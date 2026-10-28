El Real Madrid vuelve de Múnich con un agridulce empate contra el Bayern en Champions

El Real Madrid ha vuelto a quedarse a las puertas de su primera victoria en la Liga de Campeones femenina. Las de Pau Quesada han dejado escapar una ventaja de dos goles ante el Bayern de Múnich, que ha reaccionado para firmar el empate (2-2) en un partido de ida y vuelta, con ocasiones en ambas áreas y un tramo final en el que las alemanas han rozado la remontada completa.

Athenea del Castillo y Lineth Beerensteyn adelantaron a las blancas en los primeros 21 minutos, pero Edna Imade recortó distancias antes del descanso y Momoko Tanikawa devolvió la igualdad al marcador al inicio de la segunda parte.

El punto sabe a poco para el Real Madrid, que necesitaba ganar para mejorar su posición en la fase liga y acercarse a los puestos de acceso directo a cuartos de final. Tras los empates ante el PSG y el Manchester City, el equipo blanco suma tres igualadas en sus tres primeros compromisos europeos.

El Bayern, que llegaba invicto esta temporada, ha demostrado por qué es uno de los rivales más exigentes del torneo. El año pasado consiguió la 4ª plaza en la fase de liga frente a la 8ª del Real Madrid y tuteó a todo un Barça logrando el empate en la ida de las semifinales. Allá por el verano del año 2025 también logró imponerse al equipo blanco por 4-1 en un amistoso disputado en Alemania.

Un Real Madrid efectivo golpea dos veces

El conjunto blanco encontró pronto el camino hacia la portería alemana. Apenas habían transcurrido seis minutos cuando Linda Caicedo condujo el ataque y puso la asistencia para Athenea del Castillo, que definió con la izquierda para abrir el marcador. El gol dio confianza al equipo, que aprovechó también una acción a balón parado para ampliar su ventaja en el minuto 21: María Méndez prolongó de cabeza una falta para que Lineth Beerensteyn, muy cerca de la portería, firmara el 0-2.

El inicio parecía ideal para un Real Madrid que buscaba dar un golpe sobre la mesa en Europa, pero el Bayern no tardó en responder. Las alemanas aumentaron la presión, con Klara Bühl y Linda Dallmann como focos de peligro. La recompensa llegó en el minuto 30, cuando Edna Imade puso un testarazo a un centro de Bühl tras un saque de esquina. El gol devolvió la incertidumbre al encuentro y permitió al Bayern marcharse al descanso con opciones de darle la vuelta.

Tanikawa empata y el Bayern aprieta hasta el final

La reacción local no cambió tras el paso por vestuarios.

En el 51', Momoko Tanikawa culminó una llegada ofensiva con un disparo con la izquierda que se coló en la escuadra, imposible para la guardameta madridista. El 2-2 borró la ventaja blanca y cambió el escenario.

Pau Quesada agitó el banquillo para refrescar al equipo y dar entrada a Janou Levels, Andreia Jacinto, Irune Dorado, Sara Däbritz y Felicia Schröder. Beerensteyn tuvo una ocasión de cabeza en el tramo final, pero la amenaza más clara llegó en la otra portería: Sophie Proost estrelló un remate en el poste en el 91'. El Real Madrid resistió hasta el final y salvó un punto, aunque vuelve a quedarse sin la victoria que necesita para escalar posiciones en la clasificación europea.

Un punto que sabe a poco

El empate deja al Real Madrid con tres puntos de nueve posibles y obliga a las blancas a seguir remando en una fase liga en la que cada resultado cuenta para asegurar el pase. El objetivo sigue siendo alcanzar los cuartos de final, una barrera que el club no ha logrado superar en sus anteriores participaciones.

El Bayern, por su parte, prolonga su buena dinámica y confirma su capacidad para competir incluso cuando el partido se le pone cuesta arriba. Para el Real Madrid, la asignatura pendiente vuelve a ser sostener la ventaja y transformar sus buenos tramos de juego en un triunfo europeo.