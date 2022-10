(Sintonía animada)

¿Qué es la salud mental?

La definiría un poco como controlar tus emociones.

-Es estar bien en tus pensamientos, no tener pensamientos malos...

Es como una montaña rusa. Las emociones no son buenas o malas,

ese oscilar es la salud mental, cuando estamos a gusto y cuando no.

He ido dos veces al psicólogo y no sentía vergüenza

al decir que iba. -Vale, ha ido al psicólogo.

Sigue siendo mi amigo y va a seguir siendo la persona que es siempre.

(Conversaciones y risas)

¡Hola, "claners"! Estamos en el colegio público

La Palmera en Barcelona, que cuenta con un proyecto

de cultura emocional y la asignatura "Emo".

¿A que suena interesante?

Barcelona es la cuarta ciudad del mundo con más selfis.

Entres sus personajes destaca Gaudí,

el arquitecto que le ha dado personalidad a la ciudad

con construcciones como el parque Güell

o la Sagrada Familia.

Hablaremos sobre salud mental y deseamos saber qué pensáis.

Pero antes queremos saber:

¿Qué haces cuando las cosas no salen como tú quieres?

Esta es la frase del mes de mi colegio:

"Cuando no sale todo como queremos, ¿qué hacemos?".

Estoy montando la Estrella de la Muerte de Star Wars,

se me cae una pieza, la piso, me duele y grito.

Luego me calmo, la cojo, la monto y se acabó el problema.

-Por ejemplo cuando tengo algún problema con mi familia

yo llamo a mis amigas y ellas me ayudan

y me dicen qué puedo hacer para relajarme.

-Cuando las cosas no me salen primero me enfado,

después busco mi tranquilidad.

Después soluciono el problema y sigo con mi vida normal.

-Cuando las cosas no me salen bien me frustro mucho.

Por ejemplo hace unos días estaba haciendo una manualidad

y no me salieron las cosas bien, entonces se me destrozó todo.

Me fui al sofá, fui a mi aire y después volví.

Hice la manualidad tranquilamente.

Comenzamos un nuevo programa de "Aprendemos en Clan. El debate",

conozcamos a los protagonistas.

Nuestros protagonistas suman entre todos 168 años

y 18 hermanos y hermanas, ¡un montón!

Guiñar el ojo se les da mejor que tirarse de cabeza o silbar,

pero siguen practicando.

Y un dato más: Lo que más les aburre

es por este orden, las Matemáticas,

la música clásica y no tener nada que hacer.

¡Hola, chicas, chicos! ¿Preparados para empezar?

(TODOS) ¡Sí!

Vamos a hablar de un tema que nos preocupa a todos,

la salud mental. Sobre cómo lidiar con nuestros sentimientos

y qué deberíamos hacer si no somos capaces de hacerlo solos.

Para ayudarnos nos acompaña Ariadna Rogero.

Es periodista especializada en temas sociales.

Es responsable de medios y activismos de Obertament,

una ONG que normaliza la salud mental.

Y tiene muchísimas aficiones, como la escritura,

la danza y el deporte.

¡Un fuerte aplauso para Ariadna! ¡Hola! (RÍE)

Ellos me pueden llamar Ari.

¿Y yo? Tú también.

Ari, gracias por aceptar nuestra invitación.

Te hemos pedido que nos traigas un objeto

con relación con el tema y que nos cuente algo de tu historia.

Cuéntanos.

Os he traído mi diario personal.

Este en concreto fue el primero, me lo regalaron al cumplir 10 años.

Es decir, hace justo ahora 30. Y desde entonces siempre,

a la que he acabado uno he empezado otro y tengo más de 100.

Es donde siempre he contado mis problemitas

con mis amigas, luego con mis novios,

con las cosas que me pasaban... Y me ha ayudado muchísimo

a tener un espacio mío donde poder expresar

lo que me estaba pasando en cada momento.

Ahora que te conocemos mejor vamos a empezar con el debate.

Os lanzo la primera pregunta:

Imaginad que vuestra profesora os dice que mañana

va a empezar un chico nuevo en el cole

y tiene un problema de salud mental. ¿Cómo os lo imagináis?

Me imagino un chico que es bastante amable

pero con miedo a relacionarse con la gente

posiblemente por cosas que le han pasado

en casa o en otros colegios. -Creo que sería

un niño o niña tímido...

Que le cuesta relacionarse con la gente y hacer amigos

y creo que le costaría gestionar sus emociones.

O sea, si se enfada se enfada mucho.

Si se pone triste, muy triste.

-De carácter me imagino que tardaría un poco en hacer amigos

y relacionarse, pero luego ya se soltaría más.

¿Cómo lo recibiríais? ¿Os relacionaríais con él o ella?

¿Iríais a hablar para jugar?

Yo hablaría con él e intentaría ser su amiga

porque quizá lo ha pasado muy mal

y necesita alguien con quien hablar que se pueda llevar bien

y que le pueda entender.

¿Le preguntarías cuál es su problema de salud mental?

Si no le molestara, sí.

-A mí me costaría porque es alguien nuevo

y no sé lo que ha pasado. Primero te intentas relacionar,

no ir directamente a preguntarle lo que le ha podido pasar.

A lo mejor no le gusta hablar de eso.

¿Qué problemas de salud mental conocéis?

Uno de los problemas de salud mental que más conozco

y tengo muy cerca es el autismo.

Lo tienes cerca. ¿Te apetece compartirlo?

Tengo varios familiares con autismo. Para mí es una persona normal,

no se le puede diferenciar en nada.

¿Crees que la gente que no tiene personas con trastorno mental cerca

lo ve igual que tú? Pueden entender

que es la típica persona que viene al cole con capucha,

que no se relaciona con nadie. Pero no pueden entender...

Nunca acabarán de entender una parte.

-Conozco a una persona muy de cerca que pasó por una depresión.

Ahora está perfectamente y ha superado la depresión.

-Yo conozco la ansiedad, o a veces que...

cuando alguien tiene inseguridades o cosas por el estilo

se autolesiona, creo que eso también son problemas de salud mental.

-Algunas se pueden llegar a suicidar por eso.

A veces estas personas se encuentran en un callejón sin salida

y piensan en acabar con su vida.

Ahí lo que todos debemos saber es que lo importante

es poder hablar de esos malestares

para que esa persona no llegue a sentirse

en ese callejón sin salida y que no pueda contar con nadie.

¿Cuánto hay de verdad en esa imagen que tenemos de las personas

con problemas de salud mental? ¿Lo comprobamos con un juego?

(VARIOS) ¡Sí!

Es muy sencillo.

Yo os voy a decir una frase y solo tenéis que decir

si creéis que esa frase es verdadera o falsa.

¿Preparados? (VARIOS) Sí.

Vamos con la primera:

(LEE EL ENUNCIADO)

¿Verdadero o falso?

Manos arriba quien piense que es verdadero.

Vale.

Y manos arriba ahora quien piense que es falso.

Está bastante igualado, ¿no?

No tiene que ser verdadero, depende mucho de la persona.

¿No tiene que ver con tener un problema de salud mental?

No.

Laura está en lo cierto, es falso. Son cinco veces menos violentas

que el resto de la población y diez veces más propensas

a sufrir violencia de otra persona.

Vamos con la siguiente frase:

¿Verdadero o falso?

Manos arriba quien piense que es verdadero.

¿Y falso?

Todos. (RÍE)

Puedes gestionar tu saludo mental de otras maneras

y te puedes sentir como las demás personas.

Estáis en lo cierto,

estáis todos en lo cierto, porque hay personas

que se recuperan por completo. Sí, la gran mayoría de personas

que pasan por un problema de salud mental

pasan por una recuperación y siguen haciendo su vida

con sus proyectos y la gente que les quiere.

Vamos con otra frase:

¿Verdadero o falso?

Manos arriba quien piense que es verdadero.

Vale, y manos arriba quien piense que es falso.

Creo que depende bastante del tema de suicidio que hables.

Si hablas de algo que incita a no hacerlo...

yo creo que es más probable que lo evite.

-Yo creo que es falso porque si empezamos a hablar

sobre suicidio y hay una persona que piensa en suicidarse

se le viene a la mente eso. Y por mucho que hablemos de prevenir

y que no pase eso, seguirá pensando en esa razón.

La respuesta correcta es que es verdadero.

Hablar del suicidio no incita a esa conducta

sino que la previene. Ariadna.

Sí es verdad que no todos los contenidos sobre suicidio

son positivos y que si no se habla

de una manera sensible, con cuidado,

de lo delicado que es el tema, podría ser como comenta el compañero

incluso contraproducente para una persona en riesgo.

Una persona que ya está con esa idea en la cabeza.

Juego terminado con el que hemos comprobado

que existen muchos prejuicios sobre la salud mental.

Seguimos hablando de emociones, de sentimientos,

y vamos a ver qué hacéis cuando os sentís enfadados.

Me enfada mucho que cuando estoy enfadada

me digan que me tranquilice.

A veces me voy a una sala yo sola y grito.

Eso a mí me tranquiliza mucho.

-Un día estaba jugando a fútbol de portero

y uno de mis compañeros del otro equipo me marcó un gol

y no lo pude parar. La mayoría de mis compañeros

me criticaron y decidí irme para no jugar con ellos.

Y conocí a otras personas que me cayeron muy bien.

-Me enfada cuando estoy contando algo que me gusta mucho

y nadie me escucha. Entonces me pongo a escuchar música

y así se me pasa un poco.

-Una cosa que me molesta mucho

es que yo no pueda estar con una chica

sin que alguien nos diga: "Sois novios".

¿No puedo estar con una persona de otro género?

Pues no.

Lo que hago en estas situaciones es ignorarlo.

Porque hasta que no vea que no me molesto no va a parar.

Ya hemos visto que existen algunos mitos

alrededor de la salud mental. Me gustaría que me respondierais

a esto: ¿Creéis que a todas y a todos nos duelen las mismas cosas

y de la misma manera? Yo creo que no,

ya que cada persona sabe gestionar sus emociones de una forma.

Esto puede pasar con los nervios ante un examen.

¿Quién se pone nerviosa cuando hay un examen?

A ver, David, ¿cuando tienes un examen qué te pasa?

Me pongo muy nervioso porque hay probabilidades

de que suspenda y bueno...

que me lleve un castiguito.

Entonces ya anticipas lo que puede pasar

y te causa malestar. Sí.

-Yo me pongo nerviosa porque...

yo estudio y tengo unas expectativas

de cómo lo voy a hacer y si no cumplo me enfado conmigo misma.

¿Los nervios cómo se manifiestan?

Se me hace un nudo en la garganta...

O me sudan las manos.

Por ejemplo cuando discutes con algún compañero.

Es como que me duele la barriga, porque...

me estoy enfadando con alguien que es para mí importante.

Y me duele la barriga o se me hace un nudo en la garganta.

-Yo muchas veces estoy tranquilo pero de la nada

pienso en cosas que me angustian, y poco a poco

me voy sintiendo mal por todos los lados.

¿Qué te genera a ti angustia?

Tener que hacer muchas cosas a la vez.

¡Buf, el estrés!

¿Qué sientes en ese momento?

Que me va a explotar la cabeza y tengo que hacer algo rápido.

Beber agua o tranquilizarme.

Lo sientes aquí, ¿no? Como presión.

Todo esto que sentimos, ¿creéis que es un problema

de salud mental? Cuando sufrimos esa angustia

o sufrimos esa tristeza o no sabemos cómo gestionar

ese enfado, ¿hablamos de un problema de salud?

No, porque somos humanos y tenemos emociones.

Porque un día nos enfademos mucho no significa

que tengamos problemas de salud mental.

-Tener un problema de salud mental puede ser muy grave

porque te puede llevar a un trastorno mental.

Ari, me gustaría que nos explicaras qué es un problema de salud mental.

Sí que se trata de un tema de intensidad.

Claudia decía que las emociones no son problemas de salud mental.

¿Cuándo existe un problema?

Es un tema de grado. Cuando ese malestar

llega a un punto en el que me impide hacer mi vida,

me impide salir de casa e ir con mis amigos,

me impide hacer el examen...

ahí empezamos a hablar de que el problema se hace grande.

No hablamos de trastorno, sino de que es el momento

de pedir ayuda. Y a lo mejor si vamos

a pedir ayuda en este momento, no se desarrolla el trastorno.

Ahora que lo tenemos más claro, vamos a ver qué es más importante,

la salud física o la salud mental.

En 2020, el suicidio se convirtió en la primera causa

de muerte juvenil en España, dejando en el aire una pregunta:

¿Qué es más importante, la salud física o la salud mental?

Hacer ejercicio, una alimentación equilibrada,

dormir al menos ocho horas y revisiones médicas anuales

ayuda a mantener una salud física y mental.

Pero gracias a la pandemia hemos descubierto

que sentirnos bien con nosotros mismos y el entorno

debe añadirse a la lista.

Porque la salud mental y la física están relacionadas.

Y no podemos estar bien si alguna de las dos tiene problemas.

Por eso, busquemos ayuda y hablemos de lo que sentimos.

Me gustaría que nos explicarais qué es la salud mental.

Definiría la salud mental un poco como controlar tus propias emociones.

Saber cuando debes pararlas y cuando debes dejarlas estar.

-La salud mental es estar bien en tus pensamientos,

no tener pensamientos malos también.

-Es que nos aceptamos, estamos bien mentalmente,

podemos controlar nuestras emociones,

las podemos gestionar bien y estar bien con la gente.

Ari, cuéntanos también qué es la salud mental.

Es un bienestar tanto emocional como mental

como también social. Son importantes también

las relaciones sociales y estar a gusto con nuestro entorno.

Aún así también tenemos que aceptar que la salud mental

es como una montaña rusa y que como decía la compañera,

las emociones no son ni buenas ni malas.

Todas las emociones son válidas. Ese oscilar de cómo nos sentimos

es la salud mental. Tanto cuando estamos a gusto

como cuando no estamos a gusto.

Me gustaría que nos explicarais si sabéis identificar

cuando os sentís mal y qué hacéis para gestionarlo.

Lo empiezo a notar como al lado de los ojos.

Como presión. Vale.

Y entonces pues...

Yo siempre respiro y cuento hasta diez.

Y si eso no funciona lo vuelvo a repetir.

(RÍE)

Cada vez que me enfado o me pongo muy nerviosa

siempre voy a buscar a Salma para que me tranquilice.

Y me ayuda mucho, la verdad.

Salma, ¿cómo es esta relación?

Yo siento que tenemos una relación muy abierta...

y que pase lo que pase a mí me lo puede contar

igual que yo a ella, tenemos mucha confianza.

Pero hay veces que hay cosas que no nos contamos

porque como que tenemos miedo de que...

yo por ejemplo le quiero contar una cosa

y tengo miedo de que se la cuente a los demás.

¡Ay, la cara de Laura! (RÍEN)

-Yo tengo mucha confianza con el Pau y con el Eric.

Y les cuento muchas cosas que no les cuento a los demás.

Y confío mucho en ellos porque sé que no se lo contarán a los demás.

Pero ha habido casos que se lo han contado.

Pero sientes que con ellos puedes hablar,

¿por qué te gusta hablar con ellos?

Siento que me hacen caso...

Y que soy importante.

Eso es importante, ha dicho: "Me hacen sentir que soy importante"

Saber que te ven, te escuchan...

En la escuela tenéis una cosa maravillosa,

una asignatura que se llama "Emo".

¿Contamos qué es?

En "Emo" hablamos de...

De los sentimientos es de lo que solemos hablar.

Y también de problemas que podemos llegar a tener.

Por ejemplo, el tema de la frustración.

Y también hablamos de problemas que había en el patio y todo esto,

que es muy importante. Hacemos un círculo y nos empezamos

a contar nuestras cosas de confianza, lo hablamos

y dedicamos una hora a este tema.

-Primero paramos, después pensamos y después actuamos.

Y así en la clase de Emo solucionamos conflictos

que pasan durante la semana o que nos han pasado en la vida.

-A veces nos escuchamos, a veces no.

A veces a unos no les importa o están ahí porque tienen que estar.

-Las veces que me gusta es porque me gusta mucho saber

lo que le pasa a los demás.

Y cuando me toca a mí hablar ya no me gusta tanto.

No es tan fácil cuando te toca a ti.

Ari, es muy importante esto, hablar sobre este tema.

También lo que trabajáis en esta asignatura,

que es identificar las emociones, saberlas gestionar.

Si no nos va quedando un sufrimiento dentro

que va creciendo y tiene ciertos peligros, ¿no?

Yo siempre pongo la metáfora del planeta.

Del planeta Tierra.

¿Qué pasa cuando las placas tectónicas chocan?

Un terremoto. O cuando hay mucho viento.

(MURMURAN)

Un tornado, ¿no?

Pues las personas somos naturaleza también

y esas cosas también nos pasan. Tenemos placas tectónicas,

chocamos en las relaciones, podemos transformarnos en volcán.

Y luego cada uno tiene sus trucos. Ellas comentaban

que les va bien hablar entre ellas.

A otro le va bien aislarse y estar un poco a su rollo

y tranquilizarse.

Yo soy una persona con mucha energía y bastante volcán

cuando me enfado, entonces me va muy bien el deporte.

O bailar o hacer cualquier cosa que implique cansarme mucho.

Y cuando ya estoy muy cansada ya puedo respirar

y puedo ponerme a escribir en mi diario.

Cada uno tiene que encontrar sus trucos.

Llevamos un ratio hablando sobre lo importante

que es identificar lo que nos pasa aquí dentro

y aprender a gestionarlo. Vamos a ver cómo.

¿Qué hacer cuando te sientes mal?

Si sientes que cada vez tienes menos energía,

no puedes dormir, te irritas fácilmente

y la irritación va a más o has dejado de creer en ti mismo

puede ser un buen momento para pedir ayuda.

Para ello pregúntate cómo estás con sinceridad.

Escoge una persona con quien puedas hablar con confianza.

Guíate por o que sientes y quieres contar

e intenta no menospreciarte.

Es normal sentir miedo, pero piensa que cuando hablas

también inspiras a otros a hacerlo y lo positivo que puede ser para ti.

Así podrás empezar a poner límites, ordenar pensamientos,

sentir que hay alguien que te comprende sin juzgarte,

desenmascarar tus miedos, ver que hay una salida

para toda esa presión que puedes estar sintiendo

y tomar las riendas de tu vida.

Después de ver qué podemos hacer si nos sentimos mal,

¿conocéis a alguien que vaya al psicólogo?

Yo misma fui al psicólogo cuando era pequeña

y mis padres se divorciaron.

¿Cómo te fue eso? Imagino que era complicado.

Creo que me sirvió para aprender a identificar

mis propios sentimientos.

(ASIENTE) ¿Te ayudo, entonces?

Sí, aprendí a saber que todo tiene un lugar

y que todo está dentro de mí, así que los sentimientos

no son ni buenos ni malos, solo están ahí.

Me sorprende que es algo que nos has explicado fácil.

¿Pero creéis que es algo que se reconoce así?

¡A mí me costó tres años!

-Fue un caso mío hace tres o cuatro años.

Que iba y me pasaba como a Erika, que me sentía rara por ir,

no sé por qué.

Y era porque también tenía un problema de desconfianza

conmigo misma y mis padres me llevaron

porque lo necesitaba. Fui y me costó dos años.

¿Pero te ayudó? Sí.

¿Ahora confías en ti, Claudia?

(NO MUY CONVENCIDA) Bueno...

-Yo he ido dos veces al psicólogo.

La que más recuerdo fue la segunda hace unos tres meses.

Vale.

Fue porque yo vivía con el miedo siempre,

estaba como angustiado de que entre alguien a mi casa

y haga daño a mis seres queridos.

¡Guau!

No sentía vergüenza al decir que iba al psicólogo

porque yo ya sabía que algunos compañeros ya habían ido.

-Yo si uno de mis amigos va al psicólogo

me lo tomo "pues vale, ha ido al psicólogo.

Sigue siendo mi amigo y va a seguir siendo la persona que es siempre".

Me parecería superbién.

-Hubo una época, demasiado corta, diría yo,

en la que tuve que ir al psicólogo porque...

A ver...

Me sentía demasiado insegura al estar con más personas

y socializar con los demás. Pero mi madre siempre me decía

que yo soy demasiado sociable, me gustar hablar con la gente.

Pero...

yo no me sentía nada segura estando con algunas personas.

-Hablar de la salud mental no es fácil pero tampoco muy difícil.

Tú solo expresa lo que te pase y te sentirás más libre luego.

Hay veces que tienes aquí angustia de retener algo

y cuando lo sueltas te sientes mucho mejor.

Ahora llega el momento de que hagáis vosotros las preguntas,

que seguro que habrán surgido varias.

Por ejemplo si alguien tiene alguna enfermedad mental...

¿nos podrías dar algunos consejos más profesionales para ayudarles?

Lo más importante es poder escuchar.

Sin juzgarle, lo que se llama la escucha activa.

Sin hacer ningún juicio ni dar ninguna opinión.

Y poder mostrar a esa persona que pase lo que pase

vas a estar a su lado. Y preguntar siempre qué necesita.

No dar por supuesto que sabemos lo que esa persona necesita.

"A lo mejor quiere estar sola". No sabemos si quiere estar sola.

Mejor preguntar: ¿Qué necesitas?

¿Prefieres estar unos días sin que te llame

o quieres que cada día te mande un mensajito

aunque a lo mejor no me contestes?

Lo importante es preguntar porque cada persona es diferente.

¿Cuándo se puede saber que tienes un trastorno mental

y cómo puedes intentar evitarlo o solucionarlo?

El saber que alguien tiene un trastorno mental,

es decir, el diagnóstico, solo lo puede dar un médico.

Eso de buscar en Google los síntomas y autodiagnosticarse, ¡mal!

Eso no lo hagáis nunca.

Siempre que sintáis malestar, pedid ayuda a un adulto

que esté a vuestro alrededor y tenéis que ir a pediatra.

Esa es la persona a vuestra edad que tiene en ese caso

que derivaros a un profesional de la salud mental o no.

Alguien que sabe bastante sobre salud mental,

¿sabe más o menos cómo piensa la gente en diferentes situaciones?

Generalizando, que eso está mal.

Exacto, tú lo has dicho. Nunca se debe generalizar.

Aunque tengas mucha información e intuición

de lo que le puede pasar a la persona,

preguntar siempre te va a ayudar a que no haya malentendidos.

Aunque pueda pensar que a alguien le está pasando algo

y tenga intuiciones, lo mejor es preguntar,

verificar, validar. No dar las cosas por hechas.

Llega el momento de que Ari nos destaque

los tres puntos clave de hoy. Nos hemos preguntado

qué es la salud mental. De todo lo que han dicho

estos chicos del colegio La Palmera de Barcelona,

¿con qué aspectos te quedarías? El primero.

El primer punto sería lo que habéis dicho al principio.

Cuando conocemos a una persona que sabemos que tiene

un trastorno mental, intentar hablar con ella

porque a todos nos puede pasar. Y tratarla como a cualquier otro.

¿Cuál sería el segundo?

Que si alguno siente algún malestar no es razón para avergonzarse

ni para culpabilizarse de lo que está pasando

y se tiene que pedir ayuda y poder hablar de ello cuanto antes.

Y para terminar, el tercer punto clave.

Lo que también apuntabais, la escucha activa

sin juzgar a la persona y poder simplemente

acompañar ese malestar. Tanto si es de otra persona

o el vuestro propio.

Ahora que conocemos mejor la importancia de la salud mental

y de darle valor a las emociones, llega el momento de despedirnos.

Ari, ha sido un placer. Igualmente.

Muchísimas gracias por vuestra generosidad y sinceridad

al responder a la pregunta "¿Qué es la salud mental?".

Pensamos que compartiendo esta charla podemos ayudar

a las chicas y chicos que nos están siguiendo.

Nos vemos en el próximo "Aprendemos en Clan. El debate".

¡Hasta entonces!

Tuve un problema en el patio con unos compañeros

y vino un amigo y me tranquilizó. -Una vez me peleé con mi hermano

y luego me sentí mal, mi madre tuvo que tranquilizarme.

-Cuando era pequeña había gente del colegio

que me juzgaba por mi color de piel diferente.

Eso me hacía sentir mal.

Mi madre me decía que todos somos iguales y especiales.