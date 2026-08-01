Remco Evenepoel conquista su cuarta Clásica de San Sebastián y hace historia
- Se convertirse en el ciclista con más victorias en la historia de la Klasikoa
- Con esta victoria, el belga acumula las victorias de 2019, 2022, 2023 y 2026
El belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) volvió a reinar este sábado en la Clásica de San Sebastián al imponerse en la 45ª edición de la prueba y convertirse en el ciclista con más victorias en la historia de la Klasikoa. El doble campeón olímpico sumó su cuarto triunfo en la carrera vasca tras superar al ecuatoriano Richard Carapaz en un emocionante duelo final, mientras que el británico Ben Tulett completó el podio.
Con este triunfo, Evenepoel añade a su palmarés las ediciones de 2019, 2022, 2023 y 2026, deshaciendo el empate que mantenía con Marino Lejarreta y estableciendo un nuevo récord de victorias en la clásica donostiarra.
Hace historia con una remontada memorable
La carrera comenzó con una escapada temprana encabezada por Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), cuyo grupo llegó a disfrutar de una ventaja superior a los tres minutos. Sin embargo, el pelotón aceleró el ritmo antes de afrontar Jaizkibel y redujo la diferencia hasta apenas veinte segundos en la cima del puerto.
En el descenso, Lidl-Trek tomó el mando del grupo perseguidor mientras seis corredores, Bart Lemmen, Tim Rex, Maxim Van Gils, Sean Quinn, Jay Vine y Lorenzo Quartucci, intentaban mantener viva la aventura en cabeza.
La jornada dio un giro a falta de 49 kilómetros para la meta, cuando Evenepoel se vio obligado a cambiar de bicicleta a la salida de Hondarribia. El belga perdió alrededor de 40 segundos y quedó momentáneamente aislado, aunque logró una brillante persecución para reincorporarse al grupo principal a unos 30 kilómetros del final, con Van Gils marcando el ritmo.
Todo quedó pendiente de la decisiva subida a Murgil. Allí, en las rampas más exigentes, Evenepoel lanzó su ataque y únicamente Carapaz fue capaz de seguir su rueda. Ambos protagonizaron un intenso pulso en los kilómetros finales hasta llegar juntos a San Sebastián, donde el belga volvió a demostrar su superioridad imponiéndose al esprint para firmar una victoria histórica.
Tulett cruzó la meta a medio minuto de los dos primeros, mientras que Pello Bilbao (Bahrain Victorious), también a 30 segundos, fue el mejor español de la prueba.