Siete años después, España y Gran Bretaña vuelven a enfrentarse en las semifinales de la Copa Davis, con el recuerdo de aquella eliminatoria épica de 2019 en La Caja Mágica donde la dupla formada por Rafa Nadal y Feliciano López derrotó en un agónico partido de dobles a los británicos para levantar, un día después, la sexta Ensaladera en la final ante Canadá.

Será la decimosexta ocasión en la que ambas escuadras se enfrenten, con un balance de victorias favorable por muy poco para los británicos (7-8), aunque con ventaja española (6-2) en las ocho ocasiones en las que se han visto las caras en semifinales, la primera de ellas tras su primer duelo en 1921, en la edición de 1922 donde el equipo británico no se presentó por las dificultades logísticas del desplazamiento a Estados Unidos, sede del torneo con un formato diferente al actual.

Aquella victoria de 2019 de Rafa Nadal y Feliciano López ante Jamie Murray y Neal Skupski en el punto de dobles por un doble 7-6 queda como el último enfrentamiento entre ambas selecciones, en un 2026 donde Carlos Alcaraz, como Rafa Nadal en aquel entonces, es la bandera de un equipo que aspira a todo en Bolonia.

Ambos equipos llegan de forma muy diferente al choque de este sábado, con España cumpliendo los pronósticos en su duelo de cuartos de final ante Austria gracias a las victorias de Rafa Jódar y Dani Mérida ante Jurij Rodionov y Joel Schwaerzler, respectivamente, mientras Gran Bretaña llega tras apear a Alemania, protagonizando la gran sorpresa del torneo.

Gran Bretaña, y la baza del doble

La Alemania de Alexander Zverev cedió ante los británicos a pesar de la victoria del número 1 ante Arthur Fery en dos sets (6-3 y 6-2), pero la victoria de la pareja formada por Patten y Skupski ante Krawietz y Puetz (6-2 y 7-6(6)), y la de Cameron Norrie en el primer encuentro ante Jan-Lennard Struff (6-3, 3-6 y 6-2), obraron la remontada.

David Ferrer confirmó que Carlos Alcaraz está "ready" para la eliminatoria de este sábado tras mostrarse muy "orgulloso" del rendimiento de Rafa Jódar y Dani Mérida, por lo que la 'Armada' afronta el duelo como favorito ante el equipo capitaneado por Leon Smith, quien se mostró confiado en que sus pupilos puedan dar la sorpresa tras afirmar que, lleva suficiente tiempo en esto como para "haber visto ganar partidos a los favoritos", y a sus jugadores, "cuando partían como claros perdedores, ganar partidos".

El capitán dijo a TVE antes del enfrentamiento a Gran Bretaña que va a ser ''una eliminatoria dura, aunque el ambiente de equipo es inmejorable''.

Una de las claves para España será el evitar el partido de dobles, donde la pareja británica está un escalón por encima de la española en el ránking ATP, con Henry Patten, segundo, por detrás del finlandés Harri Heliovaara, y su compañero Neil Spukski, cuarto, mientras Marcel Granollers ocupa el octavo lugar de la clasificación mundial.