Maica García, nueva jugadora del Sant Andreu, denunciará al Astralpool Sabadell tras su "despido" después de ser madre

La campeona olímpica y mundial Maica García denunciará ante la justicia al Astralpool Sabadell después de que el club le comunicara que no contaba con ella para la próxima temporada tras regresar de su permiso de maternidad.

La nueva jugadora del CN Sant Andreu rompió este jueves su silencio tras la decisión del club vallesano y aseguró que no se merece este desenlace después de 32 años de relación con una entidad que considera "su vida".

"El Sabadell es mi vida y será mi club toda mi vida. Soy de aquí, he crecido aquí. Las personas van y vienen, las personas del club van y vienen. Me voy muy dolida por unas personas que llevan este club. Estoy descontenta con esta gestión, no me lo merezco yo ni nadie", apuntó la boya española.

Defiende que su contrato debía renovarse automáticamente tras explicar su situación en las instalaciones de su nuevo equipo, el CN Sant Andreu, donde repasó los meses transcurridos desde que comunicó su embarazo, en enero de 2025, hasta su salida del club vallesano.

Tras dar a luz, inició su regreso a los entrenamientos con la convicción de que su vínculo contractual con el Sabadell se extendía hasta el 31 de agosto de 2027. Su interpretación se apoyaba en el artículo 6 bis del Real Decreto 1006/1985, introducido por la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales.

"Estaba tranquila, quería hablar con mi club, de manera pública y privada, todo el mundo sabía que yo quería continuar. Ellos no eran conscientes, o no lo han sido, de que había esta ley. Yo daba por hecho tranquilamente que iba a llegar a Los Ángeles jugando para el Sabadell", señaló.

Sorpresa y dolor Su objetivo era regresar a la élite y mantener vivo el sueño de disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con su hija viéndola "en las gradas". Sin embargo, ese camino comenzó a torcerse cuando, en distintas conversaciones, el club vallesano le trasladó que no contaba con ella. "Se referían a una Maica que no es la de hace diez años. He sido madre, me ha cambiado la vida, pero siento que soy una jugadora que puede volver a la élite y seguir soñando con llegar a los Juegos", apuntó. La situación le provocó "muchísimo dolor" y "un cuadro fuerte de ansiedad", según reconoció entre lágrimas. Pese a ello, García insistió en que no guarda "rencor" al club en el que creció y con el que conquistó más de 70 títulos, entre ellos siete Ligas de Campeones, aunque considera que las formas "no han sido las adecuadas". "Mi contrato acababa el 31 de agosto y durante ese tiempo no tuve más comunicación por parte del club. La semana pasada me llamó Recursos Humanos y después me encontré el mensaje de la Seguridad Social de que me habían dado de baja", relató. Según García, las razones que le trasladó el Sabadell fueron "el proyecto deportivo y las decisiones técnicas", argumentos que la jugadora ha contrapuesto a sus más de tres décadas de trayectoria en la entidad. "He liderado muchos proyectos deportivos de este club", recordó.