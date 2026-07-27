El gol de Sidny Lopes Cabral para Cabo Verde ante Argentina, elegido el mejor del Mundial
- El tanto del empate momentáneo en la prórroga de los octavos de final fue memorable
- El lateral se sacó un gran chut a la escuadra y exigió más a la selección que defendía el título
El gol que consiguió el delantero de Cabo Verde Sidny Lopes Cabral contra Argentina en octavos de final, que supuso el empate momentáneo 2-2 para su selección, a la postre eliminada, ha sido elegido el mejor del Mundial, según ha informado la FIFA este lunes.
Fue en el minuto 103 del partido, ya en la prórroga, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. Lisandro Martínez había vuelto a poner por delante a Argentina, pero Lopes Cabral devolvió la igualdad al marcador apenas diez minutos más tarde con un derechazo desde la esquina izquierda del área.
El defensa, nacido en los Países Bajos en 2002 y que fichó el pasado mes de junio por el Trabzonspor turco procedente del Benfica, dejó atrás con un recorte al argentino Alexis Mac Allister, entró en el área y, prácticamente sobre la línea lateral de esta, colocó la pelota en la escuadra contraria, recuerda la agencia Efe.
El 'shock': "¿Qué acabo de hacer?"
"En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: Vamos a intentarlo. Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo. Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: ¿Qué acabo de hacer?. No me lo podía creer", reconoció el jugador, en declaraciones a la FIFA.
"Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría. Eché a correr sin pensar. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con marcar en un Mundial, pero hacerlo de esta manera, en un escenario así y contra un rival de semejante nivel, fue increíble. Estaba realmente feliz", continuó.
Después, no obstante, su compañero Diney se anotó un gol en propia meta en el minuto 111, por lo que Cabo Verde fue eliminada y Argentina pasó de ronda.
La FIFA abrió el día después de acabar el Mundial una votación para elegir el mejor gol del torneo entre una selección de 12, incluido el de Ferran Torres que dio el título a España en la final. Las votaciones han estado abiertas durante una semana, pero no se han anunciado los detalles de estas.
La federación internacional de fútbol simplemente ha añadido en una nota que el podio de los mejores tantos lo completan el de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, contra la República Democrática del Congo, en segundo lugar, y el de Wilson Isidor, de Haití, contra Marruecos, en tercera posición. Ambos fueron conseguidos en la fase de grupos.