¿Por qué tienen tan mala fama las matemáticas?

- A mí no me gustaban las mates. - A mí los cálculos se me dan fatal.

- Ahora me gustan un poco más. - Ya me empiezan a gustar un poco

porque sirven para muchas cosas en la vida.

- Me ha parecido muy interesante.

- Te pueden servir para cosas de tu vida cotidiana,

incluso para el futuro.

(Música animada de cabecera)

(Notas de xilófono)

¡Hola, 'claners'! Bienvenidos a Navas del Rey,

una villa a 52 kilómetros de Madrid

entre la sierra de Gredos y la sierra de Guadarrama

y cerca del río Alberche, que, por sus diversos ecosistemas,

es un auténtico paraíso para las tres grandes águilas:

el águila imperial, el águila real y el águila perdicera.

En Navas del Rey encontramos el colegio Isabel La Católica.

Aquí empieza Aprendemos en Clan. El debate,

donde hablaremos de las matemáticas:

de su mala fama, de si molan o no y de para qué sirven,

para mucho más de lo que pensamos.

Estos son sus protagonistas.

(Música animada)

Vamos a hablar de una asignatura que divide opiniones

y sirve para casi todo,

algo que saben bien nuestros protas

porque aprenden matemáticas aplicándolas a proyectos prácticos,

una buena forma de descubrir sus posibilidades.

- Cada trimestre hacemos uno o dos proyectos.

- El último que hicimos para subir nota era de estadística.

- Hubo que hacer una tabla de frecuencias.

- Estamos haciendo un proyecto sobre una máscara inca.

- Medimos las figuras geométricas

y hacemos el perímetro y el área y lo vamos calculando.

- Para mí es mejor estudiar con proyectos que normal.

- Me gustan más los proyectos

porque así es más divertido aprender matemáticas

y además yo creo que te anima a seguir estudiando.

(Música animada de cabecera)

Hola a todos y a todas, ¡qué bien estar en este cole tan chulo!

¿Listos para empezar? (TODOS) Sí.

¡Fenomenal! Hoy vamos a hablar de matemáticas,

de números, de para qué sirven y de muchas cosas más.

Para ello, tenemos un invitado de lujo:

Eduardo Sáenz de Cabezón.

Eduardo es doctor en Matemáticas,

profesor titular del Departamento de Matemáticas y Computación

en la Universidad de La Rioja, investigador y divulgador.

Ha escrito libros, dado charlas y ponencias

e incluso interpretado monólogos,

siempre sobre las matemáticas.

Y es el actual presentador del programa 'Órbita Laika'

de La 2 de RTVE.

Lo suyo es verdadera pasión.

Un fuerte aplauso para recibir a Eduardo Sáenz de Cabezón.

Eduardo, bienvenido. Muchas gracias.

Son nuestros protagonistas de hoy. Hola, ¿qué tal?

Hoy vamos a hablar en este ratito de las matemáticas

y la primera pregunta es para ti porque son tu profesión.

¿Qué tienen que te gustan tanto? (RÍE)

Me encantan por muchas cosas,

que a veces la gente dice que estoy...

No, para empezar, por la cantidad de aplicaciones que tienen.

Sirven para entender el mundo,

para la gente de Ciencias, Ingeniería, Tecnología...

Entender cómo funciona el mundo.

Me gusta que son como una especie de entrenamiento para el cerebro,

no solo para las mates, sino otras cosas:

analizar un problema, dividirlo, tomar decisiones, tener lógica...

Eso me gusta también.

Pero, sobre todo, porque molan. Es que me gusta hacer matemáticas.

Me dedico a investigar, a hacer matemáticas nuevas,

y siento que mi trabajo consiste en jugar,

en inventar cosas y me siento, aunque suene así rarito,

me siento como un artista, es como inventar cosas,

en lugar de con música o colores,

con objetos matemáticos, números y otras cosas.

Está claro que a Eduardo le apasionan las matemáticas,

pero no todo el mundo piensa igual.

Pregunta para vosotros, chicos, chicas,

¿por qué las mates tienen esta mala fama?

¿Por qué pasa?

A ver, Ibrahim.

- Yo creo que es porque son muy complicadas

y a la gente le cuesta entenderlas.

Que son complicadas... Es verdad.

Hay cosas complicadas en matemáticas,

lo que pasa es que la gente piensa que son complicadas

y son más fáciles de lo que creemos.

Necesitan su esfuerzo, pero, como tantas cosas,

merece la pena hacerlo, ¿no?

¿Creéis que son más complicadas que otras asignaturas,

por ejemplo, Inglés?

A ver, Raquel.

- A mí me parece que Inglés es más fácil que Mates,

pero creo que lo que hace que sean difíciles

es que puedes equivocarte fácilmente.

Mmm...

¿Y eso es malo? - Sí.

¿Por qué? - Porque te salen las cosas mal.

Pero aunque salga mal una vez, hay que intentarlo, ¿no?

¿O a ti se te resisten un poquito las mates?

- Sí. (RÍE)

Lo confieso...

¿Y qué haría falta para que te atrajeran un poco más?

- ¡Puf! Pues hacer más juegos.

¿Y los profes también influyen?

A ver, contadme por aquí.

- Yo creo que sí influyen porque, si un profesor enseña mal

y tú no te lo aprendes, para ti es más difícil.

Pero si enseña bien, con juegos

y de otra manera que te sea más fácil,

pues nos gusta más y aprendemos mejor.

A ver, Aitor.

- A mí me gustaría que hicieran más proyectos

y que mandaran menos deberes.

Pero creo que así están bien las clases.

Así están bien y te gustan...

A Aitor le gustan.

Alguna opinión más. Contadnos un poquito más.

- Creo que depende de la manera en la que el profesor te lo enseñe.

Un profesor cuya manera de enseñar sea hacer muchos ejercicios

habrá gente a la que no le transmite y hace que no aprenda

pero si lo hace con proyectos o cosas distintas,

sí que es verdad que se aprende más.

¿Qué tipo de proyectos hacéis? Contadnos más,

que tengo mucha curiosidad.

- Ahora la profe nos ha encargado hacer un proyecto

de una máscara con formas de polígonos.

¿Una máscara para luego tenerla en casa?

¿Os la podéis llevar?

¿Y qué tal? ¿Qué habéis aprendido?

- Aún estamos trabajando en él. Vale, genial.

Es interesante, ¿no?

Con las mates pasa lo mismo que con otras cosas:

para que lo aprendamos y que nos guste aprenderlo,

que nos guste es muy importante,

debe tener sentido, sentir que nos aporta algo,

que no lo hagamos solo por hacerlo.

Los proyectos que hacéis en el cole me parecen una ideaza

porque veis la razón por la que hacéis las cosas.

Claro. Y otro proyecto, no en el que estéis trabajando,

alguno terminado que os llamara la atención,

que gustara especialmente. ¿Oliver?

- Un proyecto que hicimos hace mucho fue de contabilidad,

en el que había que hacer una tabla con los gastos de una familia.

¡Vaya! ¿Y cómo fue?

- Fue bastante bien.

Hicimos una presentación y fue bastante divertido.

Qué chulo. ¿Os sirvió luego para casa?

¿Echáis una mano ahora con la contabilidad?

- Yo sí, un poco. ¡Fíjate! ¿Y te gusta?

- A medias. A medias.

Tiene sus complicaciones, ¿no?

Está bien saberlo para el día de mañana

y Oliver ayuda en casa, genial.

Hay una frase que se escucha, no sé si la habéis utilizado

o la habéis expresado vosotros: Yo no sirvo para las matemáticas.

¿La habéis dicho alguna vez? (TODOS) Sí.

En casa seguro que más de uno también.

¿Qué le dirías a la gente que en algún momento piensa esto?

Que no servimos... ¡Que sí servís!

Sí servimos todos y todas para las matemáticas.

De hecho, nuestro cerebro realmente

no está demasiado preparado para las matemáticas,

para contar, estimar o aproximar cosas, sí.

Para eso está bien preparado.

Para lo otro, nuestro cerebro reutiliza

sus mecanismos para otras cosas, entonces, sabemos aprender bien.

Es un logro que tenemos gracias a la educación

y todos somos capaces de hacer muchas matemáticas.

y a mí me parece que puede ser también una fuente de felicidad

el vernos capaces de hacer cosas que no sabíamos.

(Notas de xilófono)

Las matemáticas nos permiten aprender cosas

sin necesidad de comprobarlas directamente.

Mucho antes de que los satélites fotografiaran la Tierra

desde el espacio,

ya sabíamos cuánto medía su circunferencia.

Lo calculó el griego Eratóstenes hace más de 2200 años

Viendo los ángulos de las sombras en Alejandría y Siena

durante el solsticio de verano,

llegó a la conclusión de que la Tierra era redonda

y calculó que su circunferencia medía 39 614 kilómetros.

Se acercó bastante. Realmente, mide 40 008 kilómetros.

Hemos visto que, en general, no tienen...

las matemáticas no tienen muy buena fama,

pero hay personas como Eduardo a las que les encantan.

¿Qué pasa en este grupo? Para hacernos una mejor idea todos.

Si os parece bien, os voy a pedir

que os coloquéis en el lado derecho a los que os gustan las mates,

en el lado izquierdo los que no seáis tan fanes

y los que tengáis dudas, en medio.

Y ahora moveos, a ver cómo queda la imagen.

Vale.

Bueno, así queda la nueva distribución, Eduardo.

Vamos a hacer una cosa: a los que sí os gustaban,

¿cuántos erais? ¿Podéis levantar la mano?

Perfecto.

Yo puedo saber cuánta gente hay a la que le gusten las mates

o cuánta gente menos porque sé contar.

Esto son mates.

Y podemos comparar, que también son mates.

Al final, contar, medir u ordenar es la base de las matemáticas

y podemos saber esas respuestas, ¿no?

Aquí lo tenemos claro, hemos hecho la nueva distribución,

pero ¿cómo será en el resto del país?

¿Creéis que con las matemáticas podríamos averiguar

si en todo el país

piensan lo mismo que vosotros? - Podríamos verlo

mediante estadísticas

y también preguntando

a la representación del país

y coger a personas de todas las edades

y todos los géneros.

Entonces, les preguntamos y les hacemos una encuesta

y sacamos la estadística.

Y la importancia de coger

de diferentes edades, sexos... - Sí.

...para una visión global.

Además, por ejemplo, de averiguar

si les gustan o no las mates, ¿qué más podríamos averiguar?

A ver, Ibrahim. - Por ejemplo,

con las matemáticas podríamos saber

a cuánta gente le gusta un tipo de comida

o alguna actividad

preguntando y haciendo encuestas. Genial, Ibrahim.

¿Qué más casos? - Un colegio que quiere saber

qué actividades extraescolares hacer

podría hacer encuestas y calcular. Muy buena idea.

- También están las variables cuantitativa y cualitativa.

A ver, cuéntame eso, cuéntame.

- La variable cualitativa es la que es, por ejemplo,

si eliges entre los deportes: fútbol, baloncesto, natación...,

y la cuantitativa sería, por ejemplo,

cuántas horas usas el móvil: una, dos, tres, cuatro, cinco...

Vale, genial.

¡Lo que estoy aprendiendo! Y repasando esos conceptos...

Tú te sentirás como pez en el agua. Son muy importantes esos ejemplos.

Hay uno que me parece importantísimo.

Por ejemplo, una empresa, pongamos una farmacéutica,

que tiene una vacuna, ¿cómo sabe si funciona o no?

No puede probarla con todos. Lo que bien decía Lucía

sería coger una población representativa

y, si veo que funciona en esa población,

la puedo usar con todo el mundo.

Esas preguntas que no puedo hacer a todo el mundo

la estadística y las mates nos responden.

(Notas de xilófono)

La estadística es la rama de las matemáticas

que permite obtener nuevos conocimientos

basados en la experimentación y la observación.

La estadística es práctica para muchos campos diferentes:

se puede usar para obtener información de todo tipo

y ampliar nuestros conocimientos,

para estimar y para pronosticar.

Estamos viendo que la estadística y las mates

nos sirven para ver si una cosa nos gusta o no,

para ver, como decías, si una vacuna puede ser efectiva

en una mayor o menor población.

Han salido ideas chulas,

pero ¿para qué más pueden servir las matemáticas?

Antes lo apuntaban muy bien: para tener ventaja.

Una empresa, como decís, que haga el estudio matemático

de si van a gustar sus nuevos productos

tiene ventaja sobre el resto.

Alguien que calcule probabilidades con dados

tiene ventaja sobre quien no lo sabe hacer.

Y ya no solo las empresas. Por ejemplo, un club de fútbol

o de otros deportes

tienen matemáticos y estadísticos para estudiar

qué jugadores fichar o no, contra qué equipo,

cómo organizar el equipo contra unos u otros,

quién tira penaltis, quién falla, para qué lado los tiran...

Entonces, en casi todo en la vida

saber un poco de matemáticas

y poder analizar matemáticamente te da ventaja.

Creo que tienes una dinámica preparada.

Porque las matemáticas te pueden servir incluso

para saber si algo es posible o no.

Y tengo un jueguillo. ¿Os apetece?

(TODOS) Sí. Vamos a jugar.

No vamos a hacer cuentas.

(SUSPIRA ALIVIADA) (TODOS) (RÍEN)

(Música animada de cabecera)

Tenemos aquí una pizarra

y creo que tienes para todos y para los que estáis en casa

una dinámica muy chula. Sí, vamos a ver.

Las matemáticas nos sirven también para ver qué cosas son posibles,

así que los de casa y vosotros, ¿tenéis papel y boli?

Tenéis ahí. Cogemos papel y boli.

Yo voy a usar la pizarra.

Voy a hacer un dibujo.

Primero voy a hacerlo para que lo veáis aquí.

Mirad qué dibujo más bonito.

Es una cosa como muy típica que hemos hecho muchas veces.

¿Sois capaces de hacer este dibujo

sin levantar el lápiz del papel

y sin pasar dos veces por el mismo sitio?

A ver si lo conseguís.

(Notas de xilófono animadas)

Veamos otro.

Este tiene muchas redes, voy a poner uno más sencillo.

Intentadlo también en casa.

Intentadlo en casa. Este es más sencillo.

Sin pasar dos veces por el mismo sitio

y sin levantar el lápiz del papel.

(Notas de xilófono animadas)

¿Qué está pasando?

Con las matemáticas sé que es imposible

hacerlo con esas reglas. Mmm...

No se puede hacer con esas reglas.

Da igual cómo te pongas: no puede hacerse.

Las mates pueden explicar por qué.

Si queréis, os explico cómo es para que os podáis inventar dibujos

y fastidiar a vuestros amigos o vacilarles un poquito.

Como tú nos has hecho ahora.

En un dibujo de estos, tenemos las esquinas y las líneas.

Entonces, si en un dibujo a todas las esquinas

llega un número par de líneas, ese dibujo se puede hacer

sin levantar el lápiz.

Si llega un número par a todas, se puede.

Si a todas menos una llega un número par, se puede,

pero empezando por la impar.

Si a todas menos dos llega un número par, se consigue.

Pero si hay más de dos esquinas con un número impar de líneas,

no se puede hacer, te pongas como te pongas,

y este dibujo de aquí tiene

una esquina a la que llegan tres,

otra a la que llegan tres,

otra a la que llegan tres y otra a la que llegan tres.

Aquí hay cuatro esquinas con un número impar de líneas.

Este dibujo no se va a poder hacer nunca.

Yo os animo en casa a que intentéis dibujitos de estos

y cuando queráis decidir quién friega por la noche

decís: Te pongo un dibujo. Si lo haces, friego yo.

Seguimos aprendiendo con las mates y sobre las mates, Eduardo.

Hemos visto algunos usos, para qué podemos usarlas,

pero me gustaría que nos contaras más.

Usos de las matemáticas hay en todos los ámbitos de la vida

porque las matemáticas nos hacen...

hacernos idea de cómo es la realidad.

Donde queramos eso, necesitaremos mates.

Toda actividad científica necesita matemáticas de base,

la tecnología, cómo saber calcular, aunque es un ejemplo típico,

si un puente se caerá,

si una carretera va a permitir la velocidad necesaria o no,

para eso necesitamos cálculos y matemáticas.

En las profesiones que tienen que ver con eso

hay alguien ahí que sabe matemáticas.

Traslado esta pregunta a nuestros chicos y a los de casa:

¿Cuándo y cómo usáis las matemáticas en el día a día?

Id pensando, de momento no respondáis,

porque yo voy a conocer a Patricia, su profe de mates.

(Música animada de cabecera)

Bienvenida, Patricia. - Gracias.

Hemos visto que a la mitad aún no le convencen mucho las mates,

pero al resto le entusiasman.

Cuéntanos cómo trabajáis en el cole esta asignatura.

- Tratamos de hacerlo de muchas maneras distintas.

La que más les gusta a ellos y la que más piden

y que habría que seguir trabajando para hacerla más,

aunque vamos poco a poco, hemos de seguir haciéndolo,

pero son los juegos.

Hacer actividades lúdicas y que tengan que ver con el juego

y hay que reconocer que las matemáticas

tienen relación con los juegos.

Esa es una forma en la que estamos trabajando.

Algo que tenemos más asentado,

que lo han contado ellos, tiene que ver con los proyectos,

el relacionar lo que ven en clase

con cosas que pueden aplicar a la vida,

donde deben investigar, sacar conclusiones,

utilizar las mates como herramienta.

Y, bueno, también trabajamos, como en todos los sitios,

con pizarra, papel, boli, lápiz,

y a practicar ejercicios, situaciones y problemas nuevos

y practicar y practicar,

que nos sirva para aprender

y entrenar la mente, el cerebro...

Es una combinación de todo. Hay que buscar el equilibrio.

Patricia, enhorabuena por vuestro trabajo y dedicación.

Gracias por este ratito y por abrirnos las puertas.

- Gracias. Un placer.

(Música animada de cabecera)

Ya estamos por aquí, Eduardo.

Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Habéis pensado ya algún ejemplo

donde utilicemos las mates?

¿Lo tenéis? A ver.

- Cuando vas a comprar y llevas diez euros,

puedes ir contando cuánto te vas a gastar

para pagar menos de lo que tienes.

- Cuando estás haciendo una receta para calcular los litros y gramos

de comida que tienes que echar.

¿También cocinas? - No.

La contabilidad es lo de Oliver.

- A mí me gusta mucho el arte

y cuando hago un retrato necesito ver dónde va a ir cada cosa

y medirlo en centímetros para que quede exacto.

Diego, cuéntanos. - Cuando voy a comprar,

siempre calculo el dinero por si me devuelven de menos.

Mmm, Diego está muy atento. Muy bien.

¿Qué te parecen las respuestas? Muy interesantes.

Como decíamos, lo de contar, medir, ordenar...

Los repartos, algo muy importante en las mates,

El arte, que no parece estar vinculado,

pero, exactamente, medir las cosas para las figuras de arte

ha sido muy importante,

con el uso de la perspectiva y demás cosas.

Y para que no nos engañen.

Hay ejemplos de mates que no tienen que ver con números.

A mí hay uno que me encanta que es:

imaginaos que vais al supermercado y veis dos colas en caja,

una que tiene muchos carritos, pero van casi vacíos,

y otra que tiene pocos carritos, pero muy llenos,

¿cuál escoges?

Vamos a levantar las manos. Venga.

Los que iríais a la cola de los carritos casi vacíos.

(AMBOS) Muchos carritos con pocas cosas.

Vale. Bien. ¿Y pocos carritos muy llenos?

Víctor, cuéntanos.

Ya que lo ves un poco diferente al resto.

- Yo creo que, aunque hay mucha gente en el otro,

el que tiene menos gente va más rápido.

El de menos gente va más rápido. ¡Es verdad!

La intuición nos dice una cosa, pero las mates nos dicen otra.

¿Dónde puede retrasarse? En el momento de pagar.

Pasar las cosas es rápido,

a la hora de pagar es donde perdemos más tiempo.

Vete a la cola donde vaya a ocurrir menos.

Esto se hace mucho. Lo planifican los supermercados y aeropuertos.

Hay un área de matemáticas llamada teoría de colas.

¿Y a alguien le gusta cantar o tocar instrumentos?

¿Os gusta?

- Yo toco la guitarra en el pueblo, aquí.

Perfecto. - Llevo cinco años tocando.

¿Y tú crees que utilizas las mates al tocar la guitarra?

- Definitivamente no. No... (RÍE)

¿Qué te parece, Eduardo? Las mates están detrás de la música

cuando queremos componer.

También harás mediciones de tiempo.

Cuando dos instrumentos tocan a la vez

o para armonizar una melodía, medimos los compases.

Medimos dónde van acentos y notas,

la armonía tiene que ver con la medida de las notas,

Desde el inicio, casi, de la música se han utilizado las matemáticas.

(Melodía misteriosa)

¿Sabías que la música está hecha de matemáticas?

Pues casi casi.

El griego Pitágoras consideró la música

como una disciplina de las matemáticas

allá por el siglo IV a. C.

y estableció una escala musical, la llamada 'pitagórica',

que se usó hasta bien entrada la Edad Media.

Las escalas, la afinación, los ritmos...

todo ello se rige por intervalos y logaritmos matemáticos.

Cuando cantas o sigues una canción estás haciendo matemáticas.

Es que las matemáticas están en todos lados, ¡madre mía!

Lo que me sorprende es que quizá no sabemos que las estamos usando

y quizá no sabemos explicar cómo las usamos,

pero las sabemos aplicar.

Pero voy a preguntaros por el otro lado de la moneda.

¿Qué desventajas, si es que hay, tiene aprender matemáticas?

Eduardo, voy a ser mala,

pero ¿nos volveríamos demasiado racionales?

¿Intentaríamos aplicar la lógica siempre a todo?

Fíjate, y no están reñidas de ninguna forma.

La lógica, la imaginación y la creatividad se dan la mano

y aprovechamos mucho cuando usamos las dos a la vez.

Genial, vale. No he dicho nada. (RÍE)

No sé si con lo que hemos hablado este ratito

de los que estáis en el lado de no tan fanes de las mates

alguno ha cambiado de opinión.

¿Ha pasado u os quedaríais donde estáis?

A ver, Raquel.

- A ver, las matemáticas tienen cosas buenas,

pero no se me dan bien, así que me quedo en este lado.

(RÍE) Eduardo, ¡no!

Después de este ratito... Pero sí, Raquel.

Tú sigue intentándolo. Claro.

Luego hay cosas que merecen la pena aunque precisen un esfuerzo

y lo que sí que tenemos que tener claro todo el mundo es

no dejarnos vencer por las dificultades que tenemos,

asumir nuestros fallos, pero tener siempre

una oportunidad para ser mejores y más felices en la vida.

Y es posible que esforzarnos en los estudios

también nos ayude a eso.

Yo confieso que siempre he sido más de letras que de números,

no sé si os pasa igual,

pero hoy salgo de aquí, Eduardo, más fan de las mates que antes.

Muchísimas gracias, chicos, chicas, por todo lo que habéis compartido

y gracias a ti por este ratito, que ha sido genial.

Nos has contagiado tu entusiasmo por las mates.

Yo encantado. Además, vemos que las matemáticas

tiene como ese superpoder

que nos permiten contestar cosas imposibles,

solucionar situaciones de la vida y trabajar en un montón de cosas,

así que yo sigo sembrando la pasión por las matemáticas.

Y creo que tienes un último reto.

Propongo un reto, sí.

Vemos que las mates sirven para contestar preguntas imposibles

y hay una cosa que me mosquea y que veo muchas veces,

que me dicen que los niños pequeños tienen la mochila más pesada.

¿Eso es verdad?

¿Cómo podemos contestar eso?

¿Cómo podríamos contestar? ¿Qué nos hace falta medir?

Ese es el reto que os lanzo.

¿En este colegio los niños pequeños están oprimidos por sus mochilas?

¿O es un bulo?

Nos quedamos con este reto que has lanzado, chicos, chicas,

y para los de casa, para poneros a prueba.

Gracias, Eduardo, y hasta aquí el programa de hoy.

Os esperamos en el próximo programa.

Recordad que todos los contenidos y alguna sorpresita más

están en la web de Clan.

Chicos, chicas, ¿me ayudáis a despedir el programa?

Todos juntos, Eduardo.

A la de tres nos giramos y enviamos un saludo a los de casa.

¡Una, dos, tres! (TODOS) ¡Adiós!

- Me ha parecido muy interesante.

- El reto de Eduardo me parece muy curioso, así que lo intentaré.

- A mí no me gustan.

- Ahora me gustan más.

- Me han convencido un poco y me empiezan a gustar

porque veo que sirven para muchas cosas en la vida.

- ¡Uf! Es que a mí los cálculos se me dan fatal.

Siempre me confundo y no veo mi error.

- A los chicos y chicas que no les gusten las mates

les recomiendo que utilicen otros medios

y que les pongan mucha motivación.

- Yo les diría para animarlos

a que les gusten las matemáticas, o a que las toleren,

que pueden servir para muchas cosas de tu vida cotidiana.

O incluso para el futuro.

(Música animada de cabecera)