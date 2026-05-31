España repite triplete en el Europeo de gimnasia rítmica y se confirma como gran potencia continental
- El pleno de este fin de semana en Varna se une al del año pasado en Tallin
- Este domingo llegaron dos oros en las finales de cinco pelotas y en la mixta con tres aros y dos pares de mazas
El conjunto español de gimnasia rítmica confirmó su condición de número uno del panorama continental y, tras firmar en 2025 el pleno en los Europeos de Tallin, volvió a colgarse este año todos los oros posibles en el Campeonato de Europa que concluyó este domingo en la ciudad búlgara de Varna.
Si el sábado el equipo español, integrado por Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun, revalidó el oro en la final del concurso completo, este domingo volvió a mostrarse intratable en las finales por aparatos.
“¡ASÍ SE DESPIDE UN CAMPEONATO DE EUROPA!@RFEGimnasia— Teledeporte (@teledeporte) May 31, 2026
🇪🇸🥇🥇🥇 España se va de #Varna2026 con tres históricas medallas de oro
...y bailando 𝑩𝒖𝒍𝒆𝒓𝒊́𝒂 de @davidbisbal encima del podio. 💃💃💃
Te lo han contado y lo han gozado @mariarelano y @almudenacid pic.twitter.com/YQkEblwVt7“
Una gesta que celebraron sobre el mismo podio búlgaro del campeonato con una canción muy española: bailando 'Bulería', de David Bisbal.
Exhibición en la final de cinco pelotas
Especialmente en la de cinco pelotas en la que las pupilas de Alejandra Quereda se mostraron inabordables con un sensacional ejercicio, pleno de elegancia y sutileza, bajo los acordes de la canción '313' interpretada por el rapero puertorriqueño Residente en colaboración con Silvia Pérez Cruz y la actriz Penélope Cruz.
Tal y como reflejaron los 29,150 puntos, tres décimas de punto más que la nota -28,850- que lograron el sábado en la final del concurso completo, y que otorgó el oro al conjunto español por delante de Bielorrusia, plata con 27,550, y de Israel, bronce con los mismos puntos que las bielorrusas pero con peor nota de ejecución.
Triplete y pleno
Un primer puesto que el combinado español repitió también en la final de tres aros y dos pares de mazas, pese a lograr peor nota con relación a su actuación en la final del concurso completo.
Pero los 28,100 que lograron las gimnastas españolas fueron suficientes para colgarse el oro por delante de Rusia, que volvió a competir sin restricciones desde las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania, plata con una puntuación de 27,000. Completó el podio el equipo de Israel que logró la medalla de bronce con una calificación de 26,300 puntos, casi dos puntos menos -1,800- que las representantes españolas.
Tres medallas de oro que permitieron a España repetir el histórico triplete que conquistó el pasado año en los Europeos de Talin, lo que confirma a las de Alejandra Quereda como el equipo a batir en el panorama continental