Remco Evenepoel conquista su cuarta Clásica de San Sebastián y hace historia

El belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) volvió a reinar este sábado en la Clásica de San Sebastián al imponerse en la 45ª edición de la prueba y convertirse en el ciclista con más victorias en la historia de la Klasikoa. El doble campeón olímpico sumó su cuarto triunfo en la carrera vasca tras superar al ecuatoriano Richard Carapaz en un emocionante duelo final, mientras que el británico Ben Tulett completó el podio.

Con este triunfo, Evenepoel añade a su palmarés las ediciones de 2019, 2022, 2023 y 2026, deshaciendo el empate que mantenía con Marino Lejarreta y estableciendo un nuevo récord de victorias en la clásica donostiarra.