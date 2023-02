Derecho a la intimidad y libertad de expresión

(Sintonía animada)

¿A qué edad se necesita tener un móvil?

A los 13 o 14 años.

-A los 15 o 16 años.

-A los 11 o 12 años. -Todos quieren tener un móvil.

Pero otra cosa es que lo necesiten de verdad.

-Creo que aporta tener un poco de independencia.

-Nunca me han puesto control parental.

-A veces me fastidia, pero me parece bien.

Es como el carnet de conducir. Hay una edad,

pero no cogemos el coche sin haber practicado.

Pues esto es lo mismo.

(Sintonía animada)

(Conversaciones animadas)

¡Hola, "clanners"! Os saludamos desde Salamanca,

en el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente,

que trabaja la divulgación y cuidado del medioambiente.

Salamanca es una ciudad reconocida por su belleza.

Nuestros protagonistas nos recomiendan visitar

su famosa plaza Mayor, su catedral

y acercarnos a la universidad a ver la rana.

Y no podemos irnos sin probar el típico hornazo

o irnos de tapeo por la calle Van Dick.

Vamos a hablar de algo de lo que seguro sois

auténticos expertos: del teléfono móvil.

De para qué lo usamos y qué supone tenerlo.

Nos preguntamos a qué edad se necesita un móvil.

Pero antes vamos a ver qué tenéis en vuestros teléfonos.

Tendré más o menos...

20 o 25 aplicaciones.

El WhatsApp, el "email" y muchas cosas más.

-Minecraft...

Tiktok y WhatsApp.

-Yo soy más de llamadas, en concreto videollamadas.

-Yo comparto el teléfono con mi hermana

porque confío en que no va a instalar ningún juego ni hacer nada.

-A mí no me gustaría compartir el móvil con mi hermana.

-Yo no tengo hermanos, así que no me lo quitan ni nada.

(Sintonía animada)

Aquí están, son nuestros protagonistas de hoy.

Les gusta el verano y la música pop.

Les divierte cocinar, pero no fregar los platos.

Y al parecer, ríen mucho.

Tal vez por eso sus pelis favoritas son comedias,

algo en lo que coinciden con Graciela Sánchez Ramos,

a la que le encantan los buenos chistes.

Nuestra invitada al debate es psicóloga

y ayuda a niños, familias y profes a sentirse mejor.

¡Hola, chicas, chicos! Qué emoción estar con vosotros.

¿Estáis a gusto?

(VARIOS) Sí.

Perfecto, porque enseguida empezamos con el debate.

Primero saludamos a nuestra invitada.

Graciela, gracias por acompañarnos.

A vosotros. Estoy con muchas ganas

de hablar con chicos de primaria de un tema tan importante.

Estoy deseando escucharos. ¿Qué te parece si nos cuentas

qué es el objeto que nos has traído?

Os he traído este teléfono que veis aquí por varios motivos.

Uno, porque cuando era pequeña esta era la forma de comunicarnos

con amigos, desde un teléfono fijo de casa.

Pero también lo he traído porque donde yo trabajo

ayudamos a niños y adolescentes a través de un teléfono

que cuando empezamos hace 30 años era parecido a este.

Y hay psicólogas al otro lado disponibles 24 horas

para ayudar en cualquier problema que tengan.

Gracias, Graciela. Justo vamos a hablar del teléfono.

De este famoso aparatito que hoy parece tan esencial

para nuestra vida cotidiana.

Pero antes de nada me gustaría saber

es quién de vosotros tiene móvil. Manos arriba.

Vale.

¿Cómo llegó a vuestras manos?

En mi casa sobraba un móvil, y yo se lo llevaba tiempo

pidiendo a mi madre. Y era dar de baja el móvil

y la tarjeta, o dármelo a mí que lo pedía desde hace mucho.

Pero no me lo han comprado.

Aprovechasteis uno que teníais en casa.

A mi madre se lo estuve pidiendo mucho tiempo, a los nueve años.

Y luego me lo trajo Papá Noel.

Vale, ¿qué más?

Mi primer móvil fue a los cinco años, pero no fue un móvil real.

En él solo podías jugar a Angry Birds u otros juegos.

Y después, como en mi casa somos cuatro,

un móvil pasa de uno a otro, y cuando alguien compra un móvil,

me lo pasa a mí, que soy el más pequeño.

¿Habéis tenido que hacer algo especial para que os lo dieran?

He tenido que prometer que iba a sacar buenas notas

para tener la tableta o el móvil. ¿Y cómo van las notas?

Intento esforzarme mucho en el cole porque quiero de verdad la tableta.

¿Así que es una buena motivación para ti?

Yasser, me voy para allí atrás.

Tú tienes móvil. ¿Cómo llegó a tu vida?

Llevaba pidiéndolo desde los nueve años.

Todos los días pidiendo un móvil.

¡Todos, eh!

Les dije: "Voy a sacar buenas notas,

me voy a portar bien, voy a hacer todo lo posible".

Me gusta cómo lo dice: "Que lo voy a hacer bien,

que sacaré buenas notas".

Hemos conocido los casos de los que tenéis móvil.

¿Pero quién no tiene?

¿A ti te gustaría tener móvil?

A mí me da igual.

Como ya tengo la tableta y eso, ya puedo jugar a juegos

y ver YouTube.

¿A veces no pasa que se forma un grupo de WhatsApp

con los amigos, van hablando y tú no estás ahí?

¿Jon?

Sí, porque a veces quedan ellos y yo no.

¿Nos perdemos algo?

Mi familia tiene un grupo de WhatsApp.

Y se mandan a veces tonterías y cosas graciosas

y yo quisiera tener eso para poder comentar con ellos

y poder hablar.

¿Qué creéis que os aporta tenerlo o no tenerlo?

Hacer videollamadas a mi prima, que tiene ocho meses

y está en Valladolid.

-Yo soy de otro país y tengo a mi familia lejos de mí.

¿Te permite conectar con tu familia?

Sí, y también porque quiero ver cómo son las redes sociales.

-Yo lo estoy usando para ver un poco Tiktok,

jugar a juegos y hablar con mi familia

que está en Marruecos.

-Creo que aporta tener un poco de independencia

y también aporta contactar con la gente que quieres,

con tu familia y amigos, como han dicho los compañeros.

Os preguntaría a qué edad pensáis que tuve mi primer móvil,

que ni siquiera era "smartphone".

(COMENTAN) 13, 16, 18...

21...

21 incluso.

No habéis andado muy desencaminados.

Creo que tenía unos 19 o 20 años. No tenía WhatsApp,

porque no existía, y lo hacíamos todo a través de SMS.

Recuerdo la primera noche cuando llegué con ese móvil

en la mano, empezar a mandar SMS y la emoción de ver

si llegaban al destinatario, si me respondían.

Y casi esa noche la pasé con un montón de nervios y emoción.

Me imagino. ¡Ay, el paso del tiempo!

De la comunicación con señales de humo

a estos aparatitos de los que estamos hablando

que nos permiten llamar, como nos habéis contado,

a la familia, amigos y amigas,

hay todo un recorrido de la humanidad.

Detengámonos en el pedacito de historia de la telefonía móvil.

El teléfono móvil se inventó en 1973.

Pero hasta 1983 no se pudo comprar el primer modelo.

Fue el Motorola Dynatac,

y no tenía nada que ver con los que tenemos ahora.

Era grande, muy grande. Pesaba casi un kilo.

No se podían enviar mensajes ni mucho menos hacer fotos.

Y su batería para hablar duraba una media hora.

Durante los años siguientes el móvil fue reduciendo su tamaño

hasta caber en cualquier bolsillo, ofreciéndonos cada vez

más posibilidades hasta la llegada del "smartphone".

Los móviles ya no son tan pequeños y no caben en cualquier bolsillo.

Pero ahora nos permiten hacer casi de todo.

Resulta realmente muy práctico poder comunicarnos

tan fácilmente, pero hay otro tema

relacionado con los teléfonos móviles,

en concreto con los vuestros, que es algo más controvertido:

que vuestros padres puedan controlar el uso que hacéis del móvil.

¿Creéis que pueden poner esta condición para tener móvil?

Mi madre me decía que utilizaba mucho el móvil,

y alguna gente le habló sobre el control parental,

que trata de que pueda elegir la hora,

ver todo lo que estoy haciendo el móvil y hacer de todo.

De momento a mí me tienen una hora diaria como mucho.

Y si restringes esa hora, también se te bloquea.

¿Y qué te parece?

A veces me fastidia, pero me parece bien.

-Es que si no, nos volvemos adictos y...

no sé.

-A veces me fastidia mucho

porque estoy en videollamada con mis amigas

y debo colgarles,

para que me revisen el móvil.

-No me gustaría que me coja el móvil y esté mirando todo lo que me dicen.

-A veces bien y a veces mal, porque...

que te estén diciendo: "Ven, qué has hecho aquí o no sé dónde".

A veces sienta un poco mal.

-Nunca me han puesto control parental.

Siempre han dejado en mis manos,

que yo sepa qué es lo que debo hacer y lo que no.

Mi madre yo creo que respeta mucho cuando estoy hablando con alguien.

Ella me toca y me lo dice en el oído

o me dice: "Espera un momento, te quiero decir algo".

Pero nunca me quita el móvil así, como: "Ven, voy a revisar el móvil".

¿Cómo se ha llegado hasta ese paso?

¿Cómo hicisteis para que vuestros padres confíen en vosotros

y tengan esa seguridad? ¿Qué ha pasado ahí?

Enseñarle, decirle y demostrarle que soy responsable.

-También me parece bien que lo revise

porque quizás en un grupo de WhatsApp o de Teams,

se pueden estar metiendo contigo y decirte cosas malas.

Entonces, está bien que lo revise.

Si os he entendido bien, por lo que comentasteis.

El control parental y que los padres estén detrás del móvil

os hace sentir protegidos, por una parte,

porque quizás os asusta algunas cosas que os encontréis en las redes

Por otro lado, que lean nuestras conversaciones...

Eso, por lo que habéis contado, os da vergüenza, ¿no?

Claro, Graciela. Es que se dicen muchas cosas del móvil.

Y de los riesgos que puede comportar su uso.

Por eso, los padres deciden tomar esas medidas de control.

Pero, ¿tú crees que son peligros reales?

Son peligros reales, pero el móvil en sí mismo

no es una herramienta ni mala, ni buena.

Depende del uso que le demos al móvil.

Que los padres estén detrás para protegeros y cuidaros,

está bien. Depende de cómo lo hagan.

No es lo mismo espiar y cotillear a:

Nos sentamos juntos,

consensuamos en qué momento podemos juntos revisar el móvil.

Además, te explico por qué lo hago, para protegerte.

Hablando de riesgos,

¿te arrepentiste de algo que hiciste con el móvil?

¿O viste algo que no te gustó?

En un Tiktok vi que me decían:

"No busques tal cosa en Google".

Yo creía que solo era una broma,

lo busqué y estuve toda la noche asustado.

-Cuando era pequeño,

me saltaban anuncios de películas de miedo

y yo me asustaba.

-Me han escrito diciéndome que eran tal persona

y yo se lo di a mi madre.

-Cuando eres pequeño no sabes lo que haces

y puedes mandar mensajes equivocados.

-Un "hacker" puede robarte los datos,

solo con una foto te roba todos los datos.

Así que si vas a publicar una foto, mejor ten cuidado,

porque...

-Nunca me ha pasado nada peligroso con el móvil.

(Sintonía animada)

Aunque sepamos mucho, nunca lo sabremos todo.

Pongámonos a prueba con un verdadero o falso "teléfono móvil".

¿Cómo funciona el juego? Os cuento, hay dos equipos.

¡Equipo A!

(VARIOS) ¡Sí!

¡Equipo B!

(VARIOS) ¡Sí! Perfecto.

Cada equipo debe adivinar si los datos que os voy a dar

son verdaderos o falsos.

Y anotarlo en la pizarra que tienen los delegados de cada equipo, ¿sí?

Importante también,

tendréis un tiempo limitado para responder.

¿Preparados?

(VARIOS) Sí.

Pues empezamos.

Aquí va el primer dato.

¡Tiempo para deliberar!

(SUSURRAN) Yo diría que no.

-Yo diría que sí.

(SUSURRAN)

(Bocina)

Ha terminado el tiempo para deliberar.

Levantamos esa pizarra, Jon, Julia.

Uno, dos, tres...

Respuestas...

Hemos decidido que es falso

porque nunca debes dejar que se agote toda la batería, así se estropea.

Vamos ahora con el equipo B.

Falso, por lo mismo que ha dicho,

porque nunca debemos dejar que se acabe.

Así se va a estropear.

Pues los dos equipos creen que es un dato falso

y os tengo que decir que...

¡Habéis acertado! Es un dato falso.

Era cierto con las baterías de antes, pero las de ión de litio actuales

deben cargarse cuando no están descargadas.

Y seguimos con otro dato, a ver ahora:

¿Verdadero o falso?

(MURMURAN) ¡Es verdadero!

-¡No!

(MURMURAN Y PIDEN SILENCIO)

(HABLAN EN VOZ BAJA) Es verdadero...

-Que sí... -¡Que no!

(Bocina)

¡Respuestas arriba! Jon, cuéntanos.

Pues pensamos que es verdadero, porque puede absorber el agua

del móvil el arroz, si lo pones.

Nos vamos con el equipo B, Julia. ¿Qué creéis que es este dato?

Verdadero, porque el arroz absorbe el agua.

Os tengo que decir que es... ¡Verdadero, sí, señores!

El arroz efectivamente absorberá un poco de humedad.

Vale la pena intentarlo, pero eso no garantiza la vida

de vuestro amado móvil, dependerá de lo que se haya mojado.

Seguimos con otro dato, atención:

Se quedaron atrapados por la marea en una zona peligrosa.

Las usaron para hacer señales. ¿Esto es verdadero o falso?

¡Tiempo!

(SUSURRAN) Verdadero.

-Falso...

-Ya, pero que sí...

-(EN BAJO) Aunque no sea muy potente...

(RÍEN)

(Bocina)

¿Tenéis las respuestas? ¡Pizarras arriba!

Jon.

Hemos decidido que es falso, porque el flash de la cámara

algunas veces no puede llegar a verse muy bien,

y los barcos altos no lo podrían ver.

Vamos ahora con el equipo B, que tenemos a Julia preparada.

Cuéntanos.

Falso, porque la luz del móvil no llega tan lejos.

Los dos equipos de nuevo coinciden.

En este caso creen que es un dato falso.

Y os tengo que decir que este dato es... verdadero.

Sucedió cerca de Londres. Gracias a las luces de los móviles,

las chicas y chicos pudieron ser localizados

y rescatados a tiempo.

Así acaba nuestro juego. Se os ha dado bastante bien.

Pero recordad que siempre hay que confirmar la información.

Que algo nos suene muy absurdo no significa que sea falso.

O todo lo contrario: que algo suene muy verosímil

no significa que sea cierto.

Después del juego, me gustaría saber si os ha sorprendido

alguno de los datos.

Sí, a mí me ha sorprendido el último.

No sabía que una luz de un aparato así sería tan potente.

La linterna de esos móviles permitió que los helicópteros

que había por la zona buscándolos los localizara.

Así que fíjate dónde puede llegar la linterna del móvil.

Es muy importante confirmar la información,

pero también aprender a identificar cuándo una imagen

es falsa, y también cómo nos las cuelan las redes sociales.

Vamos a verlo.

En redes, no todas las cosas son lo que parecen.

Por postureo o por diversión, muchas veces creamos imágenes

que no tienen nada que ver con la realidad.

Si elegimos bien el encuadre, podemos eliminar

a todos los que nos rodean, y disfrutar "en privado"

de lugares maravillosos.

O alterar nuestro entorno para que parezca más interesante.

O usar bien la luz y todo tipo de filtros

para que parezca que estamos donde no hemos estado nunca.

No todo lo que vemos en redes es real,

e incluso lo que sí lo es siempre tiene algo de creación.

¡Tenlo en cuenta!

Hemos hablado de un montón de cosas, de cómo os sentisteis

cuando os dieron el primer móvil o cómo os sentís

quienes aún no lo tenéis. También de cómo lo usamos

y en qué medida dependen del móvil las relaciones con los demás.

Pero aún no nos hemos preguntado cuándo empieza,

a qué edad se necesita tener un móvil.

A los 15 o 16 años.

Tú crees que esa es la edad. ¿Por qué?

Porque ya somos más responsables y podemos utilizarlo mejor

que cuando tenemos menos edad.

-Me parece que para poder hablar con tus amigos y relacionarte,

puedes tenerlo a los 13 o 14 años.

Ya estás en el instituto, eres más mayor

y tienes más conciencia de lo que haces.

¿Tú tienes móvil, Iván?

Yo sí.

¡Amigo! ¿Y cuántos años tienes?

Yo diez, pero no tengo redes, redes.

No tienes redes.

No tengo Instagram ni Tiktok.

Pero puedes hablar con los amigos, esto me has dicho que a los 13.

Con amigos no. Con la familia.

Vale.

Yo creo que necesitamos el móvil a los 11 o 12 años,

porque allí mantenemos mucho nuestras relaciones

con nuestros amigo y con todos, así que necesitamos el móvil.

Una cosa: muchos habéis dicho que a los seis años

ya teníais un móvil. ¿Es que lo necesitabais?

Es que obviamente, todos los que estamos aquí

queremos tener un móvil,

pero otra cosa es necesitarlo de verdad.

Yo creo que con 12 o 13 años es cuándo lo necesitamos de verdad,

porque es cuando nos vamos solos del instituto o así.

-Yo creo que a los 11 o 12 años

ya es necesario tener el móvil y poder avisar a alguien

si te pasa algo.

-Por ejemplo, te pasa algo, te roban...

Llamas a tu madre o a tu padre y les dices: "Que me han robado

y voy a ir un poquito más tarde porque voy a ir...

a la policía a denunciar".

Más o menos veo que coincidís en pensar en esos 10 u 11 años,

y sobre todo porque decís que necesitáis en esta etapa,

porque tenéis más independencia, tener esa forma de comunicaros

tanto con los amigos como con la familia,

para tener ese canal de comunicación más abierto.

Ahí coincidís en darnos esa respuesta.

Ahora os toca a vosotros preguntar. Y a ti, Graciela, responder.

¿Estás preparada? Sí.

Preguntas para Graciela.

¿Crees que se debería restringir más la edad en distintas redes sociales?

Es que no depende tanto de la edad sino de otras cuestiones,

como si estamos preparados para poder gestionar

una red social o un teléfono móvil.

¿Nuestros padres nos han enseñado a cómo manejarnos en esos espacios?

Si tenemos no solo conocimiento técnico,

sino educación digital. Por ejemplo:

¿Sabemos si está feo dejar a una persona sin responder?

¿Está feo estar manteniendo una conversación cara a cara

y estar más pendiente del móvil que de la persona a nuestro lado?

Si todo esto lo tenemos claro, no depende tanto de la edad,

sino de tener el conocimiento, los valores y educación

para afrontarlo.

¿Qué deberíamos pensar antes de subir algo

o algún comentario a las redes sociales?

Lo mismo que haríamos en persona, cuando tenemos un compañero al lado.

¿Lo que voy a decir le va a hacer sentir bien

o le voy a hacer daño con lo que voy a decir?

Igual que en persona tenemos claro cómo hacerlo,

los mismos valores los tenemos que trasladar

a las redes sociales, y sobre todo saber diferenciar

que lo íntimo no lo comparto, porque en el caso que yo mande

información íntima, ya pierdo el control.

Estas dos cosas.

¿Crees que puedes tener una red social y no poder subir nada?

Por ejemplo, tener Tiktok y poder estar viendo vídeos

pero no subir nada.

Fenomenal, también podéis interesaros

por canales que seguís de personas que a lo mejor

les gustan mucho las manualidades, o si te gusta mucho seguir

a tu futbolista preferido, a tu nadadora preferida.

Podemos tenerlo simplemente para seguir aquellas cuentas

de intereses que nos llaman la atención, por supuesto.

¿Crees que debería haber más seguridad

en algunas redes sociales o están bien como están?

Y a qué edad deberíamos usarlas.

Todas las redes sociales están mejorando día a día

y tienen un equipo grande de profesionales

dedicados a pensar cómo mejorar. Por ejemplo se está planteando

es si le debería pedir el DNI a una persona

para acceder a ciertos contenidos, si es legal o no.

Tratan de mejorar día a día. Queda mucho por recorrer

porque aún somos una sociedad joven en el uso del móvil.

Y la siguiente pregunta de la edad, no depende tanto de la edad,

sino de todo lo que hayamos podido hablar antes

con nuestros padres, con los profes...

Que sepamos cómo comportarnos en las redes sociales

y tener una serie de conocimientos técnicos

de cómo funcionan las cosas, qué riesgos nos podemos encontrar...

Teniendo todo eso, si está bien trabajado,

no hay una edad determinada que podamos decir,

va a depender mucho de todo eso.

Yo también coincido con eso y creo que los padres

no lo valoran así y mucho más por la edad,

de cuántos años tienes.

Es un poco como el carné de conducir.

Es verdad que hay una edad,

pero no cogemos el coche sin haber estudiado,

sin haber aprendido las señales de tráfico,

las normas de circulación y sin haber practicado.

Esto es lo mismo, si yo no tengo ese conocimiento

sería una locura, porque si me subo en el coche

y no tengo el conocimiento, podría matar a gente.

Cuántas preguntas quedan por responder,

pero llegamos al final del debate, y me gustaría que nos dijeras,

de lo que hemos hablado con el alumnado

del Colegio Félix Rodríguez de la Fuente

sobre la pregunta: "¿A qué edad se necesita tener un móvil?",

con qué te quedas. Me quedo con que tenían

cierta ambivalencia. Cuando les hemos preguntado

sobre el control que pueden ejercer las familias

sobre los teléfonos móviles, no lo tenían claro.

Por un lado decían: "Me da vergüenza que puedan ver

algunas cosas que a lo mejor no le contaría a mis padres

de esa manera, pero por otro lado me da cierta seguridad

que si me pasa algo que yo no sé gestionar,

voy a tener a alguien que me ayude, que me acompañe

y me saque de ese susto de encontrarme ciertas cosas

a las que no estoy acostumbrado en las redes sociales".

Me quedaría con eso y con que dicen que con 10 u 11 años

algunos se consideran maduros y lo suficientemente responsables

y que los padres, dicen: "No me controlan demasiado,

porque confían en mí y saben que si hay algo

que les deba contar, lo voy a hacer". Con eso me quedo.

Graciela, un placer contar contigo en este debate.

El placer ha sido mío de escuchar a chicos tan pequeños

hablando de un tema tan importante. Muchas gracias, chicos,

por ayudarnos a responder a la pregunta de hoy:

"¿A qué edad se necesita tener un móvil?".

Quizá no tiene una respuesta clara, pero nos ha permitido conocer

vuestras preferencias. Nos vemos en el próximo

"Aprendemos en Clan. El debate". ¡Hasta entonces!

(Sintonía animada)

Si fuera un creador de móviles, le pondría un detector de agua

para que no se mojase. -Podría recibir señales peligrosas

y hacer muchas más cosas que ahora.

-Va a empezar a ser un poco más pequeño

y al final vamos a acabar con un botoncito que presionas

y aparezca el móvil. -Te saca un holograma

y ves el móvil, pero mucho más grande.