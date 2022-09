(Sintonía animada)

¿Cómo es el cole que tú quieres?

Me gustaría que hubiera menos exámenes.

-Que dejaran en fin de semana para descansar.

-Creo que es importante tener un consejo escolar de la infancia.

-Tenemos el derecho de que nos escuchen,

que se nos trate como debe ser.

Los niños son los mayores expertos en infancia.

Nosotros somos los que venimos al cole.

(Conversaciones lejanas)

¡"Boas, clanners"! Estamos en el colegio público

"As Covas de Meaño", en el Salnés.

Este centro está rodeado de bosque y de mar, ¡qué suerte!

Los niños pueden dar clase al aire libre

y también convertirse en locutores de radio,

y es que este cole tiene su propia emisora.

As Covas de Meaño está en la provincia de Pontevedra,

Galicia, la tierra del ilustre escritor Valle-Inclán,

pero sobre todo, la tierra de los piratas.

Pontevedra albergó a cientos de corsarios

como el temido Benito Soto, que escondió

en la Casa de las Campanas un tesoro que nadie ha encontrado.

Hoy hablaremos sobre cómo os gustaría que fuese el colegio.

Habéis oído bien: ¿Cómo es el cole que tú quieres?

Empezamos un nuevo programa de "Aprendemos en Clan. El debate".

Aquí están sus protagonistas.

Los alumnos del Covas tienen entre 11 y 12 años.

Les encanta el bocata de chorizo, y el superpoder

que les gustaría tener es leer la mente.

Estamos deseando saber cómo os imagináis

el cole perfecto. Pero antes, ¿cómo fue el primer día de clase?

De mi primer día no me acuerdo mucho,

pero sí que venía muy emocionada y nerviosa.

-Me imagino que estaría feliz porque estaba en un nuevo colegio,

y contento porque la mayoría de los compañeros

de la guardería venían conmigo al colegio.

-Mi primer día de clase creo que fue diferente

al de los otros niños. Cuando llegué,

pudieron ir los padres a visitar el aula,

estuvieron un rato con nosotros, y los profesores

empezaron haciendo juegos para conocernos un poco a todos.

¡Cuántas anécdotas! Seguro que con todas

estas experiencias os va a resultar fácil

imaginar cómo sería vuestro cole perfecto.

Y para ayudarnos a crear ese cole nos acompaña Mar Romera.

Mar es maestra especializada en inteligencia emocional

y se dedica a diseñar escuelas donde sois los y las protagonistas.

Además es toda una experta en Harry Potter.

Su peli favorita es "Harry Potter y la Piedra Filosofal".

¡Un fuerte aplauso para Mar!

Bienvenida y muchas gracias por unirte al debate.

Muchas gracias por la invitación a la magia.

Mucha atención, porque Mar nos ha traído un objeto

que para ti tiene un vínculo muy especial

con el tema de hoy. ¿Qué has traído?

He traído un poquito de magia.

He traído...

la varita de Saúco, la de Dumbledore.

La única del mundo que arregla varitas.

La que puede con todo, la que pertenece realmente

a la leyenda de las Reliquias de la Muerte.

Es la varita que a mí me gustaría regalarles

a todos los profes, a todas las maestras

que trabajan con el mayor tesoro del mundo.

Con vosotros.

Los niños y las niñas.

No sé si lo notáis, pero se empieza a respirar

un ambiente mágico aquí. ¿Lo notáis?

(ALGUNOS) Sí. Sí, ¿verdad?

Como os adelantaba, vamos a hablar sobre el colegio.

¿Qué os gustaría aprender en el colegio?

A mí me gustaría aprender ciencia.

¿Ciencia?

Sí, aprendemos algo pero me gustaría aprender más.

-A mí me gustaría aprender paleontología.

¡Paleontología! ¿Y por qué, Gael?

Porque a mí desde pequeño me encantan los dinosaurios.

-A mí me gustaría astronomía.

-Cosas sobre la maquinaria.

Cosas como las piezas, y saber más de todo eso.

¿De mecánica? Sí.

Yo creo que robótica.

Creo que sería bastante divertido

empezar a montar robots o algo parecido.

-Creo que arquitectura.

Ya de entrada, así en cole.

¿Y qué te gustaría aprender en arquitectura?

Sobre los edificios... En general, arquitectura.

-Francés.

También francés. ¿A ti por qué?

Porque mi padre trabaja en Suiza

y aunque ya vaya a clases, me gustaría aprender más.

Yo cambiar inglés por francés.

¿Por qué harías el cambio?

Porque me gusta más el idioma francés.

Te gusta más el francés. ¿Por qué te gustaría aprenderlo?

Si quiero ir a Francia...

-Clases de expresión.

¿De expresión cómo? ¿Corporal, verbal...?

Hablar con la gente...

A ti te gustaría trabajar la expresión oral.

Carlos.

Teatro, porque un año dimos teatro...

En cuarto o en quinto.

Dimos teatro y estuvo muy bien. Estuvimos en equipo

preparando guiones,

y me parece que fue divertido y que lo podríamos repetir.

Esto que estáis proponiendo que os gustaría aprender,

¿creéis que son igual de importantes que las Matemáticas, la Lengua...

que la Ciencia, las asignaturas que dais?

Sí, porque puede que esas actividades...

definen más, puede que se nos den mejor,

como que es nuestro punto fuerte.

Las otras puede que se nos den peor o mejor,

pero así podemos decidir nosotros, no siempre lo mismo.

Crees que son más importantes estas que están saliendo

porque son cosas que os interesan.

Un poco más importantes, porque es lo que queremos ser.

Las matemáticas las vamos a dar toda la vida

porque es lo que necesitamos habitualmente.

Pero esas son nuestras aficiones, nos definen.

Y os gustaría que tuvieran hueco en el colegio.

Sí. -Creo que todas son importantes,

pero la base creo que serían Lengua y "Mates"

y después lo demás, pero también es importante.

-Creo que son más importantes las que estamos proponiendo,

porque son nuestras propias asignaturas.

Entonces creo que se debería tener en cuenta

las asignaturas que ya tenemos, pero mejorar a lo mejor,

lo que nosotros creemos que sería un cole perfecto.

-Creo que todas son importantes, que cada uno

tiene sus gustos y le tendríamos que hacer un espacio a todas.

Yo os diría que estoy absolutamente de acuerdo.

Que astronomía, cocina, moda, diseño, arquitectura

economía familiar, por supuesto que teatro

o por supuesto que un taller de televisión o de radio.

O robótica.

Todo esto son recursos para sacar de vosotras y vosotros,

como habéis dicho, la mejor versión

y el mejor tesoro que tenéis dentro.

Tengo otra pregunta ahora que hablamos del colegio:

¿Cómo deberían ser los profes? También es importante, ¿no?

Amables, respetuosos y que te acepten como eres.

Aunque los de este cole son muy buenos.

-Que no se centren solo en dar clase,

sino que se preocupen contigo y ayudarte.

-Pues que respeten tu forma de ser.

-Cada uno tiene su punto fuerte. No es solo Matemáticas,

Lengua y todo eso.

Hay cosas que son nuestras, personales.

-Creo que el profesor es muy importante

Porque una persona que es profesor

y no le gustan los niños, no debería ser profesor.

¿Y sabéis como aprenden los niños en otros países?

¿Os gustaría averiguarlo? (VARIOS) ¡Sí!

En otros países los coles funcionan diferente.

Os voy a contar una serie de cosas,

y tenéis que adivinar si son verdaderas o falsas.

¿Entendido?

(VARIOS) Sí.

Pues vamos con el juego.

A ver, primer caso.

"En Francia, hasta los 11 años, los niños y niñas

solo tienen clase cuatro días a la semana".

¿Esto es verdadero o falso?

Manos arriba quien piense que es verdadero.

Vale, ¿y falso?

Está un poco repartido. La respuesta es verdadero.

Los miércoles lo dedican a extraescolares.

¿Y qué os parece esto?

Que un día a la semana se dedique a las extraescolares.

Me parece bastante bien, porque así los niños

no solo se centran en las asignaturas

que tienen normalmente. Se pueden dedicar

a otras cosas en especial.

Vamos con otro caso, os cuento:

"En Israel, Ciberseguridad es una asignatura".

¿Quién piensa que es verdadero?

Mayoría absoluta. ¿Falso?

Santi, tú piensas que es falso.

Pues fíjate, acertáis la mayoría porque es verdadero.

Es cierto que no aprenden a hackear cuentas

o a protegerse de un ciberataque.

Aprenden a protegerse de ciberacoso,

a responder a comentarios negativos

o a reconocer problemas de dependencia de los videojuegos.

Ciberseguridad. ¿Os sorprende?

Sí, me gustaría que fuera una asignatura del cole

y me sorprende bastante.

Además con el avance de la tecnología también está bien,

pues así también aprenden a defenderse, como dijiste tú.

Me parece estupendo.

Vamos con otro caso: En Hawái,

surfear es asignatura obligatoria. ¿Verdadero o falso?

Manos arriba quien piense que es verdadero.

Vale... ¿y falso?

Todos creéis que es falso excepto Ismael,

que apuesta por verdadero. Pues te diré, Ismael, que aciertas.

Porque para ellos en Hawái, el surf enseña una filosofía de vida.

¿Os gusta la idea?

Vosotros que tenéis el mar cerca, ¿querríais que incorporaran el surf?

Sí, mi me gustaría...

porque es una manera también de divertirse.

Y lo puedes pasar bien.

En Corea del Sur no tienen deberes.

¿Verdadero o falso?

Manos arriba quien piense que es verdadero.

Vale, ¿y quién piensa que es falso?

Optáis por verdadero más o menos por mayoría.

Resulta que es falso.

Los países donde no hay deberes son Francia, Bélgica y Finlandia.

¿Qué os parece que no haya deberes?

Me parece bien, porque nosotros podemos decidir

qué hacer con nuestro tiempo libre, que después del colegio se supone

que es para nosotros. Me sorprende que en ciertos países

haya asignaturas como el Surf o Ciberseguridad.

¿Te parecen realmente útiles?

La utilidad de la escuela es aprender a vivir.

Y como tú misma has dicho y ellos han explicado muy bien,

el surf por ejemplo es una filosofía de vida.

Es una manera de aprender a trabajar en equipo

y a buscar su propio equilibrio interior

y su propia manera de superar retos.

Tras ver como funcionan en los colegios de otros países,

vamos a ver ahora qué cambiaríais de vuestro cole.

La forma de aprender las matemáticas.

En el instituto las haces de una forma totalmente distinta

a cómo las haces en el colegio y se te complica todo.

(HABLA EN GALLEGO)

-Los suelos de algunos patios. Son muy duros

y cuando te caes te haces bastante daño.

-De mi cole cambiaría los baños.

Ahora tengo otra pregunta. ¿Por qué creéis que hay niños

a los que no les gusta ir al cole?

Porque o no les gusta la manera en la que aprenden

o no les gusta la forma en la que se da clase.

(ASIENTE)

Porque haciendo fichas y exámenes no se divierten.

-En otros colegios, lo que hacen es pasar más tiempo

haciendo deberes que pasándolo bien.

-Aquí se valora nuestra opinión, y yo creo que en otros centros

se fijan más en lo que es estudiar.

El interés de los niños la mayoría de las veces no se toma en cuenta.

-Nosotros tenemos el derecho de que nos escuchen.

Tenemos que opinar y que se nos trata como debe ser.

¿Por qué creéis que no se tiene tanto en cuenta?

Porque creen que nuestra opinión vale menos que la de ellos.

Como somos más pequeños, piensan que no sabemos qué decimos.

Pero se equivocan, porque muchas veces

tenemos más razón que ellos. -Totalmente,

nosotros somos los que venimos al cole.

No son los mayores.

Aldara, ¿qué se están perdiendo?

Poder debatir sobre los temas que quieren mejorar en la escuela.

Porque así sería más una escuela hecha para niños

en vez de para adultos.

Somos nosotros los que venimos a aprender,

aunque los adultos también aprenden de nosotros.

-A los profesores de los colegios les diría que se atrevieran

a poner consejo escolar de la infancia,

porque lo importante es aprender, pero también que los niños

se diviertan y quieran ir al colegio.

¿Qué más les diríais a los coles que no cuentan con ese consejo?

Estaría bien que dieran su opinión, porque en algunos colegios

los profesores mandan estar callados a los niños.

-Yo veo que los mayores están perdiendo

lo mejor que hay en el mundo, pasar rato con los niños.

-Creo que es importante tener un consejo escolar de la infancia

porque los niños se comunican para juntos crear un colegio

que les venga bien a todos los niños.

Mar, en tu experiencia, ¿en qué cambia un centro

cuando los niños y niñas pueden participar

en la toma de decisiones como pasa en este?

Cambia todo, porque los niños son los más expertos en infancia.

Ellos ven de otra manera, escuchan de otra manera,

y nadie como ellos y ellas pueden ayudarme

a construir un mundo mejor y una escuela mejor.

Tenerlos en cuenta no es hacerles un favor.

Cuando los tengo en cuenta como expertos,

me hacen un favor a mí como adulto.

Por escucharlos no tienen que darme las gracias a mí,

sino todo lo contrario.

Por eso es importante en el cole vuestra participación.

Así se establecen los canales de participación en algunos centros.

Los estudiantes tienen cuatro canales distintos

para participar de forma activa en su colegio.

La junta de delegados y delegadas.

Elegidos mediante votación por los propios alumnos

para que los representen.

El equipo de convivencia.

Un equipo formado por voluntarios

para mediar en los conflictos de alumnos.

El consejo de alumnado,

elegido al azar, por sorteo. Un equipo de expertos

que se representan a sí mismos.

Y por supuesto la clase.

El espacio en el que podéis participar cada día,

proponiendo mejoras a vuestros delegados o profes,

compartiendo ideas y contribuyendo a hacer del aula

un espacio para todas y todos.

Ahora que sabemos la importancia

de que deis vuestra opinión sobre el funcionamiento del colegio,

¿cómo funciona este cole? ¿Quién toma las decisiones?

¿Quién decide las normas?

Aquí tenemos el consejo escolar y los delegados,

que son dos personas de cada curso

que se reúnen una vez al trimestre

y hacen propuestas para mejorar las clases o el recreo.

¿Cómo hacéis las propuestas?

El profesor trae el tema en una asamblea a clase,

y vamos dando ideas, se apuntan...

Eso pasa en todas las clases.

Después, el día en el que se juntan los del consejo escolar...

En esa reunión, de todas las propuestas...

Hay verde, que es que se pueden hacer,

amarillo, que no se saber. Y rojo, que no.

Vale, ¿me podéis poner algún ejemplo de algo

que hayáis decidido hace poquito?

El curso pasado se propuso hacer un rocódromo.

Pero como tenía que haber unos arneses y un guardia,

se hizo más bajo de lo que se pidió.

¿En este caso cómo fue?

¿El profe qué tema os propuso en clase?

¿Qué tema os propusieron en clase?

A ver, Nuria.

Por ejemplo el rocódromo es para mejorar nuestro patio.

Entonces le dimos la idea...

fue a la asamblea del "Consello Escolar da Infancia",

Y después, cuarto, quinto y sexto se reunieron.

Y decidieron que se podía hacer.

Vale.

O sea que esa fue una elección vuestra.

Os hicieron esa pregunta de qué os gustaría

que tuviera el patio, cómo lo mejoraríais,

y la propuesta ganadora fue la del rocódromo.

Sí.

También hubo otras que también fueron ganadoras.

¿También hubo otras? Así que no tiene que salir una sola.

Vale. ¿Qué más salió entonces?

Poner mesas en el patio de la charca...

y por el patio.

¿Alguna más que recuerdes, Nuria? No.

¿Qué quiere añadir Naiara? Vamos contigo, Naiara.

También los pequeños pedían una cocinita

y tienen una cocinita. Y un sitio para jugar con la tierra.

Vale, Sergio.

También pedíamos un sitio para pintar

y pusieron unas pizarras por los patios.

-Yo creo que todos necesitamos un consejo escolar de la infancia.

Porque nosotros pasamos muchísimos años

en el colegio, y todas las mañanas.

Entonces nos tenemos que sentir a gusto.

Y por eso tenemos que opinar y decir cosas

para que arreglen en colegio y sentirnos mejor allí.

¿Estáis satisfechos? ¿Os sentís escuchados?

Sí. (VARIOS) Sí.

Este modelo de participación basado fundamentalmente

en la filosofía de Francesco Tonucci, no sería posible

si no los hubiésemos escuchado. Yo he diseñado

varios modelos educativos. No podría haberlo hecho

si no los hubiese escuchado.

El cole es para los niños.

Hay que aprender y también hace falta un poco de diversión.

Porque los niños tienen el derecho a jugar.

Y creo que se debería valorar más.

-En el colegio, además de aprender

a escribir, las matemáticas y todo eso,

aprendemos a respetar a los demás,

a trabajar en equipo...

y así para el día de mañana no es más fácil.

-Aprendemos a preocuparnos por los demás

y a empatizar con las personas.

Creo que lo más importante de ir al cole es precisamente ir.

Lo más importante de ir al cole es hacer el camino juntos.

Es la entrada, el patio, es la salida...

Es encontrarnos con los pequeños y los mayores.

Es tener un mundo de relaciones

al que habéis hecho mención todo el tiempo.

Vamos a ver cómo cambian las cosas

cuando los niños y niñas tienen voz.

Existen varias asambleas de los niños y niñas

por todo el mundo, donde se han conseguido

logros superinteresantes. Por ejemplo en Pontevedra

se prohibió a los coches circular por el centro de la ciudad

para que los niños pudieran jugar en las calles

e ir solos al cole. En Rosario, Argentina,

aprobaron el Día del Juego, para que un día al año

jugar en las calles fuese una prioridad

tanto para los niños como para los adultos.

O el carnet del peatón de Sevilla,

para que los policías sepan que ese niño o niña

va solo al cole.

El año que viene vais a hacer el paso al instituto, ¿verdad?

Quiero que me contéis qué os han contado

del momento del cambio, de cómo es el instituto.

¿Os han contado algo?

Creo que va haber mucho cambio porque en el instituto

creo que hay muchos deberes.

-Nuestro modo de aprendizaje en la escuela

es distinto al del instituto, porque en el instituto

vamos a tener muchas más asignaturas,

mucho menos tiempo para estar con los amigos...

y sin duda mucho menos tiempo para divertirse y pasarlo bien.

Tal como lo estás pintando no te hace mucha ilusión.

Mucha no.

(RÍE) Isma.

A mí me contaron que en cada asignatura

había un profesor.

Me estáis diciendo los rumores que os llegan

de cómo es el instituto. ¿Pero cómo os gustaría que fuera?

Me gustaría que hubiera menos exámenes.

Para pasar más tiempo con amigos por la tarde.

-A mí me gustaría que no nos colocaran

como en algunos colegios e institutos,

que te ponen mirando la espalda del compañero,

sino que nos pusieran por grupos

para aprender a trabajar en equipo.

-Que te dejaran el fin de semana para descansar.

-Creo que el instituto ideal sería igual que el cole

solo que a lo mejor meterle un nivel más difícil

y a lo mejor un examen por semana.

Llega el turno que le preguntéis a Mar, ¿estás preparada?

Si me lo sé sí, y su no ya me ayudan.

Seguro que sí.

¿Desde cuándo te gusta Harry Potter?

Desde que me empezó a gustar la escuela

y conocí a Harry Potter.

Porque a mí lo que me gusta de verdad es Hogwarts.

De los niños, ¿qué fue lo que más aprendiste?

De los niños y niñas aprendí la capacidad de inventar

cosas tan increíbles que luego se hacen posibles.

De los niños y niñas aprendí a ser buena persona.

Aprendí a querer un poquito más.

Aprendí a mirar y escuchar de otra manera

¿Por qué los niños tienen que ir de uniforme?

A veces lo eligen los propios niños.

A veces hay niños y niñas a los que les costaría mucho

tener una ropa cada día, y el uniforme les ayuda.

A veces hay coles que tienen uniforme

porque quieren que todo el mundo vaya igual,

que no haya diferencia en la marca de las zapatillas,

o a veces son las mamás o los papás

los que eligen que se vaya con uniforme.

Y a veces simplemente se va con uniforme por costumbre.

Las cosas como el uniforme no son ni buenas ni malas.

Depende de lo que hacemos con ellas.

La primera vez que fuiste al instituto, ¿cómo te sentías en él?

La primera vez que fui al instituto sentía muchísima curiosidad.

Sentía que me había hecho mayor, y además quería ir a un sitio

a conocer a chicos nuevos, a diferentes colegas...

y fue muy divertido.

También tengo que contarte que sentí un poco de miedo.

Tenía un poquito de miedo.

Y recuerdo además que el primer día que entré

iba pegada a la pared, por las esquinas.

Porque tenía un poco de miedo a no ir bien vestida,

a no gustarle a otros chicos y chicas.

Tenía un poco de miedo a no encontrar amigos.

Pero poquito a poquito y cada día,

el instituto me dio la oportunidad de conocer a grandes personas,

y al final fue una experiencia de vida.

Cerramos ronda de preguntas. Llegamos al final de nuestro debate,

y es el momento de conocer los tres puntos clave.

Mar, te pido que de todo lo que han dicho

estos chicos del colegio público "As Covas de Meaño"

sobre la pregunta "¿Cómo es el cole que tú quieres?"

nos digas qué te ha llamado la atención, lo primero.

Felicitaros a los niños y niñas de este cole

porque conocéis muy bien cuáles son vuestros derechos.

Y realmente estáis en disposición de defender

la Convención Internacional de los Derechos de los Niños.

¿El segundo?

El segundo punto clave que he descubierto escuchándoos

es que de verdad en este cole el profesorado os quiere

por quienes sois y no por lo que hacéis.

¿El tercer punto clave cuál sería?

Ejercéis fenomenalmente bien la capacidad de participar.

Yo diría que ahora conocemos mucho mejor

la importancia de ir al cole y que se adapte a vosotros.

Y de que para ello es importante que podáis opinar

y decidir cómo es el cole que tú quieres.

Muchísimas gracias por ayudarnos con esta preguntaza.

Mar, también ha sido un placer contar contigo.

Gracias.

Nos vemos en el próximo programa de "Aprendemos en Clan. El debate".

¡Hasta pronto!

Lo que más me gusta en mi colegio es estudiar de forma diferente.

-La biblioteca, porque podemos aprender cosas nuevas

solo con un libro. -Lo que más me gusta

son los profesores, porque son muy amables.

-Lo que más me gusta es la manera de aprender,

porque no se le da importancia a las notas.