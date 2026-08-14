España acude al Mundial de Gimnasia Rítmica para consolidarse como potencia y estar en Los Ángeles 2028
- Revalidar el bronce por equipos aseguraría la ansiada plaza olímpica para las actuales campeonas de Europa
- Mundial de Gimnasia Rítmica en directo, del 12 al 16 de agosto en TDP y RTVE Play
Este miércoles comienza en Fráncfort el Mundial de Gimnasia Rítmica 2026, que tiene el aliciente añadido de repartir las primeras plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. España acude con optimismo después de los tres oros por equipos del reciente Europeo y los dos bronces de sendos Mundiales anteriores. Ese mismo resultado daría al conjunto una de las tres plazas.
Todavía quedarían más 'balas' en la recámara, puesto que el procedimiento incluye también plazas a lo largo de las Copas del Mundo de 2026 y 2027, el Mundial de 2027 y el Europeo de 2028.
La delegación española acude a Fráncfort con el equipo ya conocido, sin representación en las finales individuales (Daniela Picó se quedó a las puertas, como primera reserva) pero con el conjunto como su gran baza, con la propia Daniela junto a Alba Bautista, Picó Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Lucía Muñoz, Andrea Fernández y Marina Cortelles.
Ese grupo se la juega el sábado. Lograr una plaza para Los Ángeles es el gran objetivo, que es lo mismo que colgarse la medalla. España regresaba al cuadro olímpico en París después de unos Juegos de ausencia, pero en la capital gala no pudieron pasar el corte y quedaron en décima posición.
Esa experiencia no les hizo desistir, como se ha visto en los eventos siguientes, siendo el más destacado el pasado Europeo, en el que el conjunto se colgó los tres oros -concurso completo y aparatos- con las seis mismas integrantes.
"Si no cometemos errores, podemos luchar por el 'top'"
"Al final tenemos que plantearnos objetivos que dependan de nosotras mismas y en este caso creo que si hacemos nuestros ejercicios sin errores, ya estamos entre las mejores del mundo y estaremos peleando por estar en el 'top1'", dice Alejandra Quereda, una de las dos seleccionadoras.
Quereda hace tándem en la dirección con otra exgimnasta, su compañera Ana María Pelaz, que señala a TVE la confianza que tienen en el grupo: "La fuerza, la valentía, la seguridad que tienen, también el trabajo diario, que es un trabajo que ellas mismas se van demostrando que pueden hacerlo. Esperemos que en el Mundial lo claven".
Una de las aludidas nos muestra su optimismo: "Vamos con las expectativas muy altas, pero también siendo realistas. Queremos hacer dos ejercicios muy buenos, estar en el top y luchar por las dos finales, pero lo principal es estar en Los Ángeles", recuerda Inés Bergua, una de las seis componentes del conjunto.
La gimnasta oscense, que acumula siete medallas mundiales y once europeas entre 2022 y 2026, añade: "Llevamos toda la temporada con ese objetivo en mente, sería un premio a todo ese trabajo, a todas esas horas invertidas y ese trabajo invisible. En 2:30 te juegas toda esa trayectoria".