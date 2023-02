(Sintonía animada)

¿Un amigo virtual es un amigo real?

Pueden ser compañeros de juego, pero no en la vida real.

-Parte de la amistad se basa en el videojuego.

-No los considero amigos de verdad porque no los has conocido

cara a cara, y no se sabe si pueden ser robots

o gente que te puede secuestrar y esas cosas.

Debemos tener cautela, porque no sabemos muy bien

quién hay al otro lado escribiéndonos,

pero una vez que nos hayamos asegurado,

pueden nacer amistades.

Prefiero los amigos de la infancia, con ellos tienes más confianza.

¡Hola, "clanners"! Bienvenidos a Ávila.

Estamos en el Colegio Claudio Sánchez Albornoz,

con el nombre de un presidente de la II República española,

y también un certificado de nuevas tecnologías.

Lo más famoso de Ávila según nuestros protagonistas,

son sus murallas. Han salido en 17 películas.

También los cuatro postes, hasta ahí llegó la pequeña

Santa Teresa cuando se fugó de casa

para luchar en las Cruzadas. ¡Ah! Y según todos,

no puedes irte sin probar el chuletón,

las patatas revolconas y las yemas.

Hoy hablaremos de un tema en el que sois expertos:

la amistad. ¿Funciona igual en el patio del cole

y en las redes sociales? ¿Un amigo virtual es un amigo real?

Primero vamos a averiguar cómo se hicieron amigos

nuestros protagonistas.

Mi mejor amiga se llama Lara. Yo quería hacer muchas amigas,

y creo que era ella la que me comprendía,

porque me gusta mucho llamar la atención,

y ella no se enfadaba conmigo. -Mi mejor amiga es Laura.

Nos hicimos amigas en primero de primaria.

Porque está muy loca y me cae muy bien.

-Ahora que me he roto la tibia, Carlota me lleva

en la silla de ruedas, siempre viene a mi casa

a visitarme y me hace videollamadas.

-Nicolás es uno de mis mejores amigos.

Aunque sea muy pequeño es muy fuerte.

Es muy mono y muy inteligente.

Estos chicos y chicas saben disfrutar.

Opinan que su clase es divertida, movida y un poco desordenada.

Les encanta el rock y las películas de terror,

y creen que el mundo necesita sobre todo más empatía.

Y de empatía sabe mucho nuestro invitado Abel Domínguez.

Como psicólogo infantojuvenil, su trabajo consiste

en escuchar y entender a niños y adolescentes

para ayudarles en todo lo posible. Cuando está con sus amigos,

lo que más le gusta hacer es ir de acampada.

Chicas, chicos, encantada de estar con vosotros.

Antes de empezar, quiero saludar a nuestro invitado.

Abel, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.

Gracias a vosotros. Es un placer estar aquí

y vernos de nuevo las sonrisas. Exacto, qué importante es eso.

Abel, nos has traído un objeto especial

que nos va a contar algo más sobre ti.

Adelante, muéstranos.

A ver quién sabe qué es esto.

(ALUMNO) ¿Un diario?

-¿Un libro? -¿Un álbum de fotos?

Diario, libro, álbum de fotos...

Es un objeto que está cada vez menos presente en los hogares.

Está en vías de extinción, porque es un álbum de fotos.

Efectivamente, alguien ya o había visto.

Hay fotos de cuando yo era pequeño,

de cuando iba de campamentos con mis amigos

y lo pasábamos bien. Y os traigo este objeto

porque desde mi punto de vista es lo que mejor capta,

las fotografías, son lo que mejor capta

esos momentos de calidad que podemos vivir

con nuestros amigos y amigas.

Gracias, Abel, por traernos este álbum de fotos.

A mí también me traen muchos recuerdos y soy muy fan.

Y también soy muy fan del tema del que vamos a hablar hoy,

que es la amistad. Seguro que sabéis un montón,

pero no sé si os acordaréis de vuestros primeros amigos.

Quizá de la época de la guardería. Dos o tres años,

que te sentaban junto a un niño y ya erais amigos.

O a lo mejor ya con seis años eras tú quien te acercabas

y le decías: "¿Juegas?". Ahí empezaba la relación.

Pero ahora tenéis ya 10 u 11 años, ¿cómo funciona ahora?

¿Cómo hacéis amigos y amigas? Contadme.

Minetu, vamos.

Creo que es más difícil hacer amigos de mayores,

porque ya no puedes preguntarles: "¿Quieres ser mi amigo?".

¿Ya no se puede hacer eso?

Sí se puede, pero es más fácil de pequeños.

Creo que ya dan vergüenza las cosas.

-La manera en la que conocí a uno de mis amigos

fue simplemente cuando él llegó al cole,

hablé con él y ya. Porque el no jugaba con nadie

y no quería que estuviera solo, así que hablé con él.

¿Cómo se llama tu mejor amigo?

Tengo un mejor amigo y una mejor amiga.

Mi mejor amiga es Lucía, saludos desde aquí.

Y mi mejor amigo se llama Héctor, que también está en el instituto.

Albert, cuéntanos.

Ahora cuando somos mayores y somos un poquito más conscientes

de lo que pasa y todo eso, tenemos más vergüenza

para decirle si quiere ser nuestro amigo y todo eso.

El resto, ¿qué trucos nos podéis dar para hacer nuevos amigos y amigas?

¿Qué puede funcionarnos? Vamos por ahí atrás.

Cuando éramos pequeños hacíamos amigos de forma fácil.

Ahora mismo nos cuesta muchísimo más.

No entiendo por qué no seguir haciendo amigos

como los hacíamos de pequeños.

Porque no hay ningún problema en eso.

Vale.

Nico, ¿quién es tu mejor amigo o amiga?

Mi mejor amigo es Pablo.

¡Anda, y estáis también juntos!

¿Cómo surgió la amistad en este caso?

Pues yo me mudé y llegué en primero de primaria.

Pablo fue bastante amable y me sugirió ser su amigo.

Yo dije que vale y fuimos amigos desde la primera semana.

¿Algún amigo más que tengas Nicolás?

Pues a Samuel y a Dani.

Qué bien rodeado te veo. Samuel por aquí y Dani.

(NICOLÁS) Sí.

-Nos conocimos en el cole hace un año.

Él me enseñó a cómo hacer amigos

y a cómo superar mi miedo.

¿Tu miedo a qué?

A... la timidez.

A la timidez.

Lara, ¿tu mejor amiga quién es?

Laura.

Laura, que está a su lado.

¿Cómo os hicisteis amigas? ¿Cómo os conocisteis?

Cuando nos juntaron en clase nos empezamos a llevar muy bien

y ya nos hicimos amigas. ¿Por qué os llevabais bien?

A jugar juntas y eso.

¿Os gustan las mismas cosas o qué es lo que os unió?

Principalmente que Laura era distinta a los demás.

Era distinta a los demás. ¿Por qué?

Porque está muy loca.

(RÍE) Está muy loca, ¿y eso te gusta?

Sí.

Abel, te quiero hacer la misma pregunta:

¿Qué es lo más importante cuando queremos hacer amigos nuevos?

Para mí es muy importante que encontremos un tema común

para romper el hielo, y a partir de ahí

empezar a hablar de cosas, de lo que nos gusta,

de lo que hacemos, y acabar jugando.

Si eso se repite y nos sentimos cómodos,

al final podemos decir que tenemos un amigo o amiga nuevos.

¿Creéis que podemos hacernos amigos de alguien a quien no hemos visto?

(VARIOS DICEN QUE SI Y OTROS QUE NO)

No lo tenemos claro, interesante. Hay de todo.

A ver qué os parece esta historia.

Esta es Garrí, vive en Estados Unidos y tiene 92 años.

Esta es Doreen, vive en Inglaterra, tiene 91 años.

Cuando tenían 11 años se hicieron amigas por carta.

Doreen le contaba cómo sonaban las bombas

de la II Guerra Mundial. Garri, que se escapaba

para ir a nadar al arrollo. Cuando Garri cumplió 21 años,

Doreen le hizo una tarta y se la envió.

Hoy sus hijas les han preparado una videollamada

y han hablado por primera vez en su vida.

Garri le ha enseñado a Doreen la caja de madera

en la que llegó aquella tarta. La usa como florero.

Doreen le ha presentado a su perrito.

Antes de despedirse se han preguntado:

"¿Qué tal tiempo hace por allí?".

Garri y Doreen llevan 80 años escribiéndose cartas

y se consideran grandes amigas. Os contamos esta historia

porque aunque hoy en día no nos enviamos muchas cartas,

lo que sí hacemos es hablar con personas

a las que no hemos visto nunca a través de Roblox,

de TikTok y otras redes sociales.

La pregunta que os planteo es si esas personas

son vuestros amigos.

Considero que no pueden ser amigos.

Pueden ser compañeros de juego, pero no en en la vida real.

-Si tú le dices a alguien que conoces en el recreo

lo que a ti te pasa, los problemas que tienes,

es porque tienes confianza en ellos.

-Yo tampoco los considero amigos de verdad,

porque nunca los has conocido cara a cara,

y no se sabe si pueden ser robots o gente que te puede secuestrar

y esas cosas.

-A veces entramos en juegos y nos hacemos amigos de alguien,

pero no son amigos de verdad.

Solo hablamos un poquito, jugamos y ya está.

He oído criterios de amistad como que jugáis juntos,

que compartís cosas.

¿Por qué consideramos o no amigos a los virtuales

si con ellos hacemos las mismas cosas

que con los demás en el recreo?

De pequeño encontrábamos a alguien por la calle

y le decíamos si quería ser nuestro amigo.

Y sería lo mismo, pero a través de una red social.

-Cuando estás por ejemplo aburrida y tus amigos están ocupados,

podrías jugar y hablar con él. Divertirte un poquito

con tu amigo virtual.

-Pablo hasta segundo era de mis mejores amigos.

Me dijo que tenía una aplicación que se llama Roblox.

Yo no tenía ni idea de lo que era.

Él me animó a que tuviese Roblox.

Y parte de nuestra amistad se basa en ese videojuego.

¿Cómo de importante es para vosotros estar conectados?

(ALUMNA) Es muy importante.

¿Por qué?

Porque en la cuarentena...

con un compañero de la clase de mi hermano,

se pusieron a jugar a un juego, yo jugué con ellos

y nos hicimos amigos, incluso mejores amigos.

¡Toma! ¿A través de tu hermano?

Sí.

-Yo tengo una vecina y somos amigas desde pequeñas.

Y en la cuarentena, cuando no podía jugar a nada

porque mis padres y mi hermana estaban ocupados,

pues la llamaba también por Teams

y jugábamos un rato también a Roblox.

-Yo prefiero los amigos de la infancia,

con ellos tienes más confianza.

Preguntamos si mantenéis contacto a través de las redes sociales.

Sí, pero no tanto.

Hablamos más en el colegio que por llamadas.

¿Tú lo prefieres? Sí.

Abel, ¿cómo funciona para ti la amistad virtual?

Desde luego para mí el espacio virtual

nos ofrece un escenario fenomenal para ampliar

nuestra red social natural y además para conocer

en algunas ocasiones a nuevos amigos,

que como bien habéis mencionado antes,

debemos tener cautela. No sabemos muy bien

quién hay al otro lado solicitando nuestra amistad.

Pero una vez que nos hayamos asegurado

pueden nacer de ahí grandes amistades.

Un ejemplo: mi mejor amigo se casó con una chica

que conoció a través de una red social.

Es que las amistades virtuales o presenciales

no son un asunto sencillo, y a veces nos dan algún disgusto.

Vemos por qué.

Estábamos aquí en el patio jugando, y ellas querían jugar

al pilla-pilla y yo no quería.

Les dije que jugábamos a lo que ellas querían y luego a lo que yo quería.

-Un amigo mío me dijo que escupiese a otro

que se llama Dani, que eso era guay y esas cosas.

Me manipuló.

Yo no me daba cuenta de las consecuencias,

porque era más pequeño, y le escupí.

Con Dani lo solucioné más rápido

porque le daba igual, sabía lo que había pasado

y no le importó tanto.

-Tuve una pelea. Estábamos jugando a los caballos.

Nosotros no queríamos jugar más a caballos pero ellas sí,

entonces nos enfadamos. Pero hasta que sonó el timbre

para subir a clase nos reconciliamos.

-En el comedor, recuerdo que yo decía algunas cosas

que iban de broma pero no les sentaban bien.

Se enfadaban conmigo y me dejaban sola.

Y cuando pasaba un poco de tiempo, para dejarlas

un poco para que reflexionen, ya iba a pedirles perdón.

-En primero tuve una buena temporada una pelea con una niña

que se llama Desirée y nosotros estábamos enfadadas,

como que nos amenazaba y esas cosas.

Yo en primero no sabía muy bien contestar.

Ahora sí.

Hacer amistades y mantenerlas puede tener su miga.

Para eso hemos preparado este juego de "Verdadero o falso: amistad".

¿Y cómo funciona? Os cuento las reglas.

Tenemos dos equipos, cada uno con un representante

a quien le hemos dado una pizarra.

Os daré datos relacionados con la amistad

y tenéis que decirnos si es verdadero o falso

anotándolo en esas pizarras.

Importante, tenéis un tiempo limitado para deliberar y escribirlo

¿Preparados?

(TODOS) ¡Sí!

Vamos a empezar, aquí va el primer dato:

¿Verdadero o falso?

(COMENTAN ENTRE ELLOS) Verdadero...

-¿Falso?

(ALUMNA INSISTE) ¡Verdadero! ¡Verdadero!

(Bocina)

Ha terminado el tiempo para anotar la respuesta en la pizarra.

¿Las tenéis preparadas?

A la de tres las levantamos. Una, dos y tres.

Rebeca, ¿qué habéis decidido el equipo A?

Verdadero, porque creemos que puedes tener no solo

un mejor amigo, puedes tener muchos.

Esa es la respuesta del equipo A, veamos la del equipo B.

Hemos elegido verdadero porque te puedes llevar muy bien

con mucha gente y considerarlos los mejores amigos.

Los dos equipos han coincidido en la respuesta.

Coinciden en que es un dato verdadero.

Y os tengo que decir que...

¡Que es verdadero, sí, señor!

Así lo afirma un estudio del psicólogo Robin Dunbar.

Vamos con el segundo dato:

¿Verdadero o falso?

(COMENTAN ENTRE ELLOS) Creo que es verdadero.

-Verdadero. -Verdadero.

(HABLAN EN VOZ MUY BAJA)

(ALUMNA) ¡Falso! ¡Vamos, corre!

(Bocina)

Tiempo, chicos y chicas.

A la de tres lo descubrimos: Una, dos y tres.

Ahí tenemos las respuestas. Vamos con el equipo A.

¿Qué habéis decidido?

Falso. ¿Por qué?

Tener muchos amigos no es el secreto de la felicidad.

Puedes ser feliz por otras cosas.

Vale, a ver qué nos dice el equipo B Jaciel, ¿vosotros?

Hemos elegido falso porque el secreto de la felicidad

no es tener muchos amigos. El secreto es por ejemplo

tu familia, tus mascotas... En mi caso mi hermano pequeño.

Los dos equipos de nuevo coincidís en pensar que es falso.

Y os tengo que decir que...

es un dato falso.

Las personas más felices son las que están satisfechas

con los amigos que tienen, sean muchos o pocos.

Vamos con el tercer dato, y a ver qué pasa,

porque vais empatados.

¿Verdadero o falso?

¡Tiempo!

(COMENTAN ENTRE ELLOS) Verdadero.

-Corre, escríbelo.

(COMENTAN ENTRE ELLOS)

(Bocina)

Se ha terminado vuestro tiempo para tomar esa decisión.

¿Tenéis preparadas las pizarras?

A la de tres: Una, dos, ¡tres!

Ahí están vuestras respuestas. Rebeca, ¿qué habéis decidido?

Álvaro, échanos una mano.

Verdadero.

¿Por?

Si estás con un amigo que te trata mal,

si ya no no quieres ser su amigo, dejas de serlo.

Y rompes la amistad.

Vamos a ver qué opina el equipo B.

Hemos elegido verdadero porque cuando un amigo te traiciona

es porque no erais realmente amigos. Se puede aprovechar de ti,

te puede engañar diciendo que no saca nada de ti,

pero sí está sacando algo de ti.

Tenemos las dos respuestas con las dos explicaciones.

Habéis contestado lo mismo. O acertáis los dos

u os equivocáis los dos. ¿Qué habrá pasado?

Es un dato falso. Es verdad que pasa,

pero es más frecuente que dos amigos se distancien sin más,

que discutan demasiado o encuentren nuevos amigos.

Hemos llegado al final de este juego.

Se os ha dado muy bien, porque había preguntas complicadas.

Está claro que la amistad es un asunto complejo,

por eso a veces discutimos o incluso rompemos la relación.

Me gustaría que nos contarais por qué os habéis peleado

con vuestros amigos o amigas.

Por ejemplo, una vez con Dani

tuve una pelea...

Dani se ha girado de golpe. ¿Qué ha pasado?

Porque hace un año y medio más o menos,

Dani se burlaba mucho de mí

y yo le hice bastante daño.

Yo no me controlé y le hice bastante daño.

Dani no se lo tomó nada bien y lo arreglamos casi un año después.

¿Cómo lo arreglasteis?

Nos disculpamos. Yo le pedía perdón pero dijo que no.

Y un año después me dijo que sí,

que lo había entendido, y lo solucionamos.

Dani, ¿tú cómo lo viviste?

Yo también me enfadé y no estaba a gusto conmigo mismo.

No solo se rompe esa relación, sino que también uno mismo

no se siente del todo bien. Sí.

Y cuando ya nos desenfadamos me quité un peso de encima.

Ya estaba bien.

Me gusta ese término de desenfadarse.

A veces cuesta dar ese paso,

pero qué bueno hacer lo posible por arreglarlo.

Yo le conté un secreto a una amiga y se lo dijo a todo el mundo.

Pero igualmente lo arreglé porque dije que no pasaba nada.

La perdoné porque nunca me había hecho nada.

Pero cuando seguíamos hablando después de un año,

me volvió a hacer lo mismo y ya no la perdoné.

¿Le explicaste que para ti era importante esa confianza?

Sí, pero como ya no la tenía dejé de ser su amiga.

¿Y tú cómo te sentiste cuando te ocurrió eso?

Al principio un poco mal, yo a veces también hacía eso.

No lo volví a hacer la segunda vez, pero ella seguía y no la perdoné.

O sea, cuando te hicieron lo mismo que tú hacías

te sentiste como a lo mejor los otros se estaban sintiendo.

Amigos que cuentan nuestros secretos que se burlan o nos tratan mal.

Está claro que la amistad tiene un límite.

Me gustaría preguntarte, Abel, si recuerdas una pelea de las gordas

con algún amigo o amiga cuando tenías 11 años.

Recuerdo que mi mejor amigo se llamaba Edu.

Sí me viene a la cabeza una ocasión en la que discutimos

porque no recuerdo bien quién, pero queríamos jugar con otro

grupo de amigos. E incluyéndonos, pasarlo todos bien.

Pero uno de los dos se sentía inseguro,

quizás un poco celoso.

Y entonces al final ahí nos distanciamos un poco.

Pero es verdad que hablándolo lo pudimos arreglar.

Esa gran amistad duró muchos más años,

y terminó porque yo me cambié de ciudad para estudiar.

Y hace unos pocos años retomamos la amistad

por las redes sociales y tenemos pendiente una quedada

para ir a un parque y ponernos al día

mientras nuestros hijos juegan.

Qué bueno que en vuestro caso lo pudisteis arreglar.

Cuando discutimos con los amigos nos hace sentir mal eso.

A todos en realidad nos gusta tener amigos y amigas.

Incluso, fijaos, a las vacas.

¿Quién ha dicho que la amistad es solo cosa de seres humanos?

Unos científicos británicos se dieron cuenta de que las vacas,

cuando pastan en el campo, pasan mucho rato descansando

junto a otra vaca en particular.

Si la separaban del rebaño o la dejaban sola

con otra vaca, el animal se asustaba corría y daba patadas.

Pero si estaba con su vaca preferida su corazón latía despacio,

estaba tranquila y hasta daba más leche.

Las vacas pueden ser mejores amigas durante años.

Para demostrarlo se dan húmedos y cariñosos lametones.

Ya lo veis, hasta las vacas conocen la importancia de la amistad.

Los amigos son algo serio. Por eso cuando discutimos

con nuestros amigos por algo, lo que les queremos decir

es que ese algo es importante para nosotros.

Por ejemplo, si me enfado con mi amiga

porque ha contado algo sobre mí,

lo que le quiero decir es que para mí es esencial

poder confiar en mis amistades.

Me gustaría que después de lo que hemos hablado

y con esto que os planteaba me digáis qué es esencial

en una amistad, qué no puede faltar.

¿Qué tiene que tener un amigo o amiga?

Sobre todo la confianza. A un buen amigo le cuentas todo

sobre ti, tus cosas, qué te gusta. Y tus cosas personales, por ejemplo.

O sea, esa confianza. Genial, anotado.

Dani.

Que te ayude en los buenos y en los malos momentos.

Que esté cuando lo necesites.

Nunca pelearse con ellos.

Y si hacen algo mal, te pegan o algo así, perdonarles.

-Que esté el mayor tiempo posible contigo.

Álvaro.

Que tenga paciencia ¡Ay!

Que te ayude.

Cuando tú no estés y estén hablando sobre ti,

y estén diciendo cosas malas sobre ti,

él te defienda aunque tú no estés ahí.

-Yo lo que digo que hace falta son las risas,

por ejemplo cuando nos caemos al suelo y empezamos a reír

y todas esas cosas.

Lo que intuyo por lo que me decís es que los amigos

son una parte esencial de nuestras vidas

y también de nuestra felicidad. Ya sea en el mundo virtual

o en el presencial. Lo importante, como también

habéis dicho, es cuidarlos, tratarlos bien,

reírnos con ellos y ellas, y que si hay algún problema

lo podamos solucionar hablando. Ahora llega vuestro turno

para preguntar a Abel. ¿Estás preparado?

Creo que sí.

Adelante con las preguntas.

¿Cuál ha sido la peor pelea con un amigo

por la razón más tonta?

Precisamente por la razón más tonta,

me imagino que uno pensaba una cosa, el otro otra,

y no éramos capaces de respetar la opinión del otro.

No nos dábamos cuenta de que los dos como habéis mencionado vosotros,

teníamos un peso encima que no nos hacía sentir nada bien.

Una vez que lo arreglamos, fenomenal ¿Cómo conociste a tu mejor amigo?

A mis mejores amigos, que han sido varios

a lo largo de la vida, los he conocido haciendo algo,

jugando a algo, compartiendo una misma afición.

A partir de ahí hemos ido hablando,

nos hemos ido conociendo más hasta compartir más momentos.

¿Por qué crees que eres un buen amigo?

Qué buena esa, no la vi venir.

Esa pregunta me gustaría hacérsela a mis amigos,

pero desde mi punto de vista, creo que aporto confianza,

sé guardar secretos, sé que cuando no tengo que guardar

ese secreto porque mi amigo está en peligro

y tengo que avisar a alguien para pedir ayuda.

Y bueno, sé ayudarles, perdonar...

y creo que sé pasármelo bien con ellos y reírme,

que también es algo muy necesario que habéis dicho.

Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería?

Qué buena esa.

Me encantaría detener el tiempo como en las fotos

que os he enseñado al principio. Porque cuando te lo pasas bien,

se pasa el tiempo superrápido. De repente te sabe a poco.

Casi como este ratito que hemos pasado aquí.

Tengo una última pregunta para ti, Abel.

Después de lo que hemos hablado con los chicos del Colegio

Claudio Sánchez Albornoz,

¿con qué te quedas? ¿Qué te ha llamado más la atención?

Que el escenario virtual puede tener sus ventajas

y también sus inconvenientes. Nos puede abrir otro recreo más

donde jugar con amigos que no vemos tanto,

o incluso con vecinos que no conocíamos tanto.

Y sin embargo está el peligro de que no conozcamos

a quién esté al otro lado de la tableta o del teclado.

Llegamos al final del debate en el que nos hemos preguntado:

¿Un amigo virtual es un amigo real? Habéis demostrado

ser expertos en la amistad. Felicidades y muchas gracias.

También a ti, Abel, ha sido un placer contar contigo.

Me he divertido muchísimo. Muchas gracias.

Nos vemos muy pronto en el próximo programa

de "Aprendemos en Clan. El debate". ¡Hasta entonces!

¡Bravo, chavales!

