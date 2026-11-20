Cuatro temporadas después, el derbi sevillano se presenta desde la parte alta de la clasificación de la Liga, con un Betis de Champions desde la cuarta plaza y un Sevilla, sexto, que coge vuelo de la mano de Luis García Plaza, y ante la oportunidad de reivindicarse ante su parroquia este sábado en el choque del Pizjuán.

13 jornadas antes que en 2022, cuando los de Lopetegui lograron la victoria ante el Betis desde la segunda plaza de la clasificación, con 54 puntos, a solo seis del Real Madrid, con el eterno rival ubicado en la tercera plaza, los eternos rivales vuelven a disputar el partido más emotivo de Sevilla, con el aliciente añadido de verse ambos en puestos europeos.

El primer derbi de ese mismo año disputado en el Villamarín llegó con el Sevilla, tercero, y el Betis, quinto, y finalizó con victoria de los hispalenses (0-2) gracias a los tantos de Marcos Acuña y Héctor Bellerín en propia meta.

Lejos quedan ahora los agravios mutuos y la tradicional guasa de las dos aficiones en derbis donde uno miraba al otro desde una atalaya clasificatoria más elevada, como por ejemplo en los dos partidos de la temporada pasada, donde el Betis cotizaba al alza ante un Sevilla en horas bajas.

Máxima rivalidad desde puestos europeos

La pasada temporada, la victoria de los verdiblancos 0-2 en el Pizjuán con tantos de Pablo Fornals y Sergi Altimira no arrugó a un Sevilla que heló La Cartuja con un empate (2-2) que le permitió sumar un punto clave, y sobre todo, coger confianza de cara a su objetivo de lograr la permanencia, tal como finalmente sucedió.

El anterior precedente en la temporada 2024-2025 reflejaba la misma inercia de ambos equipos, con el Betis en plena pelea por los puestos europeos, y el Sevilla, sin una brújula firme desde la zona media y baja de la tabla, al igual que las dos ligas anteriores, las que siguieron a la campaña 2021-2022 donde ambos equipos ocupaban puestos nobles, con los hispalenses un escalón por encima de los de Pellegrini.

Mucho más lejos en el tiempo, pero seguro que muy presente para la parroquia bética, en la décima jornada de la liga 1934-1935, el Betis ganó en Nervión el primer derbi sevillano de la historia (0-2), en un temporada histórica donde conquistó su primer y único título de Liga.

En el aspecto deportivo, Manuel Pellegrini tiene a disposición a casi todos sus efectivos con la duda del uruguayo Facundo Bernal, mientras Luis García Plaza tiene las bajas seguras de Miguel Sierra, Marcao Teixeira, Alfonso González, y José Ángel Carmona.

Pero más allá de estadísticas, precedentes y protagonistas, el Sánchez Pizjuán lucirá sus mejores galas para un derbi sevillano con dos equipos que apuntan alto en este primer tramo de Liga.