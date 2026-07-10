Gavi, a RTVE: "Estoy para la selección. Cuando el míster me necesite allí estaré yo"
- El centrocampista ha atendido en exclusiva en RTVE en la previa del España - Bélgica
- España - Bélgica, esta noche a las 21:00h en La 1 y RTVE Play
Jugar dos mundiales con apenas veintiún años es algo que muy pocos futbolistas pueden decir. Marcar con dieciocho años en una competición de ese calibre tampoco. Gavi puede presumir de ambos hitos. No ha sido una temporada fácil para el sevillano, pero gracias a su entrega ha conseguido sobreponerse a la lesión de menisco que le mantuvo desde septiembre de 2025 en el dique seco y llegar en perfectas condiciones al Mundial.
En el debut de España ante Cabo Verde fue titular y disputó 71 minutos. Después volvió a participar en el encuentro contra Austria, aunque solo durante cinco minutos. Sin embargo, Gavi ha asegurado a RTVE en la previa del España-Bélgica estar preparado para ayudar al equipo cuando sea necesario. "Yo estoy para el equipo y para la selección. Cuando el míster me necesite, en el momento que él decida, ahí estaré yo para aportar ese granito."
Para el centrocampista, el duelo de cuartos de final ante Bélgica será tan complicado o incluso más que el enfrentamiento contra Portugal. Aun así, la confianza dentro del vestuario es máxima porque ve a la selección "muy enchufada". Sobre los belgas, reconoce que resulta complicado anticipar su planteamiento porque "cada partido han cambiado muchos jugadores y el planteamiento". Lo que sí espera es un rival replegado de inicio, consciente de que España intentará adueñarse de la posesión desde el primer minuto.
En Zona Mixta se deshizó en elogios a Lamine y Courtois
Además, en zona mixta definió a Jérémy Doku como el futbolista más peligroso de los Diablos Rojos. Preguntado por si se considera el jugador más intenso de la selección española, respondió entre risas: "Sí, soy yo". Una respuesta que refleja el carácter competitivo que le ha acompañado desde su irrupción en la élite.
También tuvo palabras de admiración para algunos de los grandes nombres del torneo. Sobre Lamine Yamal aseguró que "al 70% es el mejor jugador del mundo", mientras que de Thibaut Courtois destacó que es "uno de los mejores porteros de la historia". Dos elogios que evidencian tanto la confianza que tiene en su compañero como el respeto que le genera el guardameta belga antes del cruce de cuartos de final.
"He pensado en meter el gol de la final"
En declaraciones a las radios desplazadas al Mundial, Gavi también se permitió soñar con lo que podría suceder si España alcanza la final. El centrocampista confesó que alguna vez ha imaginado un desenlace perfecto. "He pensado en meter el gol de la final", reconoció, aunque rápidamente rebajó la euforia. "Mientras vayamos ganando partido a partido es lo importante".
“📢"Siempre he soñado que metía de chilena en la final del Mundial"— RNE Deportes (@RNEdeportes) July 9, 2026
Gavi explica cómo imagina (y piensa) que marcará en el partido por el título en una Copa del Mundo
👀Y ojo porque también habla de su rival deseado...#MundialRTVE #FIFAWorldCup
📻Todo esto y mucho más desde… pic.twitter.com/W4yLl5V5Nh“
Incluso detalló cómo sería ese tanto idealizado. "Siempre he soñado que lo metía de chilena, pero son sueños, ojalá se cumpla", afirmó entre sonrisas. Preguntado por un posible rival en la final, señaló a Argentina por un motivo muy especial: "Me gustaría que fuese Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final me da igual".