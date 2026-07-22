Cucurella, Rodri y Pedro Porro, en el once ideal del Mundial 2026

La superioridad de España durante el Mundial de Fútbol de 2026 ha tenido premio para tres Campeones del Mundo. La FIFA ha dado a conocer en la tarde de este miércoles el once ideal del Campeonato donde aparecen Rodri Hernández, Marc Cucurella y Pedro Porro.

Los aficionados han hablado y han decidido que el centrocampista y MVP del torneo, Rodri Hernández no podía faltar en esta elección. Su titularidad en los ocho partidos, su porcentaje del 93% como jugador con más pases completados (799) han sido claves en la decisión. Lo mismo ocurre con los laterales Marc Cucurella y Pedro Porro. 'Cucu' ha jugado todos los minutos posibles y ha dado dos asistencias. Por su parte, Porro ha marcado dos goles.

En la portería, los seguidores han elegido al caboverdiano 'Vozinha', quien fue una de las sensaciones durante la fase de grupos del torneo con 18 paradas y acciones que fueron claves durante el empate a 0 contra España, o en dieciseisavos contra Argentina. El de Cabo Verde le ha quitado el puesto a Unai Simón, el portero menos goleado (1), con siete porterías a 0 y con el récord de imbatibilidad en la historia de los Mundiales (650).

Así queda el resto de la lista:

Dentro de la defensa y acompañando a los nuestro está el argentino Lisandro Martínez y el francés Dayot Upamekano. En la lista no hay rastro de Cubarsí ni de Laporte, dos de las figuras más destacadas este verano.

En el centro del campo se mete Jude Bellingham, quien acabó tercero con su selección y marcó siete goles. Michael Olise, convertido en el máximo asistente de la historia de los mundiales, completan el trío en la medular.

Para acabar con el ataque, Kylian Mbappé. El francés se ha convertido en el 'pichichi' del Mundial con 10 goles y ya es el máximo goleador tanto de una Copa del Mundo como de la selección francesa. El finalista Lionel Messi con 39 años y el noruego Eerling Haaland, con 7 goles, cierran la lista de la FIFA.

Y para ti, ¿Cuál es el once ideal del Mundial 2026?