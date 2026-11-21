Menos de un mes después de proclamarse nuevo Balón de Oro en la ceremonia celebrada el 26 de octubre en París, Harry Kane ha tenido que someterse a una cirugía en la noche del viernes a este sábado tras romperse un ligamento del tobillo izquierdo durante un partido liguero que se saldó con empate 1-1 entre el Bayern Múnich y el Colonia.

Esa lesión del 'nueve' inglés se produjo anoche en el minuto 20 del partido, tras un gesto extraño de su tobillo en un intento de remate en el área contraria. A la mañana siguiente llegaba el anuncio oficial de su operación: "Harry Kane fue operado con éxito esta misma noche tras la rotura del ligamento sindesmal del tobillo izquierdo que sufrió ayer en el partido de la Bundesliga contra el Colonia", indicó en un comunicado el club bávaro.

"El jugador, de 33 años, comenzará ahora su programa de rehabilitación", continuaba el texto del equipo muniqués que a su vez anunciaba que su delantero será baja "los próximos meses", cifra que algunos expertos cifran en tres o cuatro según otros casos similares.

Harry Kane, con gesto de dolor justo después de sufrir la grave lesión en el tobillo izquierdo de la que ha tenido que ser operado.AP

Esta temporada Kane, cuyo último gol en partido oficial fue el penalti que transformó ante Unai Simón el pasado domingo en el España-Inglaterra de la Nations League, llevaba disputados con su club 16 partidos, en los que ha anotado diez goles y dado once asistencias.

Una noche de malas noticias en el Allianz Arena

Tras el partido del actual campeón de la Bundesliga ante el Colonia también tuvo que pasar por las manos de sus servicios médicos Michael Olise, quien sufrió una contusión en un pie y necesitará "tratamiento en los próximos días", según el propio equipo alemán.

Tanto Olise como Kane tuvieron que ser sustituidos en un encuentro que empezó con el Colonia adelantándose pronto en el marcador con un gol de Mikey Moore y que, pese al empate de Nathaniel Brown antes del descanso, supuso un tropiezo en casa del Bayern que le puede costar el liderato de la Bundesliga si el Borussia Dortmund, también invicto aún esta temporada en la competición, aprovecha su partido aún por jugar de esta jornada para superarle en la tabla clasificatoria.