Pilar Alegría, Ministra de Educación y Formación Profesional en funciones en Aprendemos en Clan. El debate

137031

Aprendemos en Clan. El debate

6502984

¿Y si no quiero leer...?

¿Por qué los mayores se empeñan en que leamos? ¿Qué pasa si no queremos hacerlo? ¿Tenemos derecho a no leer, o es necesario cambiar de idea?

Viajamos a Zaragoza con 'Aprendemos en Clan, el debate', para hablar de leer (o no leer) con los estudiantes del Colegio El Espartidero y la editora Inés Puig