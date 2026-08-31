Álex Palou se proclama campeón de la IndyCar por quinta vez en su carrera e iguala el récord de cuatro consecutivas

El español Álex Palou, del equipo Chip Ganassi, se ha coronado este domingo campeón de la IndyCar por quinta vez en su carrera tras terminar en la décima posición la segunda carrera del día en el oval de Milwaukee.

El español, nacido en Sant Antoni de Vilamajor en 1997, ha igualado además el récord de cuatro títulos consecutivos logrado por el francés Sebastien Bourdais y ya es el tercer piloto más ganador de siempre, con cinco coronas, a una de Scott Dixon y a dos de AJ Foyt.

"Otro campeonato y ya estoy preparado para el siguiente", ha declarado el campeón nada más bajarse del coche.

A Palou le valía con terminar entre los 20 primeros para poner sus manos en un nuevo título de IndyCar.