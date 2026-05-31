España repite triplete en el Europeo de gimnasia rítmica y se confirma como gran potencia continental

El conjunto español de gimnasia rítmica confirmó su condición de número uno del panorama continental y, tras firmar en 2025 el pleno en los Europeos de Tallin, volvió a colgarse este año todos los oros posibles en el Campeonato de Europa que concluyó este domingo en la ciudad búlgara de Varna.

Si el sábado el equipo español, integrado por Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun, revalidó el oro en la final del concurso completo, este domingo volvió a mostrarse intratable en las finales por aparatos.

“¡ASÍ SE DESPIDE UN CAMPEONATO DE EUROPA!@RFEGimnasia



🇪🇸🥇🥇🥇 España se va de #Varna2026 con tres históricas medallas de oro



...y bailando 𝑩𝒖𝒍𝒆𝒓𝒊́𝒂 de @davidbisbal encima del podio. 💃💃💃



Te lo han contado y lo han gozado @mariarelano y @almudenacid pic.twitter.com/YQkEblwVt7“ — Teledeporte (@teledeporte) May 31, 2026

Una gesta que celebraron sobre el mismo podio búlgaro del campeonato con una canción muy española: bailando 'Bulería', de David Bisbal.

Exhibición en la final de cinco pelotas Especialmente en la de cinco pelotas en la que las pupilas de Alejandra Quereda se mostraron inabordables con un sensacional ejercicio, pleno de elegancia y sutileza, bajo los acordes de la canción '313' interpretada por el rapero puertorriqueño Residente en colaboración con Silvia Pérez Cruz y la actriz Penélope Cruz. 02.48 min España se cuelga el oro en la final de cinco pelotas de los Europeos de gimnasia rítmica Tal y como reflejaron los 29,150 puntos, tres décimas de punto más que la nota -28,850- que lograron el sábado en la final del concurso completo, y que otorgó el oro al conjunto español por delante de Bielorrusia, plata con 27,550, y de Israel, bronce con los mismos puntos que las bielorrusas pero con peor nota de ejecución.