierna.

No va a ser para siempre, es un tiempo.

Pero durante ese tiempo mis dificultades serán mayores.

Ahora vamos a pensar cómo podríamos

ayudar a terminar con estas desigualdades.

No sé que os parecería que para que todos los chicos

y chicos del cole tuvieran facilidad

para tener ayuda escolar o material escolar,

se le fuera a dar 1000 euros para cada curso.

¿Os parecería justo?

¿Os parecería una buena solución que diéramos esos 1000 euros

a todos los estudiantes?

Jorge.

Me parece más o menos justa, porque si se les da a los niños

que están en riesgo de pobreza o en pobreza

les vendría bien, pero a los niños que están bien

y que son ya ricos no les haría mucha falta.

Porque bueno, ya tienen bastante dinero.

-Sería muy bueno para las familias

porque hay niños pobres que no se pueden permitir cuadernos,

lápices...

Así que yo creo que sí es mejor. ¿Que ayudaría?

Sí.

Tendríamos que ver la familia de cada estudiante.

Si una tienen dinero, pues le damos una cantidad un poco menor.

Y si una está en la miseria y no le da ni para el pan,

pues le damos un poquito más para que puedan vivir mejor.

Porque si yo soy rico y me dan otros 1000 euros,

bueno, vale, 1000 euros más. Pero si yo soy pobre

y me dan 1000 euros y necesito 1200,

no me va a dar para lo que necesito para el colegio,

voy a estar perjudicado y no voy a tener la misma educación

que alguien que tenga mucho dinero.

Porque para asegurar la igualdad es importante que exista la equidad,

dos conceptos que nos pueden generar confusión.

Os contamos cuál es la diferencia.

Puede parecer lo mismo pero no lo es.

Si hablamos de repartir algo con igualdad,

estamos hablando de dar a todo el mundo por igual.

Es decir, darles lo mismo.

Cuando hablamos de repartir con equidad o equitativamente,

se trata de dar a cada cual lo que necesita, ni más ni menos.

Si queremos que todo el mundo tenga las mismas oportunidades,

es necesario repartir equitativamente.

Y eso implica dar más a unas personas y menos a otras.

Porque no todos y todas tenemos las mismas necesidades.

Ahora que conocemos la diferencia entre igualdad y equidad,

vamos a plantearos la siguiente situación:

No sé si os ha pasado alguna vez

que os habéis esforzado muchísimo no sé, por un examen,

y luego habéis sacado mala nota. ¿Os ha pasado alguna vez?

(MUCHOS) Sí.

-A mí me pasó para un examen que fue de Sociales.

Estudié mucho durante muchos días

y luego saqué una mala nota.

Si nos cuestan un poco, ¿qué podemos hacer?

Pedir ayuda a los padres o decirles a los padres que...

que contraten a un profesor particular.

¿Creéis que todos los chicos tienen esa oportunidad

de que los papás los ayuden en casa?

O incluso como apuntaba Óscar, ¿ese profesor particular?

A ver, David.

Yo creo que no, porque por ejemplo

si eres extranjero y no sabes muy bien el idioma,

te va a costar un poco enseñarle a tus hijos las "Mates",

Lengua o todo lo que sea. Y si eres pobre no te va a dar

para un profesor particular como ha dicho mi amigo Óscar.

-David decía que si los padres no entienden muy bien

el idioma de sus hijos, no pueden ayudarles

a hacer las tareas. Pero también cuenta

si tienen que trabajar y tienen el suficiente tiempo

para prestarle a sus hijos.

Gabi, en el caso concreto que hablamos de los estudios,

qué marca más la diferencia,

¿la desigualdad económica u otro tipo de desigualdades?

La desigualdad económica tiene un efecto muy grande.

Si tienes un problema en los estudios y tienes ayuda,

el problema se supera. De hecho, lo que vemos nosotros

que trabajamos con los datos y con estudios

sobre cómo funciona la educación,

los estudios, según si uno tiene o no mucho dinero,

lo que vemos es que cuando miras a los buenos estudiantes,

aquellos que logran llegar a la Universidad,

son mayoritariamente quienes tienen recursos económicos.

Pero hay estupendos estudiantes que no tienen recursos económicos

que no llegan a la Universidad. Pero también pasa el otro lado.

Cuando miramos a los malos estudiantes,

a los chiquillos y chiquillas que les cuesta,

resulta que aquellos que vienen de hogares pobres

repiten mucho más que aquellos que vienen de hogares ricos.

Seguimos hablando de desigualdad y de cómo os afecta,

porque la igualdad es algo fundamental

y por eso es uno de los derechos que se recoge

en la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia.

El derecho de los niños a la igualdad

es el primer derecho establecido en la Declaración Universal

de los Derechos de la Infancia.

Según este, ningún niño puede ser discriminado

por su nacionalidad, sexo, raza, por el idioma que hable,

por las creencias de sus padres, por padecer alguna minusvalía

ni por supuesto por la situación económica

de su familia o cualquier otro tipo de condición.

Todos los niños y niñas sois iguales.

Por lo tanto, tenéis los mismos derechos

y debéis ser tratados con igualdad.

Eso de tener más que otros también depende

de cómo se repartan las cosas, ¿verdad?

Vamos a verlo con un caso práctico.

Imaginad que la dirección del cole tiene 18 tabletas para repartir

pero no sabe cómo hacerlo. Al final decide

que os las va a dar por haber participado en el debate.

Aunque también os dice que si preferís

las podéis repartir con las otras clases.

A ver, ¿qué decidís?

Yo pienso que se la tendrían que dar a las personas

que más lo necesitan, que no se la pueden permitir.

-Yo por participar en el debate, muy bien, me dan una tableta.

Pues yo tan contenta. Pero yo ya tengo una

y mi hermana tiene otra, entonces no le veo el sentido.

¿Pero si no tuvieras tableta por ejemplo?

Pues a lo mejor me la quedaría.

Molaría quedárselas, pero lo que se me ha ocurrido

es hacer como un juego donde los que ganaran

se las llevarían. -Creo que es mejor repartirlas,

porque al sortearlas va a ganar uno y los demás se quedan sin tableta.

Si os fijáis hay dos posiciones, una es que la sorteamos

y que le toque a quien le toque,

y otra es que miramos quién la necesita

y la repartimos a quien la necesita.

Y podemos ser nosotros o no.

Si establecemos el criterio de dársela a quien la necesita

y como nos decía Amaya: "Ya tengo tableta,

y mi hermana también, no la voy a necesitar".

Amaya sabe que no le va a tocar, porque ella ya tiene, ¿no?

No sé si veis la diferencia. Es como si lanzara caramelos

sin mirar a quién le toca, y otra es que vea

quién los necesita y llevo los caramelos

allá donde se van a requerir.

Y qué ventajas o aspectos positivos

le veis a que todos y todas tengamos las mismas oportunidades.

Si todos tenemos las mismas oportunidades...

mucha gente podría vivir bien.

-Me parece que las ventajas de que todos tuvieran

las mismas oportunidades serían que no existiría la pobreza

pero tampoco la riqueza. Que todos fueran

completamente iguales. -Podríamos estudiar lo que queramos,

ir al cole o a la Universidad sin ningún tipo de problema.

-Pues que todos seamos iguales.

Y eso sería bueno, ¿no?

Sí.

Una mayor igualdad de oportunidades no solo beneficia a las personas,

sino que también beneficia a los países.

Los países que tienen más igualdad de oportunidades

son países más ricos y pueden resistir mejor

las crisis económicas, los periodos en que todo va bien

son más largos y los de crisis son más cortos.

Es decir, la igualdad de oportunidades

nos ayuda y beneficia a todos los que vivimos en un país,

pero además como país, a toda la sociedad también nos ayuda.

Hemos hecho un montón de preguntas y ahora es vuestro turno

para que le preguntéis a Gabi todo lo que queráis.

¿En qué se basa la justicia social?

Primero en los Derechos Humanos. Porque todas las personas

tenemos derechos sin necesidad de hacer nada más.

Tienes derecho tú como niño a la salud, a la educación,

a la vivienda, independiente de lo que seas

y de la familia donde hayas nacido.

¿Qué hay que estudiar para lo que tú haces?

¿Qué has estudiado?

He estudiado Trabajo Social, Sociología, Economía...

Leo mucho sobre economía durante el último tiempo,

pero esto quizás es menos importante.

He conocido a gente que trabaja en este ámbito

que ha estudiado Medicina, Filosofía...

Una cosa importante es que cuando hay tantos temas

en los que se puede ayudar, da lo mismo lo que hagas

y lo que estudies. Lo importante es que tenga claro

que lo que haga puede beneficiar a la sociedad en la que vivo.

Por ejemplo, alguien quiere ser una cosa de mayor

pero no ha estudiado, pero sí ha leído muchos libros

y ha visto vídeos de eso. ¿Puede trabajar aunque

no haya estudiado en una universidad?

Depende de algunos temas.

Hay algunos temas en los que necesitas

ir a la Universidad. Por ejemplo ser médico, doctora,

ser enfermero... Hay algunas profesiones

que necesitan pasar por la Universidad.

Hay otras que no, que basta con que sepas mucho

para que lo puedas hacer bien. Con lo cual,

a veces hay que pasar por una universidad

y a veces no es necesario. Estamos llegando al final

de nuestro debate en el que hemos hablado

sobre desigualdad y justicia social.

De cómo determina nuestra vida el lugar y familia donde nacemos.

Hemos hablado de oportunidades, de quién las tiene

y de cómo aprovecharlas para una vida mejor.

Llegados a este punto, nos falta saber

los tres puntos clave. Gabi, te voy a pedir

que de lo que han dicho estos chicos y chicas,

nos digas qué tres cosas te han llamado más la atención.

Me ha llamado mucho la atención y creo que habéis explicado muy bien

lo injusto que es para los niños y niñas

que están en entornos y hogares pobres,

que no puedan hacer cosas tan importantes

como estudiar bien, o tener acceso a la salud

o a los medicamentos. Eso me ha llamado la atención.

Lo bien que lo habéis explicado y lo claro que lo tenéis.

¿El segundo?

Tenemos claro que los recursos son escasos.

Y me ha llamado la atención que en todas las respuestas

a las preguntas, en los juegos con las tableta,

habéis tenido claro que lo mejor que podemos hacer

es repartir de la manera más justa, dando lo que se necesita

a quien lo necesita.

Y para terminar, ¿el tercer punto clave?

Que tenemos claro que todos podemos hacer cosas

para hacer nuestra vida mejor. Todos vamos a necesitar ayuda

en algún momento. Es importante que tengamos claro

lo importante que ha sido para nosotros que nos cuiden,

y que por lo tanto también es importante

que nosotros sepamos cuidar a nuestros amigos,

a nuestras familias... pero también a la sociedad

en la que estamos viviendo.

Muchísimas gracias, Gabi, por sumarte a este debate.

Ha sido un placer.

Muchísimas gracias a vosotros, me ha encantado conoceros.

Y muchísimas gracias por ayudarnos a responder

a la pregunta de hoy:

"¿Tenemos todos las mismas oportunidades?

Lo dejamos aquí,

pero nos vemos en el próximo programa

de "Aprendemos en Clan. El debate". ¡Hasta luego!

Para que todos tengamos las mismas oportunidades...

La persona más rica del mundo podría donar un dinero

para ayudar a las personas que no tienen.

-En vez de dar dinero a los pobres, darles estudios

para que de mayores se puedan ganar su propio dinero

y salir de la pobreza. -Hace falta que los gobiernos

y las ONG los ayuden con comida, techo y también dinero.