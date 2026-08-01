Mikel Landa reaviva la marea naranja con su regreso al Euskaltel-Euskadi para las próximas dos temporadas
- Esta semana correrá en Burgos y su último objetivo con el Soudal será la Vuelta a España
- Sigue la Vuelta a Burgos desde este martes en Teledeporte y RTVE Play.
Mikel Landa volverá a vestir el maillot naranja. El Euskaltel-Euskadi ha anunciado el fichaje del corredor alavés para las temporadas 2027 y 2028, un movimiento con el que el equipo vasco recupera un símbolo de su historia y refuerza su objetivo de regresar a los principales escenarios del ciclismo mundial.
Landa regresará así 14 años después a la estructura en la que dio sus primeros pasos como profesional. El ciclista de Murgia compitió en el Orbea entre 2009 y 2010 y en el Euskaltel-Euskadi entre 2011 y 2013, antes de iniciar una trayectoria en equipos como Astana, Sky, Movistar, Bahrain y Soudal, formación con la que terminará la temporada 2026 con el objetivo de brillar en la Vuelta a España, carrera que preparará esta semana en la Vuelta a Burgos.
Vinculado a la Fundación Euskadi
El acuerdo contempla dos temporadas y sitúa a Landa como líder de un proyecto impulsado por Euskaltel, Kutxabank y la marca Basque Country. La operación supone el regreso de un corredor vinculado a la Fundación Euskadi, a la que ayudó económicamente en 2017, cuando la estructura atravesaba un momento delicado.
“Volver a formar parte del Euskaltel-Euskadi, vestir de nuevo el maillot naranja y reencontrarme con la Fundación supone cerrar un ciclo”, afirma Landa. El alavés asegura que afronta esta nueva etapa “con muchísima ilusión” y convencido de que mantiene “la fuerza y la experiencia necesarias para conseguir grandes resultados y hacer disfrutar a la afición”.
Objetivo: volver a grandes vueltas
El fichaje representa también un salto competitivo para el Euskaltel-Euskadi. La llegada de un corredor con dos podios en el Giro de Italia y varios puestos de honor en el Tour de Francia supone aspirar a mejores resultados, sumar puntos UCI y reforzar sus opciones de recibir invitaciones para las principales carreras, algo que tienen complicado para 2027 ya que necesitarían quedar entre los 30 primeros equipos del ranking UCI, donde a estas alturas de la temporada figuran como 31ª.
Landa fue tercero en el Giro de Italia en 2015 y 2022 y terminó cuarto en 2019. En el Tour de Francia logró dos cuartos puestos, en 2017 y 2020, además de ser quinto en 2024, sexto en 2019 y séptimo en 2018. También acabó quinto en la Vuelta a España de 2023. A esos resultados añade tres etapas en el Giro y una en la Vuelta, además de triunfos en la Itzulia, la Tirreno-Adriático y la Vuelta a Burgos.
Nuevo impulso a la 'marea naranja' y al 'landismo'
Su incorporación tendrá igualmente una función de referencia para los jóvenes corredores de la cantera. El Euskaltel-Euskadi considera que la presencia de Landa puede ayudar a atraer y consolidar talento dentro de la estructura de la Fundación Euskadi, que busca garantizar la continuidad de su proyecto y reforzar su identidad como plataforma del ciclismo vasco.
El responsable deportivo del equipo, Jorge Azanza, considera que el fichaje coloca al Euskaltel-Euskadi “en una nueva dimensión”. “Tener como líder a un ciclista con la experiencia y la capacidad necesarias para competir con los mejores del mundo nos permite afrontar los objetivos más elevados con una ambición real”, señala.
La operación supone, además, un impulso para la llamada ‘Marea Naranja’, la afición que acompañó al antiguo Euskaltel-Euskadi durante sus mejores años. El retorno de Landa busca reavivar ese vínculo emocional con los aficionados vascos, que convirtieron los puertos de montaña del Tour, el Giro y la Vuelta en uno de los símbolos más reconocibles y coloridos del ciclismo español.
Imposible hablar del ciclista alavés sin mencionar el ‘landismo’, un movimiento de aficionados que reivindica su forma de correr y su carácter ofensivo. El equipo confía en que esa conexión con el público refuerce la visibilidad del proyecto. La llegada de Landa se suma a los fichajes ya anunciados de Hodei Muñoz, Marco Martín y Felipe Orts, experto en ciclocross. Con ellos, el Euskaltel-Euskadi pretende combinar experiencia y cantera en una etapa que tendrá como objetivo recuperar protagonismo en las grandes vueltas y consolidar una estructura sostenible a largo plazo.