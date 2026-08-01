Mikel Landa reaviva la marea naranja con su regreso al Euskaltel-Euskadi para las próximas dos temporadas

Mikel Landa volverá a vestir el maillot naranja. El Euskaltel-Euskadi ha anunciado el fichaje del corredor alavés para las temporadas 2027 y 2028, un movimiento con el que el equipo vasco recupera un símbolo de su historia y refuerza su objetivo de regresar a los principales escenarios del ciclismo mundial.

Landa regresará así 14 años después a la estructura en la que dio sus primeros pasos como profesional. El ciclista de Murgia compitió en el Orbea entre 2009 y 2010 y en el Euskaltel-Euskadi entre 2011 y 2013, antes de iniciar una trayectoria en equipos como Astana, Sky, Movistar, Bahrain y Soudal, formación con la que terminará la temporada 2026 con el objetivo de brillar en la Vuelta a España, carrera que preparará esta semana en la Vuelta a Burgos.

Vinculado a la Fundación Euskadi El acuerdo contempla dos temporadas y sitúa a Landa como líder de un proyecto impulsado por Euskaltel, Kutxabank y la marca Basque Country. La operación supone el regreso de un corredor vinculado a la Fundación Euskadi, a la que ayudó económicamente en 2017, cuando la estructura atravesaba un momento delicado. “Volver a formar parte del Euskaltel-Euskadi, vestir de nuevo el maillot naranja y reencontrarme con la Fundación supone cerrar un ciclo”, afirma Landa. El alavés asegura que afronta esta nueva etapa “con muchísima ilusión” y convencido de que mantiene “la fuerza y la experiencia necesarias para conseguir grandes resultados y hacer disfrutar a la afición”.

Objetivo: volver a grandes vueltas El fichaje representa también un salto competitivo para el Euskaltel-Euskadi. La llegada de un corredor con dos podios en el Giro de Italia y varios puestos de honor en el Tour de Francia supone aspirar a mejores resultados, sumar puntos UCI y reforzar sus opciones de recibir invitaciones para las principales carreras, algo que tienen complicado para 2027 ya que necesitarían quedar entre los 30 primeros equipos del ranking UCI, donde a estas alturas de la temporada figuran como 31ª. Landa fue tercero en el Giro de Italia en 2015 y 2022 y terminó cuarto en 2019. En el Tour de Francia logró dos cuartos puestos, en 2017 y 2020, además de ser quinto en 2024, sexto en 2019 y séptimo en 2018. También acabó quinto en la Vuelta a España de 2023. A esos resultados añade tres etapas en el Giro y una en la Vuelta, además de triunfos en la Itzulia, la Tirreno-Adriático y la Vuelta a Burgos.