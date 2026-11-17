En el fútbol hay una serie de jugadores que su grandeza e importancia se mide en cuanto se le echa de menos cuando no están. Son, por lo general, futbolistas no demasiado vistosos pero con la virtud de mejorar la situación para los suyos cada vez que intervienen en la jugada ya sea ofensiva o defensivamente. Un claro ejemplo de este futbolista es Rodrigo Hernández.

España lo echó mucho de menos ante Inglaterra en el Metropolitano. Zubimendi, su recambio natural no está teniendo protagonismo en el Arsenal y en el encuentro ante la ‘Three Lions’ sufrió mucho. Con todo, Luis de la Fuente cuenta con otras opciones a las que echar mano cuando ni pueda contar con “los dos mejores pivotes del mundo” en palabras del riojano.

Rodri y "diez más"

El “Mejor Entrenador masculino del año” lleva ya años cincelando su equipo. Pocas dudas hay sobre su acierto en la configuración del mismo: una Eurocopa, una Nations League, un Mundial y 44 partidos sin perder le avalan en las decisiones que ha tomado.

Innegociable es para él Rodrigo Hernández. El capitán de su selección es el engranaje sobre el que gira la Roja. Para de la Fuente, son Rodri y diez más. Es la posición que parece tener más claro tiene junto la del portero y la del extremo derecho.

Pero la edad del madrileño en menor medida -sus treinta años no es una cifra elevada para el fútbol actual- y sobre todo, su historial de lesiones hacen que el entrenador español tenga que buscar otras alternativas.

Martín Zubimendi es a priori el relevo natural

El vasco, que ya acabó la temporada pasada como suplente, apenas ha participado en doce partidos esta temporada con el Arsenal. Aun así, su presencia en las convocatorias de la selección no se discute. Ni su presencia en el once cuando no está Rodri tampoco. Es lo que ha ocurrido en esta ventana, donde el centrocampista del Barça no ha podido estar por lesión y en la que Zubimendi ha sido titular en estos dos partidos. Ante la República Checa en Praga, Martín firmó un gran partido y fue el encargado de equilibrar y organizar el juego de España.

Sin embargo, en el Metropolitano ante Inglaterra, Zubimendi cuajó un mal partido. Muy incomodo con la presión inglesa e impreciso con balón. Para colmo tuvo que ser sustituido en el minuto setenta y dos tras llevarse la mano a los isquiotibiales.

Marc Roca viene pidiendo paso

En el banquillo, esperando su oportunidad estaba Marc Roca. El centrocampista bético era un habitual en las categorías inferiores con de la Fuente. Roca llegaba a la selección absoluta siete años después de su última llamada con la sub-21 pero no ha tenido minutos durante la concentración. El verdiblanco, pieza clave de Manuel Pellegrini, es un perfil muy parecido a Rodri y Zubimendi por lo que sería la opción menos revolucionaria de Luis de la Fuente.

Dos opciones importante en "la cantera"

La buena noticia para Luis de la Fuente es que no tiene que buscar demasiado lejos para encontrar alternativas. El seleccionador cuenta en la sub-21 con una generación de centrocampistas que ofrece muy buenas opciones para ocupar el puesto de pivote. Marc Bernal y Chema Andrés son dos de los nombres que más proyección tienen y que, si mantienen su progresión, pueden convertirse en opciones para la absoluta.

Marc Bernal ya sabe lo que es debutar con la absoluta. El joven centrocampista del Barcelona reúne condiciones físicas y técnicas para ocupar el pivote y en su club tiene el mejor espejo donde mirarse. También aparece Chema Andrés. El centrocampista, formado en el Real Madrid y actualmente en el Brighton, destaca por su capacidad para recuperar balones, ordenar el juego y dar salida desde atrás y su poderoso juego aéreo. Su ascendente progresión en Inglaterra le convierte en una alternativa a tener en cuenta para el futuro de la selección.

Pedri y Barrios, dos alternativas más creativas

Hay otras dos opciones que De la Fuente conoce perfectamente y que cuentan con un perfil diferente a las ya mencionadas. Pedri y Pablo Barrios son habituales en las convocatorias de la absoluta y ofrecen una alternativa mucho más creativa para el centro del campo.

Ambos destacan por su capacidad para asociarse, encontrar el último pase y romper líneas con balón, aunque sus características pueden dejar más expuesta a la selección en el apartado defensivo. Pedri ocupó ya esa posición ante Inglaterra tras la lesión de Zubimendi y con España obligada a buscar el gol. El canario retrasó su posición para actuar como pivote.

Barrios, por su parte, también puede desempeñar esa función gracias a su movilidad y calidad en la circulación. Son dos perfiles menos posicionales que Rodri o Zubimendi, pero pueden ser recursos interesantes ante rivales replegados que obliguen a España a llevar la iniciativa y encontrar soluciones en espacios reducidos.

Un problema con diferentes soluciones

Otra alternativa que conoce bien Luis de la Fuente es Aleix García. El centrocampista del Bayer Leverkusen ofrece un perfil intermedio entre el pivote más posicional de Rodri y Zubimendi y la mayor creatividad de Pedri o Barrios. Tiene capacidad para organizar la salida de balón, dar continuidad a la posesión y tiene un golpeo exquisito. Todo ello, sin renunciar al trabajo defensivo. Sin embargo, lleva un año fuera de las convocatorias y el propio futbolista reconoce que regresar es complicado: “El entrenador tiene su grupo hecho”.

En definitiva, las alternativas a Rodri son numerosas y responden a perfiles muy diferentes. Desde la seguridad posicional de Zubimendi y Marc Roca hasta la creatividad de Pedri y Barrios, pasando por la proyección de Bernal y Chema Andrés o la experiencia de Aleix García. De la Fuente tiene dónde elegir, aunque ninguno ofrece exactamente lo que aporta Rodri cuando está disponible.

El reto del seleccionador no es encontrar un sustituto idéntico al jugador del FC Barcelona, sino conseguir que España mantenga su equilibrio cuando no pueda contar con él. Porque si algo ha demostrado el partido ante Inglaterra es que, aunque Rodri no siempre se vea, su ausencia se nota. Y mucho.