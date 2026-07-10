Gavi, a RTVE: "Estoy para la selección. Cuando el míster me necesite allí estaré yo"

Jugar dos mundiales con apenas veintiún años es algo que muy pocos futbolistas pueden decir. Marcar con dieciocho años en una competición de ese calibre tampoco. Gavi puede presumir de ambos hitos. No ha sido una temporada fácil para el sevillano, pero gracias a su entrega ha conseguido sobreponerse a la lesión de menisco que le mantuvo desde septiembre de 2025 en el dique seco y llegar en perfectas condiciones al Mundial.

En el debut de España ante Cabo Verde fue titular y disputó 71 minutos. Después volvió a participar en el encuentro contra Austria, aunque solo durante cinco minutos. Sin embargo, Gavi ha asegurado a RTVE en la previa del España-Bélgica estar preparado para ayudar al equipo cuando sea necesario. "Yo estoy para el equipo y para la selección. Cuando el míster me necesite, en el momento que él decida, ahí estaré yo para aportar ese granito."

Para el centrocampista, el duelo de cuartos de final ante Bélgica será tan complicado o incluso más que el enfrentamiento contra Portugal. Aun así, la confianza dentro del vestuario es máxima porque ve a la selección "muy enchufada". Sobre los belgas, reconoce que resulta complicado anticipar su planteamiento porque "cada partido han cambiado muchos jugadores y el planteamiento". Lo que sí espera es un rival replegado de inicio, consciente de que España intentará adueñarse de la posesión desde el primer minuto.

En Zona Mixta se deshizó en elogios a Lamine y Courtois Además, en zona mixta definió a Jérémy Doku como el futbolista más peligroso de los Diablos Rojos. Preguntado por si se considera el jugador más intenso de la selección española, respondió entre risas: "Sí, soy yo". Una respuesta que refleja el carácter competitivo que le ha acompañado desde su irrupción en la élite. También tuvo palabras de admiración para algunos de los grandes nombres del torneo. Sobre Lamine Yamal aseguró que "al 70% es el mejor jugador del mundo", mientras que de Thibaut Courtois destacó que es "uno de los mejores porteros de la historia". Dos elogios que evidencian tanto la confianza que tiene en su compañero como el respeto que le genera el guardameta belga antes del cruce de cuartos de final.