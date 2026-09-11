Mourinho, sobre las críticas a Vinícius: "Solo tiras piedras a los árboles que tienen fruto"

El entrenador del Real Madrid José Mourinho ha defendido de las críticas externas a su delantero Vinícius Júnior parafraseando un proverbio portugués que dice que "solo se tiran piedras a los árboles que tienen fruto", tras dejar claro que el brasileño está trabajando "mejor que nunca".

"Todavia no ha llegado el Vinicius que decide partidos, el que el año pasado acabó la eliminatoria él solo ante Benfica. Todavía no está, pero trabaja más que nunca. En una era de datos, está muy cerca de su velocidad máxima. En una carrera de máxima intensidad ha batido sus récords esta temporada, y también de balones recuperados también... El mejor Vinicicius va a llegar", ha explicado el portugués.

Fiel a su estilo, Mou bromeó con la sede de la final del próximo Mundial, señalando que le gustaría que fuera "en Lisboa", pero destacando que "si puedes jugar en un estadio mítico, histórico y donde jugaron los mejores futbolistas de la historia sería aquí".

Además, el portugués recalcó que si estuviera entrenando en su país natal no cambiaría de opinión sobre este asunto. "Te lo digo independiente de que sea entrenador de Real Madrid, si fuera entrenador del Benfica te diría exactamente lo mismo", sentenció.

En los mismos términos se refirió a Kylian Mbappé: "Uso el mismo proverbio que para Vinícius. Hay cosas que veo y las valoro muchísimo. He visto un equipo jugar, en el minuto 90, dos minutos con 10, y he visto Mbappé jugar de ala izquierdo, defendiendo con 10, por delante de (Marc) Cucurella que estaba ya muerto. Kylian, también muerto, dos minutos a defender por la izquierda como un animal, con un entrenador muy pesado que no paraba de gritar, de motivarlo".