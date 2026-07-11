Granit Xhaka, el eterno rebelde que odia estar solo y lleva a Suiza a soñar

Granit Xhaka sigue compitiendo como si los años no pasaran por él. El capitán de Suiza disputa su cuarto Mundial, un registro que comparte con Ricardo Rodríguez y Xherdan Shaqiri, y lo hace liderando a su selección hasta una barrera que llevaba 72 años sin superar. Suiza vuelve a disputar unos cuartos de final; enfrente estará la Argentina de Messi, la vigente campeona del mundo.

A sus 33 años. Xhaka continúa siendo el motor y líder de una selección con la que ha construido buena parte de su legado. Es el único futbolista suizo que ha marcado en tres mundiales diferentes y su influencia va mucho más allá de los goles. Su personalidad, su físico y su manera de competir le han convertido en una de las grandes referencias de la mejor generación reciente del futbol helvético.

Un carácter marcado por sus raíces Hijo de padres albanokosovares, sus orígenes siempre han estado muy presentes en su carrera. Uno de los episodios más recordados llegó en el Mundial de Rusia de 2018. Suiza derrotó 2-1 a Serbia con goles de Xhaka y Shaqiri y ambos celebraron formando con sus manos el águila bicéfala, símbolo de Albania, un gesto cargado de significado por el que terminaron siendo multados. Ese carácter también ha definido su fútbol. Xhaka nunca ha sido un jugador que se esconda: intenso, físico, agresivo en la presión y con una enorme confianza en sí mismo. Una personalidad que él mismo resumió en una frase que le ha acompañado en su carrera: "Esto es fútbol, no ballet". Con el paso de los años ha moderado algunos excesos, pero nunca ha perdido la esencia que le ha permitido mantenerse en la élite europea. Su etapa en el Bayer Leverkusen fue una de las mejores demostraciones de su importancia sobre el césped. Con Xabi Alonso se convirtió en un hombre clave del centro del campo y una de las piezas fundamentales del equipo para conquistar la primera Bundesliga de la historia del club en la temporada 23-24. Tras su gran temporada en el Sunderland, su nombre volvió a cruzarse con el técnico español ante el interés del Chelsea. Sin embargo, tras los octavos ante Colombia, Xhaka confirmó su continuidad en el conjunto de los Black Cats y puso su familia por delante: "La familia es lo primero. Están cómodos allí y he decidido quedarme donde estoy". Una decisión que le mantendrá en Sunderland pese a la posibilidad de reencontrarse con Xabi Alonso.