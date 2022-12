(Sintonía animada)

¿Por qué se celebra el Día de la Mujer?

(ALUMNA) En algunos países no es igual

la igualdad entre hombres y mujeres.

(ALUMNO) Por recordar el pasado oscuro del que venimos.

-Y que tengamos los mismos derechos hombres y mujeres.

-Vino un chico y me dijo:

"Así me gusta, que las niñas limpien".

Y me enfadé mucho.

-A veces, cuando las chicas jugamos al fútbol,

casi nunca nos pasan la pelota.

Estamos ahí de estatuas.

Esa libertad a la que todos y todas debemos aspirar

para convivir en igualdad.

Hola, "clanners", os saludamos

desde la Escuela Frederic Godàs, Lleida,

que ha cumplido 40 años

y debe su nombre al fundador del Liceo Escolar de Lleida.

Lleida es una ciudad llena de historia fascinante.

Nuestros protagonistas de hoy

nos recomiendan visitar la calle Mayor,

pasear por la orilla del río o subir al mirador del Castillo del Rey

para contemplar el amanecer o atardecer.

Y después, para comer o para cenar, un menú variado:

pescado, caracoles o fideuá.

Hablaremos de igualdad entre mujeres y hombres,

cómo ha cambiado en la historia y qué queda todavía por cambiar.

Trataremos de responder la pregunta:

¿por qué se celebra el Día de la Mujer?

Las desigualdades se cuelan incluso en cuentos.

¿Imagináis otros finales?

Creo que el final alternativo de "La Cenicienta"

sería que la Cenicienta se escapa y va a viajar por el mundo

sin que ningún príncipe le tenga que salvar

y sin tener que quedarse en casa limpiando.

-Que la princesa espere a la noche,

cuando duermen las hermanastras y su madrastra, y escape.

Aquí están nuestras y nuestros protagonistas de hoy.

Sus animales favoritos no son ni los perros ni los gatos,

sino los guepardos, el panda o el tigre de Bengala.

Para bailar, les gusta el reguetón.

Y su género favorito es la comedia.

Algo en lo que tal vez coincidan con nuestra invitada.

Natalia González Heras es profesora de Historia

de la Universidad Complutense de Madrid.

En su tiempo libre le encanta disfrutar

de una buena película o serie.

¿Le gustarán también las comedias?

De momento, está lista junto a nuestros protas

para empezar el debate.

Hola, chicas, chicos, qué ilusión estar con vosotros en Lleida.

Por cierto, ¿conocíais este espacio?

(ALGUNOS) Sí. ¿Sí?

La mayoría sí, ¿habíais hecho algún debate?

(TODOS) No.

Lo solucionamos ahora.

Primero, vamos a saludar a nuestra invitada de hoy.

Bienvenida, Natalia, gracias por acompañarnos.

Muchísimas gracias por la invitación

y por permitirme compartir hoy con vosotros este debate.

Encantada de estar aquí.

Enseguida empezamos, pero primero cuéntanos

qué objeto has traído y por qué lo has elegido.

Bueno, una pregunta: ¿sabéis de qué se trata?

¿Cuál es este objeto? ¿Qué es?

Una tetera. Muy bien, una tetera.

Una tetera que me regaló mi madre y que a su vez

a ella se la regaló su madre, mi abuela.

Pensad que hasta hace unos años,

cuando la hija se iba a casar, la madre le regalaba

una serie de objetos que podrían ser útiles

para su vida en casa.

Cubertería, cristalería, vajilla.

Esto forma parte de esa herencia que he recibido de mi familia.

Muchísimas gracias por compartir esta bonita historia.

Bien, chicas, chicos, el debate de hoy va de historia.

Pero tranquilos, no os vamos a preguntar fechas.

De lo que hoy hablaremos

es de cómo ha cambiado a lo largo de los años

la igualdad entre hombres y mujeres.

Y empezamos por el presente.

Os pregunto: ¿tenéis igualdad?

En casa, por ejemplo, ¿os repartís las tareas?

En mi casa lo repartimos igual,

pero entre mis padres.

Porque nosotros normalmente estamos o jugando o leyendo,

pero normalmente mi padre trabaja más,

llega más tarde a casa y no le da tiempo.

-Nosotros en casa somos cuatro y tengo un hermano más pequeño.

¿Quién tiene más responsabilidad en casa?

Mi madre. Tu madre.

Sí. Lo dices así, ¿por qué?

Porque mi padre está trabajando y viene tarde.

Y yo y mi hermano estamos a veces en la tele

y también a veces estamos estudiando.

Tenemos a veces tiempo para ayudarla.

-Nosotros en casa somos cinco, pero mi hermano es muy pequeño.

Entonces, no hace nada.

Mi madre y mi padre se reparten las tareas igual.

Y yo y mi hermana, puede que haga yo más que ella

porque es más pequeña.

Natalia, ¿tenías hermanos?

Ahí no tenías dilema. No he tenido nunca esa diferencia

porque no he tenido ni hermanos, pero tampoco hermanas.

Pero convivía con mis abuelos.

Mis padres se marchaban a trabajar, mi abuela estaba enferma.

Y mi abuelo era el que se encargaba

de la mayor parte de las tareas de la casa.

Entre otras, cuidarme a mí.

Y eso no era algo frecuente en aquel momento.

(ALUMNA) En mi casa está muy repartido,

cuando uno no puede, lo hace el otro.

Por ejemplo, mi padre no puede, lo hace mi madre.

¿Quién pone lavadoras o la limpieza de casa?

Bueno, o mis padres o mi hermano mayor.

Este sería el ámbito de casa.

Y en el cole, ¿podéis hacer las mismas cosas?

Nosotros tenemos los cargos, que nos los vamos pasando

una vez al mes.

Y hay personas que no tienen ninguno.

Y hay personas que sí.

También hay cargos que gustan más a la gente y otros no,

como bajar la basura.

Ese no tiene éxito.

No, no mucho.

¿Puede ser que haya cargos

más buscados por chicos o por chicas?

(ANA) Creo que sí, bajar la pelota y la basura

lo piden más los chicos

porque entonces se coge la pelota para jugar a fútbol.

Entramos en el mundo del patio.

Chicos, ¿qué pasa en el patio?

¿Sois realmente libres para hacer todos lo que queráis?

Yo creo que sí, todos hacemos lo mismo.

Pero a veces las chicas quieren hacer otras cosas

y no jugar al fútbol, a diferencia de los chicos,

que normalmente juegan al fútbol.

Las chicas se ponen a hablar de cosas.

Alguna vez, alguna chica ha querido jugar al fútbol,

algún chico no le ha dejado.

Pero no pasa muchas veces.

-Yo, como tengo bastantes amigos que juegan al fútbol,

pues yo, si alguna vez quiero jugar al fútbol,

yo se lo digo y me dicen:

"Igual somos demasiados". Y si son demasiados, me voy,

pero no es porque no quieran dejarme jugar ni nada.

Vale, pero no has sentido nunca que te trataban distinto

por ser chica. No.

Cuando has querido jugar.

Bueno, me la pasaban menos.

Pero eso era porque había otros más buenos

y querían ganar y todo.

¿Son más buenos? ¿Quién decide eso?

Ellos.

-A veces, cuando las chicas jugamos al fútbol,

que no es muy a menudo, preferimos quedarnos a hablar,

pero que a veces también pasa, casi nunca nos pasan la pelota.

Eso sí, estamos ahí de estatuas.

De estatuas.

Sí. ¿Cómo te hace sentir eso?

Bien y mal. Bien porque estoy ahí jugando,

pero mal porque no tienen mucho en cuenta a las chicas.

Chicos, ¿qué decís a esto?

También pasa algunas veces

que los chicos quieren jugar al fútbol

y las chicas a otra cosa con la pelota.

Los dos la quieren y solo hay una y discuten.

(ALUMNO) Yo no soy de los chicos más buenos

jugando al fútbol normalmente,

pero siempre hay un par, cinco o algo así,

que se la pasan entre ellos porque se piensan más buenos.

¿También pasa entre los chicos?

Sí. Vale.

Todavía, como vemos, hay diferencias en la actualidad.

Al contrario de lo que pasaba

cuando sus abuelas eran jóvenes o nacieron sus padres o sus madres,

hoy en día, la ley no diferencia ya entre hombres y mujeres.

¿Qué dirías que es lo más importante o más ha ayudado

para conseguir esta igualdad?

Fijaos, ya desde la Edad Media,

algunas mujeres empezaron a escribir libros

en los que reivindicaban la igualdad entre hombres y mujeres.

Llegado el siglo XIX, hubo grupos de mujeres

que empezaron a reclamar derechos.

Por un lado, el derecho al voto.

Por otro lado, el derecho al trabajo extradoméstico.

Es decir, poder trabajar fuera de casa

y ser reconocidas con los mismos derechos

que los trabajadores.

No se consigue una igualdad entre hombres y mujeres

en lo que tiene que ver con la educación,

hasta el año 1910, en concreto, en España,

que va a ser cuando se permita el acceso de las mujeres

a la universidad.

Fijaos, tuvieron que pasar cinco siglos

para ir logrando ese tipo de derechos,

todo a base de lucha

que ha permitido llegar a donde estamos hoy.

Hablando de la evolución, vemos ahora algunas cosas

que antes no podían hacer las mujeres.

Las leyes o las costumbres impidieron durante siglos

que las mujeres hicieran cosas tan normales hoy

como votar, salir solas a la calle, o incluso llevar el pelo corto.

Una de las cosas que tenían prohibidas

era usar pantalones.

Los pantalones eran una prenda exclusivamente masculina.

Si las mujeres querían usarlos, debían hacerse pasar por hombres.

Así lo hacían las mujeres piratas,

que complementaban el pantalón con una buena barba

para disimular y que no las descubrieran.

El uso de pantalones se empezó a normalizar

con la llegada de la bicicleta en el siglo XIX.

Aunque no estaba bien visto que la usaran,

las mujeres descubrieron que era una forma genial de desplazarse

y que les daba lo que más querían, independencia.

Pero para pedalear con comodidad, las faldas y enaguas no servían.

Bici y pantalones han ayudado definitivamente

a dar un paso más por la igualdad.

Ya que venimos de repasar el pasado y cómo eran las cosas,

os pregunto:

¿sabéis cómo era la vida de vuestras abuelas o bisabuelas?

¿Eran muy diferentes

de la de vuestras madres o la vuestra?

En clase nos dijeron que teníamos que preguntar a abuelos

sobre la vida que llevaban.

Cuando le pregunté a mi abuela, ella me dijo

que hasta el décimo grado del cole,

las chicas y los chicos no estaban juntos en la clase.

Y que del grupito que estaba mi abuela con sus amigas,

fue la única que siguió los estudios.

(DENIS) En la época de mis abuelos, me contaron

que las cosas en casa no eran iguales.

Las mujeres se quedaban en casa mientras los hombres iban a trabajar.

La madre siempre se ocupaba de ellos

y también del huerto de donde se alimentaban.

-Mi historia no es de mi abuelo, sino de mi tío,

que me dijo que los hombres tenían que hacer obligadamente

el servicio militar.

Ir un año a formarse para ser soldados.

Era obligatorio.

Las mujeres tenían que hacer otros servicios no obligados.

Es injusto que los hombres tuviesen que hacerlo obligadamente.

-En Argentina había una ley

que si querías salir del país con tu hijo,

necesitabas consentimiento del padre, pero si el padre salía del país,

no necesitaba nada.

(ADELINA) Mis abuelos no viven en España, viven en Rumanía.

Vale.

Y mi abuela me dijo que antes en la escuela

había actividades obligatorias para niñas y niños.

Los niños estaban en la fábrica, estaban construyendo cosas.

Y las chicas estaban cosiendo ropa

para cuando sean mayores, ya saber coser la ropa y todo.

(ALUMNA) Mi abuela es de Colombia,

y en Colombia no es que los colores sean de todos,

sino que en su momento, el rosa y el morado

siempre eran de chicas.

Y eso no le gustaba a mi abuela

e iba con la ropa que quería de colores.

Cuando iba, por ejemplo, con un jersey azul,

se reían de ella por llevar un color de chicos.

¿Cómo creéis que se sentían vuestras abuelas o bisabuelas

cuando se encontraban con esta situación?

Yo no me lo imagino, pero creo que se sentirían muy mal.

O simplemente despreciadas.

-Mi abuela, yo creo, según lo que me dijo,

no se sentía muy bien cuando ella era pequeña

porque en casa todo lo tenía

que hacer ella, sus hermanas y su madre

y su padre no hacía nada.

Cuando quería salir por la noche con sus amigas o por la tarde,

que ya estaba anocheciendo, no le dejaban.

Solo dejaban a sus hermanos.

(ALUMNO) A mí mi abuela me dijo que no podía irse sola,

tenía que ir con su hermano mayor.

Y si no, le castigaban y no podía salir nunca más.

¿Cómo crees que se sentía tu abuela en esta situación?

Sin poder hacer nada, no se sentía libre.

Estamos diciendo que contarais situaciones,

historias que llegan de vuestras abuelas, bisabuelas,

de qué les pasaba,

cómo se sentían, y ahora pregunto

cómo os sentiríais vosotros si os prohibieran

cosas como esta, salir por la tarde con amigos,

poder estudiar carreras universitarias,

hacer deporte, estudiar con chicos.

Yo me hubiese sentido muy mal y me hubiese gustado ser libre

y poder hacer lo que yo quisiera y no lo que el hombre me dijese.

-Yo me sentiría muy mal, y yo una vez lo supe,

porque estaba jugando con una amiga,

y queríamos jugar en un sitio que estaba supersucio

y ahí no podíamos jugar.

Preguntamos si podíamos coger una escoba

y limpiarlo un poquito.

Y luego, vino un chico y me dijo:

"Así me gusta, que las niñas limpien".

En ese momento, me enfadé mucho.

-A mí, si me prohibieran algo de todo lo que han dicho,

me sentiría muy mal porque me sentiría como en la cárcel.

Si no puedo salir

si no estoy acompañado de mi hermano o hermana,

me sentiría mal.

Natalia, una pregunta más personal.

De las cosas que tus abuelas o tu madre no pudieron hacer

por ser mujeres, ¿qué te parece más injusto?

Yo destacaría lo que tiene que ver

con una palabra que se ha repetido entre todos vuestros testimonios,

que es la libertad.

La capacidad de decidir con libertad

lo que he querido hacer, lo que he querido ser,

dónde he querido vivir

o dónde he querido viajar, que fueron cosas

que ni mi madre ni mi abuela pudieron hacer.

¿Por qué pensáis que se discrimina a la mujer

a lo largo de la historia? Hay muchos motivos.

A veces, ni somos conscientes.

Si os fijáis, en nuestra lengua

todavía hay chistes, tópicos y expresiones

que desvalorizan a la mujer. ¿Qué pensáis de estas?

Esta frase para mí me parece que es del siglo pasado,

porque ahora las chicas, si les da la gana,

pueden jugar al fútbol cuando quieran.

-Creo que esta frase es una tontería,

los chicos pueden llorar igual que las chicas.

-Yo creo que esto no tiene sentido, si pareces un chico, ¿qué más da?

Da igual.

Parecer un chico no es nada malo.

Los tópicos sobre hombres y mujeres siguen existiendo.

Afortunadamente, algunas desigualdades

que existían antiguamente, ya no.

Veremos cuánto sabéis sobre ellas con este juego:

"Verdadero o falso: Mujeres en la historia".

¿Cómo funciona? Os explico.

Tenemos dos equipos. A mi derecha, el Equipo A.

(ANIMAN)

Se nota esa energía.

A mi izquierda, el Equipo B.

(ANIMAN)

Cada equipo debe decidir si los datos

que voy a ir diciendo son verdaderos o falsos.

Y anotarlo en las pizarras de los representantes del equipo.

Importante, chicos, chicas.

Tenéis un tiempo limitado para ello.

¿Sí? ¿Estáis preparados?

(TODOS) Sí. Vamos a empezar.

¿Verdadero o falso? ¡Tiempo!

(ALUMNO) Falso.

Una cosa era la norma y otra cómo se transgredía la norma.

Se hace en muchas representaciones de teatro doméstico.

(Bocina)

¡Tiempo!

Empezamos con el Equipo A.

Hemos pensado que es falso

porque ningún hombre quería vestirse de mujer, de chica.

Ahí queda la respuesta del Equipo A.

Vamos con el Equipo B.

Nosotros hemos puesto falso por lo mismo.

Pero no sé.

Os tengo que decir que es un dato verdadero.

El primer contrato profesional

en el que figura una actriz es de 1564.

Está firmado en Roma y la actriz era Lucrezia Di Siena.

Por esos años, empezó a permitirse a las mujeres

dedicarse al teatro.

Vamos con el segundo dato.

¿Verdadero o falso? ¡Tiempo!

Hasta el año 75, no se derogan todas las leyes

que prohibían a las mujeres este tipo de...

(Bocina)

¡Tiempo!

Equipo A.

Pensamos que es verdadero

porque los hombres pensaban que tenían más poder

que las mujeres.

Contundente la respuesta del Equipo A.

Vamos con el Equipo B.

También hemos puesto verdadero

porque antes Martí ha dicho que su abuela

no podía salir del país sin permiso del hombre.

Martí nos ha dado una pista para resolver.

Vemos qué ha ocurrido.

Los equipos coinciden en su respuesta.

Y os tengo que decir que este es un dato...

¡Verdadero!

Habéis acertado los dos.

Os cuento.

Se llamaba "permiso marital" y no se abolió hasta 1975.

¿Listos para la última pregunta?

(TODOS) Sí.

Hay bastante empate, vamos a ver qué ocurre, vamos allá.

¿Verdadero o falso? ¡Tiempo!

Lo deben tener claro, si pasamos por París,

las mujeres llevan pantalones.

Pero de ahí a que una ley lo prohíba...

(Bocina)

¿Lo tenéis preparado?

Equipo A.

Hemos pensado que es falso porque hay gente que va de visita

a París y lleva pantalones

y también ve mucha gente yendo en pantalones.

Vale, vamos al Equipo B.

Nosotros hemos puesto falso

porque yo he viajado a París, no me he fijado mucho,

pero en teoría sí que he visto algunas mujeres con pantalones.

Vamos a ver qué ocurre. ¿Será verdadero? ¿Falso?

Resolvemos.

Es un dato verdadero.

Y parece increíble, ¿verdad?

Se prohibió en un decreto del año 1800,

que especificaba que las mujeres no podían vestir

igual que los hombres.

Para hacerlo, tenían que pedir permiso en comisaría.

Desde entonces, se intenta derogar este decreto,

pero no se ha conseguido aún.

Con este dato termina nuestro juego.

Quiero felicitaros porque no era sencillo

y lo habéis hecho muy bien los dos equipos, felicidades.

Lo que queda claro con el juego

es que a pesar de que quedan cosas por cambiar,

por mejorar, otras han cambiado.

Os pregunto:

de las desigualdades, prohibiciones que vimos en el juego,

¿cuál os parece más absurda?

A mí la ley que más absurda me ha parecido

es la de los pantalones.

Pero también, si ya hay un montón de mujeres

vistiendo con pantalones

y estoy segurísimo que algún policía lo habrá visto,

¿por qué no la retiran ya?

Nos sorprende, como decíais,

vamos por París y vemos mujeres que llevan pantalones.

Claro, la ley existe, pero otra cosa es que las cosas han cambiado.

La realidad ha cambiado.

Nos sorprendió muchísimo al conocer este dato.

Incluso a mí, siendo historiadora.

Pero todavía hay leyes que mantienen esa desigualdad,

aunque el paso del tiempo da lugar a que transgredirlas

no implique estar cometiendo ningún acto delictivo.

(ALUMNO) Me ha sorprendido mucho el dato

de que antes no había actrices.

Y en los papeles representados en los que tenía que haber mujeres,

estaban hombres.

Os ha sorprendido, ¿por qué?

Porque como antes los hombres eran tan "no mujeres",

me ha sorprendido que se quisieran disfrazar de mujeres

para representar las obras.

(JOANA) Yo me he sorprendido por lo mismo,

que los papeles

que tendrían que ser representados por chicas,

los hombres se vestían de mujeres.

También en esa película de "Billy Eliot",

los hombres como que iban todos en contra

de que pudieran tener algo femenino.

Y me ha sorprendido que pudieran vestirse de mujeres

sin ninguna disputa,

que pudieran hacerlo tranquilamente para el teatro.

Comentamos desigualdades, prohibiciones que vimos en el juego

y algunas os sorprenden y no las entendéis.

Pero pregunto:

¿de ahora hay alguna desigualdad que tampoco entendáis?

(MARTÍ) Yo no entiendo que en algunos lugares del planeta

estén avanzados con los derechos y en otros no tanto.

-Si nos damos cuenta, en Disney, Daisy, Minnie,

todos los personajes chica que hicieron hace tiempo,

iban de rosa, de morado,

de colores que antes decían que eran de chicas.

Ahora, en los dibujos avanzados, por decirlo así,

ya como que van un poquito vestidas de otros colores.

Pero antes, Minnie siempre iba de rosa.

Daisy morado, Donald siempre va de azul.

Y Mickey solo lleva colores que decían que eran de chicos.

¿Eso qué te parece?

Cuando me di cuenta, me pareció muy raro

y que no estaba bien

porque todos podemos llevar los colores que queramos.

Si ves esto de pequeño, tal vez alguien piense

que las mujeres solo tienen que llevar rosa o morado.

O los chicos solo tienen que llevar azul, rojo, amarillo.

Y eso no está bien.

Justamente para visibilizar

desigualdades de las mujeres respecto a los hombres,

surgió el Día de la Mujer, nada menos que en 1911.

Averiguamos más sobre este día reconocido internacionalmente.

El Día Internacional de la Mujer se celebra

desde hace más de 100 años.

El 8 de marzo es un día que recuerda a todas las mujeres

y a la lucha de muchas de ellas en la historia.

Por conquistas políticas y sociales tan fundamentales

como el derecho al voto, a la propiedad privada,

a trabajar o a estudiar.

Este día reivindica también todo lo que todavía debe cambiar

para lograr una igualdad de género real en el mundo.

Esta manifestación masiva se celebra ya en 170 países

de formas muy variadas.

Desde huelgas, marchas y protestas,

hasta foros de debates y eventos culturales,

creados para dar mayor visibilidad y un nuevo altavoz

a la igualdad de derechos y reivindicaciones de las mujeres.

Ya hemos hablado de muchísimas cosas,

de desigualdades evidentes, desigualdades invisibles,

de cómo podemos ser machistas sin darnos cuenta.

También de cómo hemos progresado

respecto a nuestras abuelas y bisabuelas

y lo que queda por mejorar.

Os pregunto: ¿por qué se celebra el Día de la Mujer?

Porque en algunos países no es igual la igualdad

entre hombres y mujeres.

Entonces, por eso se celebra este día tan especial

para las mujeres.

-Me parece que se celebra por recordar

el pasado oscuro del que venimos.

(JANA) Se celebra el Día de la Mujer por lo que ha pasado anteriormente

y por mejorar nuestro futuro

y en países que aún las chicas están infravaloradas,

mejorarlo y que tengamos siempre los mismos derechos

hombres y mujeres.

Qué importante conocer el pasado

para seguir viviendo en el presente y mejorando el futuro.

Hablando de futuro, es vuestro turno

para hacer las preguntas a nuestra invitada.

Natalia, ¿preparada para responder?

Espero. Vamos a ello.

Preguntas para Natalia de dudas que hayan quedado.

A veces que en países hay más machismo,

¿es por tradiciones y religiones?

Esa es una pregunta muy acertada.

Efectivamente, todo lo que tiene que ver con la tradición,

es algo que tiene muchísimo peso en la forma de comportarnos.

De manera que lo que tenemos que pensar

es que tendríamos que educar

para que se produjeran ese tipo de cambios.

Son cambios a muy largo plazo, ya sabéis que la forma de pensar,

las mentalidades, son algo que evoluciona

de forma muy lenta.

¿Por qué en el uniforme de algunos colegios

las mujeres tienen que ir con faldilla y no con pantalones?

Eso es lo que hemos venido viendo.

Y precisamente enraízan la tradición.

La forma de vestir.

El chico pantalón, la chica falda.

Y se reproduce y se mantiene en el tiempo

y todavía hoy en algunos coles privados mixtos,

donde comparten aula niños y niñas,

el chico lleva pantalón largo o corto

y la chica va con falda.

Bueno, Natalia,

después de lo que hemos debatido, lo que han dicho los chicos

del Colegio Frederic Godàs de Lleida,

¿con qué te quedas?

¿Con qué ideas sales del debate?

Dos conceptos.

Igualdad, que ha sido la palabra

que más hemos repetido, y creo que, en segundo lugar,

ha sido muy repetida también la de libertad.

Esa libertad a la que todos y todas debemos aspirar

para poder convivir en igualdad.

Muchas gracias por acompañarnos, un placer.

Muchísimas gracias, un placer compartir con vosotros el debate.

Gracias. Y gracias a vosotros

por este ratito compartido

y por ayudarnos a responder a la pregunta:

¿por qué se celebra el Día de la Mujer?

Nos vemos en el próximo programa

de "Aprendemos en clan: El debate". Hasta entonces.

"Adéu".

Bueno, ¿cómo ha ido?

Este es mi dibujo de los derechos

que la mujer podría tener espero que en un futuro próximo.

-Yo aquí he hecho como una carrera,

ya que las mujeres no podían hacer antes carreras.

Entonces, he hecho aquí una copa de la victoria

y aquí la mujer celebrándolo.

-Estas palabras a su alrededor

representan sus sentimientos en el futuro.