Italia se ha impuesto a República Checa por 2-1 en una emocionante eliminatoria de la Copa Davis, con Lorenzo Musetti como héroe y ha sellado su clasificación para la cuarta final consecutiva, en la que buscará prolongar su racha en la competición.

Los italianos, sin su número uno Jannik Sinner, defenderán el título el domingo ante el ganador del duelo entre España y Gran Bretaña, que se disputará este sábado.

El vigente campeón abrió la semifinal, ante los suyos en Bolonia, de la misma forma que el otro día, con un triunfo de Musetti, número 27, que superó al checo Jakub Mensik, número 15.

Muse, que aprovechó el empuje de su afición para hacerse grande, alargar una buena racha en este final de temporada y erigirse como héroe de la Davis para su país, cumplió con su cometido y con solidez. Sobre todo, fue determinante cuando más lo necesitaba.

El italiano tuvo que trabajar para doblegar a un rival cuyo principal argumento fue el servicio. Consiguió cerrar el encuentro por 6-3 y 6-4 en una hora y 26 minutos.

Lehecka dio esperanzas a los checos

La respuesta checa no tardó en llegar, de la mano de Jiri Lehecka (14), que se enfrentó a Flavio Cobolli (7). El checo dominó por completo el primer set por 6-2, pero el italiano igualó el partido con un contundente 6-1. En la manga definitiva, Lehecka recuperó el control y cerró el encuentro por 6-3 para forzar el dobles.

No son buenos días para Cobolli, que ya perdió en cuartos de final contra el coreano Soonwoo Kwon, número 139 en el ránking. El romano encadena seis derrotas consecutivas y ya afirmó que llega cansado a final de temporada.

La eliminatoria se resolvió en el dobles, después de que ambos equipos modificaran sus nominaciones iniciales. Musetti volvió a saltar a la pista para hacer pareja con el doblista Andrea Vavassori. Lehecka también, e hizo pareja con Tomac Machac. Ambos ganadores volvieron al terreno de juego.

El primer set se lo llevaron los checos por 6-3, con relativa facilidad. Pero cuando los italianos despertaron, encontraron su química y carburaron, endosaron un 6-1 en el segundo para llevar el final al tercer set.

Y esa manga, agónica e igualados, tal y como se desarrolló la propia eliminatoria, se resolvió igualmente en el desempate, en el que Italia consiguió vencer por 7-4. Estalló de alegría el Supertennis Arena.

El equipo dirigido por Filippo Volandri mantuvo así intacta su hegemonía en la competición, en la que levantó el trofeo en las tres últimas ediciones, y se situó a un paso de conquistar un cuarto título seguido que supondría un registro inédito desde la desaparición del sistema de Challenge Round en 1971.

La selección transalpina confirmó su condición de número uno del mundo y volvió a demostrar su fortaleza en una competición en la que acumula 16 eliminatorias consecutivas ganadas.