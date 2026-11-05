Raphinha renueva hasta 2030: de fichaje discutido a estrella del Barça

Raphinha seguirá vistiendo de azulgrana hasta el año 2030. El Barcelona ha oficializado este jueves la renovación del delantero brasileño, que ha firmado su nuevo contrato acompañado por Joan Laporta.

Un acuerdo que prolonga la historia de un futbolista que ha recorrido un camino muy distinto al que muchos imaginaban cuando aterrizó en el Camp Nou: "No me imaginaba estar aquí tras mis dos primeros años", reconoció el propio jugador, que recordó las críticas que recibió durante sus primeros cursos.

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El tiempo ha cambiado el relato. De aquel extremo que tuvo que convivir con las dudas sobre su rendimiento a un futbolista que hoy luce el brazalete de capitán, lidera la producción ofensiva del equipo y se ha convertido en una de las grandes referencias del proyecto de Hansi Flick.

Un fichaje que tuvo que convivir con las dudas

Raphinha llegó al Barcelona en el verano2022 procedente del Leeds United. Su fichaje generó expectativas, pero también competencia y debate desde el primer momento, ya que no terminó de encontrar la continuidad que necesitaba para asentarse como una pieza indiscutible: "Un jugador que llega de un equipo que no tiene la grandeza del Barcelona y metió diez goles en las dos primeras temporadas, es algo que se tiene que considerar", recordó él mismo este jueves.

"Yo sabía hasta dónde podía llegar", explicó durante su comparecencia tras firmar la renovación. El delantero defendió que siempre ha dado lo mejor de sí mismo, aunque reconoció que trabajar bajo esa presión no resultaba sencillo: "Cuando te quieren echar, obviamente, no tienes la tranquilidad para trabajar", señaló, antes de atribuir parte de su evolución a la confianza y la madurez que fue adquiriendo con el paso del tiempo.

De extremo a goleador y capitán

Su transformación no se entiende sin el cambio de contexto que encontró con Hansi Flick. Raphinha ganó peso en el equipo, asumió más responsabilidades y amplió su repertorio ofensivo. De ser un extremo de trabajo, desborde y llegada ha pasado a convertirse en un atacante capaz de ocupar distintas posiciones en la delantera, también la de '9'. Una adaptación que ha elevado su producción goleadora y su influencia en el juego de los culés.

Las cifras resumen ese salto: 94 tantos en 190 encuentros, que le sitúan como el cuarto brasileño más goleador de la historia del club, por detrás de Rivaldo (130), Evaristo y Neymar (105 cada uno). En el inicio de esta temporada suma 19 goles en 13 partidos oficiales —15 en LaLiga y 4 en la Champions—, unos registros que, según reconoció, le han sorprendido, aunque ha avisado de que "puede llegar más lejos".

Un contrato hasta 2030 con la Champions en el horizonte

La renovación llega en el mejor momento de su trayectoria azulgrana y consolida su papel como uno de los líderes del vestuario.

Raphinha no esconde que su objetivo pasa por seguir ampliando su palmarés con el Barcelona. Entre todos los títulos, hay uno que ocupa un lugar especial: la Champions League, que el equipo catalán no conquista desde 2015: "Estoy centrado en conquistar el máximo de títulos posibles", resumió el brasileño, que también descartó que exista una rivalidad individual con Lamine Yamal y aseguró que le encantaría verle ganar diez Balones de Oro: "Los merecería".

El nuevo vínculo se extiende hasta el 30 de junio de 2030, aunque el propio futbolista dejó abierta la posibilidad de continuar más allá de esa fecha si su físico se lo permite: "Me encantaría terminar mi carrera en el club", afirmó. Una declaración que encaja con el recorrido de un jugador que llegó rodeado de interrogantes y que, cuatro años después, está escribiendo su propia historia en las páginas del Barça.