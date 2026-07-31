Iris Tió y Lilou Lluís avanzan primeras a la final de dúo libre del Europeo de París

La pareja española de natación artística compuesta por Iris Tió y Lilou Lluis han acabado en primera posición este viernes el preliminar de dúo libre de los Europeos de Deportes Acuáticos de París, que ofrecen en directo Teledeporte y RTVE Play.

En el Centro Acuático de la capital francesa, la dupla española, actual campeona del mundo de la modalidad, brilló de nuevo con su coreografía 'La esencia de la feminidad', al ritmo de 'Escalate' de Tsar B -que le valió el oro mundialista en 2025-, para lograr una puntuación de 316.3850, repartida entre los 172.1850 puntos de elementos y los 144.2000 de impresión.

Todo en una actuación marcada por la tensión después de que el panel de jueces decidiese revisar el primero de los elementos de las españolas. Finalmente, no sólo no fueron penalizadas con una 'base mark', sino que recibieron la mejor nota entre todas las participantes.

Así, superaron en más de tres puntos a las hermanas griegas Anna Maria y Eirini Marina Alexandri, actuales campeonas mundiales y continentales de rutina técnica, que firmaron una puntuación de 312.7074, mientras que las rusas Maiia Doroshko y Aleksandra Shmidt, compitiendo como neutrales, fueron terceras, a más de ocho unidades, con 308.0287.

La final de dúo libre se resolverá este sábado a partir de las 17:00 horas (TDP y RTVE Play). Antes, este mismo viernes llegarán las dos primeras opciones de medalla para España, en finales directas: la de dúo técnico con las propias Tió y Lluís y la de solo técnico masculino, con Dennis González, bronce en esta prueba en el Europeo de Funchal (Portugal) del año pasado.

01.22 min El nuevo desafío de Iris Tió: nadar siete rutinas

Será la primera de las siete finales en las que tiene previsto participar la española Tió, considerada la mejor nadadora artística del mundo en la actualidad.