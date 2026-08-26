España empieza con buen pie el Mundial de piragüismo donde buscará superar las ocho medallas de Milán

La delegación española de Sprint Olímpico y Paracanoe disputa el Campeonato del Mundo de Poznan (Polonia), que se disputa del 26 de agosto hasta el domingo 30, una competición a la que España acude con 33 deportistas de sprint y nueve de paracanoe que tratarán de superar las ocho preseas logradas en el mundial del pasado año celebrado en el Parque Idroscalo de Milán.

España acude al Campeonato del Mundo de Poznan con 44 deportistas, 35 de Sprint Olímpico y 9 de Paracanoe en una competición que contará con 885 palistas (535 hombres y 350 mujeres) de 78 países.

Un Mundial en el que los principales objetivos serán los de superar el resultado conseguido en Milán con ocho medallas y conseguir el máximo número de puntos posibles en la carrera del ranking olímpico de cara a los Juegos de Los Ángeles de 2028.

España ha comenzado con buen pie en la competición Las trece embarcaciones españoles que han participado en las pruebas de sprint este miércoles han conseguido su clasificación para la siguiente ronda. En el caso del K4 500, C2 500 y C2 200 femenino y el C4 500 masculino, sellaron su pase a la final por las medallas de manera directa. Pablo Crespo (Club Fluvial De Lugo) en la prueba del C1 1000, el cuarteto formado por Adrián Del Rio (Club Escuela Piragüismo Aranjuez), Carlos Arévalo (Club Fluvial De Lugo), Marcus Cooper (Reial Club Nautic Portopetro) y Rodrigo Germade (Club Fluvial De Lugo) en la prueba del K4 500. Una clara opción de medalla para la delegación española, ya que lograron el bronce en París y Milán. En la categoría femenina, Sara Ouzande (Club Los Delfines De Ceuta), Lucia Val (Club Piragüismo Rias Baixas-Boiro), Daniela Garcia (Club Deportivo Piragüismo Tartessos Huelva) y Barbara Pardo (Peña Piragüista Antella), han ganado marcando con un tiempo de 1:39.33. Con esta marca, pasan directas a la final dónde buscarán defender el título logrado el año pasado. De una forma parecida les ha ido a Ángeles Moreno (Reial Club Nautic Port De Pollença) y Viktoria Yarchevska (Asociación Deportiva Pinatarense) en el C2 500, dónde han conseguido el mejor tiempo de las tres clasificatorias con un 2:02.88. En paracanoe, Adrián Castaño, del Real Club Náutico de Palma, terminó quinto en su serie del KL1 200 Pablo Graña (Real Club Náutico Rodeira De Cangas) se impuso en las series del C1 200, con un tiempo de 41.92. Carlos Arévalo también ganó en su prueba, la serie del K1 con una marca de 38.32. En la serie del K1 1000, Laia Pelachs I Masanas (Club Natació Banyoles) fue segunda.

Buenas noticias en la sesión vespertina En la sesión vespertina de este miércoles, Claudia Couto (Club Kayak Tudense) y Diego Domínguez (Club Fluvial de Lugo) en las clasificatorias del C1 500 pasaron a la final. Carolina García (Club Fluvial de Lugo) pasó a la final en segunda posición en las del K1 500 y Francisco Cubelos (Club Fluvial de Lugo) tercero en el K1 1000. Ángeles Moreno y Viktoria Yarchevska también reinaron en el C2 200, anotándose su segundo triunfo del día. En el C4 500 de Cayetano García, Pablo Martínez, Manuel Fontán y Diego Domínguez se han llevado su serie clasificatoria marcando un tiempo de 1:38.27 y pelearán por las medallas el sábado

El jueves, nuevas oportunidades para España El segundo día de competición, él jueves 30, en el campeonato del mundo de Poznan, abrirán la jornada las mujeres del K1 200 y del C1 200. Allí, Antía Jácome (Club Náutico de Sevilla) tratará de conseguir billete para semifinales en la canoa e intentará hacer lo propio Sara Ouzande en el kayak. La mañana de esa jornada se cerrarán con las series del K1 500 con Alex Graneri (Real Club Náutico De Palma) y con las series del K2 y del C2 500 metros. En las primeras competirán en mujeres Estefanía Fernandez (Club Fluvial De Lugo) y Begoña Lazkano (Club Donostia Kayak Ke) y en hombres, Enrique Adán (Club Escuela Piragüismo Aranjuez) y Carlos García (Club Piragüismo Verducido Pontillón), mientras que en la serie del C2 500 masculina serán Daniel Grijalba (Club Escuela Piragüismo Aranjuez) y Adrian Sieiro (Club Náutico O Muiño De Ribadumia), los que luchen por el billete directo a la final. Por la tarde competirán rondas de semifinales de diferentes pruebas, pero en Paracanoe, entrarán en pista de nuevo Carlota Blanca e Inés María Felipe VL2 y debutará María Jiménez (Club Fluvial De Lugo) en VL3 para a continuación entrar en pista Jose Javier Piñeiro (Club De Mar Ria De Aldan- Gandon SA) en KL2 200 y Juan Antonio Valle (Club Polideportivo Iuxtanam Mérida) en la prueba de KL3 200.

Las finales del fin de semana Ya el sábado 29, por la tarde, se disputará la final del C4 500 masculina donde tripularán el barco Cayetano García De La Borbolla (Club Náutico Sevilla), Pablo Martinez (Club Náutico Sevilla), Manuel Fontan (Club Náutico O Muiño De Ribadumia) y Diego Domínguez. La femenina será el domingo antes de las finales de 5000 metros, el C4 femenino será tripulado por Antía Jácome, Claudia Couto, Elena Gomez-Millan (Club Náutico Sevilla) y Ana Cantero (SD Del Círculo Mercantil E Industrial De Sevilla), cerrando el campeonato las pruebas largas con porteos donde competirán Javier Lopez (Club Jaire Aventura Los Rápidos De Arriondas) y Estefanía Fernández en el K1 5000 y Jaime Duro (Club Fluvial De Lugo) y Nerea Novo (Club Nautico Pontecesures) en el C1 5000, donde en ambas pruebas tendrán que realizar cuatro porteos por el pantalán.